Las 19 series de la semana dan un golpe con Ester Expósito, mandan con 'Mano de hierro' y ajustician con 'Invencible'

Los aficionados a la ficción no tienen ni una semana tranquila desde hace mucho tiempo. Marzo, ya dijimos, ponía las cosas difíciles a los espectadores, con un volumen de estrenos por encima de los 60 lanzamientos, y eso sin contar con las adiciones de última hora. La dinámica se ha mantenido durante la semana pasada, con 22 lanzamientos en apenas 7 días, y con otras 19 novedades entre este lunes 11 y el domingo 18. Es decir, seguimos en una media que bordea los tres estrenos por día y que sigue inflando la burbuja de la oferta en las plataformas.

Si nos centramos en la presencia española, hay dos estrenos clave, ambos en Netflix. El de capital 100% patrio es Mano de hierro (15 de marzo), nueva producción sobre el mundo del narcotráfico, encallada en este caso en el puerto de Barcelona, que supone un nuevo trabajo del director Luis Quílez para la streamer tras el filme Bajocero. Dos días antes que esta, el miércoles 13, ha llegado Bandidos, producción mexicana con la presencia estelar de Ester Expósito. La actriz sigue su despegue como estrella global y ahora lidera el elenco de esta historia de aventuras dirigida por Adrian Grunberg (Rambo: Last Blood).

La plataforma de la ene roja es la que cuenta con más reclamos durante estos días: por ejemplo, el desenlace de la nórdica Jóvenes altezas, sobre la adolescencia del príncipe de Suecia, aplaudida por su manera de visibilizar a la generación Z. Pero también podemos destacar los nuevos episodios correspondientes a la segunda temporada de Invincible, la serie animada de Prime Video basada en el cómic de Robert Kirkman (The Walking Dead), Cory Walker y Ryan Ottley. Para quienes gusten de series con enganche social, HBO Max ofrece un billete para viajar con Las chicas del autobús; mientras que Apple TV+ reconstruye el asesinato de Abraham Lincoln en Manhunt: La caza del asesino.

Jóvenes altezas T3 y Final (11 de marzo, Netflix)

Así es la serie: Cuando el príncipe Guillermo llega al prestigioso internado de Hillerska, por fin tiene la ocasión de descubrirse a sí mismo y averiguar la clase de vida que realmente quiere. Empieza entonces a soñar con un futuro de libertad y amor incondicional, lejos de las obligaciones monárquicas. Hasta que, de pronto, se convierte en el próximo en la línea sucesoria y su dilema se agrava, pues tiene que tomar una decisión: el amor o el deber.

Belgravia: The Next Chapter (11 de marzo, Movistar Plus+)

Así es la serie: Es 1871 y lo más granado de la alta sociedad inglesa se reúne en un baile. La joven Clara Dunn (Harriet Slater) canta para amenizar la velada y embelesa al sofisticado Lord Frederick Trenchard (Ben Wainwright), tercer Lord Glanville, hijo de Susan y Oliver Trenchard de la serie original. Cupido ha lanzado su flecha y la pareja no tarda en contraer nupcias, pese a que Clara no tiene ni un penique. Pero no todo es felicidad para los recién casados. Ecos del pasado convertirán al encantador Frederick en un ser torturado y violento que trata a su joven esposa con crueldad.

Almas robadas (12 de marzo, Filmin)

Así es la serie: Cuando un alto jefe de la Agencia Sueca de Migración es encontrado asesinado en su casa, la lista de sospechosos se hace larga. La fiscal adjunta Jana Berzelius pronto se da cuenta de que el asesinato tiene algo que ver con sus propios antecedentes y interviene para participar en la investigación. Mientras asiste a la autopsia de un niño, ve una cicatriz familiar en su cuello. Cortadas en su carne hay marcas que desencadenan en ella un destello de recuerdo de su propia oscura infancia. Para acercarse a la verdad de su horrible pasado oculto, debe encontrar al autor de estos asesinatos antes de que lo haga la policía. Brillante pero emocionalmente fría, al igual que su famoso padre fiscal, Jana se ve cada vez más sumergida en esta oscura y misteriosa investigación, a medida que se despiertan más recuerdos siniestros.

