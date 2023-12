'Stranger Things' desmiente una de las teorías más traumáticas sobre la quinta y última temporada

Los creadores de Stranger Things han tenido que desmentir una de las teorías más disparatadas sobre el final de la serie. El público está impaciente: hace un año que Netflix emitió la temporada 4 y aún no se sabe cuándo se estrenará la quinta y última tanda de capítulos.

Las huelgas del personal de Hollywood han retrasado el rodaje y los fans están aprovechando este tiempo para tejer todo tipo de explicaciones a la intrincada historia de los hermanos Duffer. Ellos, en cambio, han desechado una de estas posibilidades.

La teoría en cuestión dice que ninguno de los eventos ocurridos en Stranger Things tuvo lugar. Los personajes de la serie, dicen los conspiranoicos, estarían jugando una larga y complicada partida como ocurre en Dragones y Mazmorras. De ser así, nada sería real. Pero haya calma: no es así.

Cuando se les preguntó por ello, Matt y Ross Duffer respondieron con ironía: “Eso es correcto. Ese es el final”, bromearon antes de negar categóricamente que hayan optado por un desenlace como este, en cierto modo parecido al que tantísimo indignó a los seguidores de Los Serrano.

“Eso sería lo equivalente a decir que todo ha sido un sueño. No, os aseguro que no es así como vamos a terminar la serie”, le explicaron a un reportero del periódico británico Metro. Los creadores del exitoso serial de Netflix aseguran que han tenido espacio para madurar la idea, por lo que no es algo improvisado: “Hace tiempo que sabemos hacia dónde vamos, y nos sentimos cómodos con ello. Con suerte, será satisfactorio para todos, ya veréis”.

Para verlo, eso sí, habrá que esperar todavía unos cuantos meses, pues se prevé que la quinta y última temporada de Stranger Things llegará a finales de 2024 o principios de 2025. Cuantísimas teorías surgirán hasta entonces.