Quantum Leap T2 (11 de marzo, Syfy)

Así es la serie: Han pasado casi 30 años desde que el Dr. Sam Beckett entró en el acelerador Quantum Leap y desapareció. Ahora, un nuevo equipo, dirigido por el físico Ben Song (Raymond Lee), se ha reunido para reiniciar el proyecto con la esperanza de comprender los misterios que se esconden tras la máquina y el hombre que la creó. Al lado de Ben durante sus saltos está Addison (Caitlin Bassett), que aparece en forma de holograma que sólo Ben puede ver y oír. Es una veterana condecorada del ejército que aporta precisión y sensatez a su trabajo.

La chica de la limpieza T3 (12 de marzo, HBO Max)

Así es la serie: Una doctora muy inteligente llega a Estados Unidos para someterse a un tratamiento médico y salvar a su hijo enfermo. Pero cuando el sistema fracasa y la empuja a la clandestinidad, se niega a dejarse abatir y marginar. En lugar de eso, se convierte en la mujer de la limpieza de la mafia y empieza a jugar el juego con sus propias reglas.

Momentos decisivos: La bomba y la Guerra Fría (12 de marzo, Netflix)

Así es la docuserie: Luminant Media y el director Brian Knappenberger presentan la docuserie definitiva sobre la Guerra Fría. Tomando como punto de partida la invención de la bomba atómica y la dramática proliferación de armas nucleares en las décadas posteriores, la serie expone la historia de la Guerra Fría más allá del colapso de la Unión Soviética hasta el ascenso de Vladimir Putin y la invasión rusa de Ucrania. A lo largo de nueve partes, analiza un conflicto de décadas entre Estados Unidos y la Unión Soviética desde el contexto de los sucesos actuales; unos sucesos que dejan meridianamente clara la omnipresencia de las consecuencias de la Guerra Fría.

Bandidos (13 de marzo, Netflix)

Así es la serie: Después de descubrir un mapa antiguo, Miguel, Lilí, Wilson y otros bandidos e inadaptados comienzan una aventura en el Caribe mexicano llena de peligros para intentar descubrir un tesoro que ha estado perdido durante muchos años. ¿Podrán lograrlo con un plan improvisado y un poco de buena suerte?

Primate T2 (13 de marzo, Amazon Prime Video)

Así es la serie: William es un famoso actor en plena crisis de la mediana edad que inicia una divertida y conmovedora búsqueda para superar las inseguridades, miedos y desafíos de la vida moderna. Inspirada en la vida del actor Christian Tappan, Primate retrata con humor las vivencias de un hombre que nunca pensó envejecer en un mundo con nuevas reglas. En bancarrota, con la vida metida en cajas y teniendo como único refugio un sofá en casa de sus amigos Andrés y Joao, William tendrá que afrontar su nueva realidad y buscar la estabilidad emocional y económica para lidiar con la adolescencia de sus hijos, el viaje personal de su exesposa y la angustia que le genera comprobar que su época dorada no parece regresar.

Invincible T2, Segunda parte (14 de marzo, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Después de los acontecimientos de la primera temporada, Mark trata de recuperar su vida normal, haciendo por el camino nuevos aliados y también otros enemigos. Todo ello, mientras trata de lidiar con su mayor temor: terminar convirtiéndose en alguien igual que su padre

Girls5Eva T3 (14 de marzo, Netflix)

Así es la serie: Dawn, Wickie, Summer y Gloria, las componentes de Girls5eva, un grupo femenino de finales de los 90, se han vuelto a juntar y han grabado un álbum, ‘Returnity’, y ahora llega el momento de dar el siguiente paso: la vuelta a los escenarios. Así que, sin un plan concreto ni manager ni locales concertados, se meten en una furgoneta y se lanzan a ciegas a una gira donde se dejan la piel para promocionar su álbum y volver al número uno. Por el camino, lidian con la vida en la carretera, sus relaciones se ponen a prueba, tocan en la fiesta de cumpleaños de un multimillonario, echan más de una cana al aire, plantan cara a sus padres por desanimarlas, se cruzan con la mayor estrella del pop del planeta y se preguntan si realmente quieren volver a lo más alto. ¿Conseguirán triunfar a todo gas y de paso vender el documental de su gira? ¿O las destruirá la carretera?

El sistema penal de EEUU (14 de marzo, HBO Max)

Así la docuserie: Esta nueva serie ofrecerá una visión privilegiada de 360 grados del sistema de justicia penal de los Estados Unidos.

Las chicas del autobús (14 de marzo, HBO Max)

Así es la serie: Esta nueva serie invita a los espectadores a hacer campaña junto a cuatro mujeres periodistas, cada una de ellas con un estilo diferente para informar y para ser. La historia se centra en Sadie McCarthy (Melissa Benoist), una periodista que romantiza una época pasada del periodismo de campaña y abandona toda su vida por una oportunidad de cubrir a un candidato presidencial para un periódico de referencia. Sadie se une al autobús y acaba estableciendo lazos con tres competidoras, Grace (Carla Gugino), Lola (Natasha Behnam) y Kimberlyn (Christina Elmore). A pesar de sus diferencias, las mujeres se convierten en una familia que asiste en primera fila al mayor culebrón de la ciudad: la batalla por la Casa Blanca.

Mano de hierro (15 de marzo, Netflix)

Así es la serie: El puerto marítimo de Barcelona recibe cerca de 6000 contenedores diarios con mercancías procedentes de todo el mundo que, en tan solo un año, pueden ocultar más de 30 000 kilos de cocaína. Eso convierte a la ciudad portuaria en una de las puertas de acceso más importantes de Europa para del lucrativo negocio del narcotráfico. Joaquín Manchado lo sabe muy bien, pues es el propietario de su terminal principal. Si alguien quiere importar mercancías ilegales a través del puerto debe contar con su ayuda y con la colaboración de la red criminal que ha montado a su alrededor. Sin embargo, un accidente imprevisto y la desaparición de un importante cargamento de cocaína desencadenan una guerra sin cuartel plagada de asesinatos y venganzas.

Nuestra crítica, por Adrián Ruiz: 'Mano de hierro': Netflix se adentra en el narcotráfico del puerto de Barcelona y engancha con un villano memorable

Manhunt: La caza del asesino (15 de marzo, Apple TV+)

Así es la serie: Basada en el bestseller de James L. Swanson, Manhunt: la caza del asesino es un thriller conspirativo sobre uno de los crímenes más conocidos pero menos comprendidos de la historia. La serie narra la asombrosa historia de la búsqueda de John Wilkes Booth tras el asesinato de Abraham Lincoln.

Nugget de pollo (15 de marzo, Netflix)

Así es la serie: En esta serie tan emotiva como disparatada, una mujer adorable se convierte en un ‘dakgangjeong’ (un ‘nugget’ de pollo agridulce) tras meterse en una extraña máquina. Este no es más que el comienzo de una cadena de incidentes imprevisibles protagonizados por el padre y un admirador de la chica, que harán lo que sea con tal de solucionar el misterio y salvarla.

El caso Outreau: Una pesadilla francesa (15 de marzo, Netflix)

Así es la docuserie: La docuserie examina una de las tragedias judiciales más catastróficas de Francia. A principios de los años 2000, en el norte del país, el joven juez Burgaud se encargó de investigar las acusaciones de pedofilia en el seno de una familia. La investigación fue revelando la presunta implicación de otros habitantes del pueblo y el caso se fue volviendo cada vez más enrevesado. Entre acusaciones y recusaciones, la maquinaria legal se enmarañó sin remedio.

Coppola, el representante (15 de marzo, Disney+)

Así es la serie: En clave de humor, la serie de ficción gira en torno a Guillermo Coppola (Juan Minujín), el representante de uno de los jugadores de fútbol más famosos del mundo. Trata de conciliar su agitada vida privada con un trabajo a tiempo completo en el que tendrá que lidiar con las consecuencias de las acciones de su representado, que al llegar a la cúspide de su carrera deportiva, cae rápidamente en una etapa de decadencia.

Los pasillos del poder (15 de marzo, Filmin)

Así es la docuserie: Esclarecedora serie documental, narrada por Meryl Streep, sobre la estrategia geopolítica de Estados Unidos tras la Guerra Fría y su implicación en los conflictos armados alrededor del mundo. Un examen de cómo los líderes estadounidenses han respondido a los informes de genocidio, crímenes de guerra y atrocidades masivas tras la caída de la Unión Soviética, cuando Estados Unidos era la única superpotencia mundial.