Movistar Plus+ avanza sus 10 series españolas de estreno para 2024, de lo nuevo de Sorogoyen al final de 'Rapa'

A escasos 10 días para acabar 2023, Movistar Plus+ ha anunciado sus 10 estrenos de ficción española para el inminente 2024. Tanto series de nuevo cuño, empezando por Galgos, la primera en llegar a la plataforma en el año nuevo, y otras ya conocidas como Rapa, a la que espera su temporada final, estos lanzamientos de originales sirven para cuadrar el calendario para los próximos 12 meses.

Como decimos, Galgos, que llega el 18 de enero, abrirá el camino para las series con sello Movistar Plus+. Tras ella, en febrero, llegará la segunda temporada de El Inmortal. A partir de marzo, se irán sucediendo otras ocho series adicionales. Las enumeramos bajo estas líneas.

'Galgos' (18 de enero 2024)

Así es la serie: Carmina Somarriba (Adriana Ozores) y Emilio Somarriba (Luis Bermejo) son los herederos del Grupo Galgo, empresa familiar especializada en bollería, chocolates y alimentación infantil. La crisis del sector, la inminente llegada de la ley del azúcar y la falta de liderazgo de Emilio, presidente de Galgo desde que falleció su padre, hacen que la empresa no pase su mejor momento. Gonzalo Díaz (Oscar Martínez), marido de Carmina, después de muchos años trabajando al lado de Emilio tiene sus propios planes para la empresa, pero una decisión repentina e inesperada de Carmina provoca un terremoto familiar y empresarial que afectará también a sus hijos Blanca (Patricia López Arnaiz), Guzmán (Marcel Borràs), Jimena (María Pedraza) y Julián (Jorge Usón). La lucha por el poder les irá separando, y Carmina tendrá que elegir entre salvar la empresa o su familia.

Las claves: Galgos es un drama empresarial y familiar que tiene como protagonista a la familia Somarriba y al Grupo Galgo, un gigante alimenticio que ha visto crecer a tres de sus generaciones. Los ecos a Succession son inevitables en esta producción dirigida por Félix Viscarret y Nely Reguera y escrita por Clara Roquet, Francisco Kosterlitz, Pablo Remón y Lucía Carballal. Produce Buendía Estudios.

'El Inmortal' T2 (febrero 2024)

Así es la serie: El universo que ha construido José Antonio se desmorona poco a poco, tanto en los negocios como en su familia. La traición de Fausti, que se ha hecho con el “trono” en Madrid, desencadena una guerra encarnizada, en la que todos se verán obligados a tomar partido, y donde el objetivo es hacerse con el control del negocio, cueste lo que cueste.

Las claves: Los seis nuevos episodios de la segunda temporada dan un giro de tuerca a la historia llevando a sus personajes a situaciones límite. Si la primera entrega venía marcada por los excesos, los protagonistas ahora tendrán que hacerse cargo de las consecuencias que acarrea una vida sin límites. Se mantiene el reparto de la primera tanda, con Álex García al frente, acompañado por Marcel Borràs, Emilio Palacios, María Hervás, Teresa Riott, Jason Day, Jon Kortajarena, Claudia Pineda, Iván Massagué y Francis Lorenzo. Se unen a ellois Irene Esser, Richard Holmes, Jaeme Vélez, Moussa Echarif, Iria del Río y Manuel Manquiña. Dirigen David Ulloa y Rafa Montesinos sobre unos guiones de David Moreno, Raúl López Matesanz, Andrés Koppel y Diego Sotelo. Produce DLO Producciones.

'Bellas Artes'

Así es la serie: Antonio Dumas (Oscar Martínez), un prestigioso historiador de arte y gestor cultural, culto y sofisticado, aunque bastante cínico y engreído, es nombrado director de un importante museo de arte contemporáneo en Madrid, al salir victorioso en un concurso para ese cargo. Una vez asumido su nuevo cargo deberá afrontar, en medio de la fauna insólita del mundo del arte, un abanico de circunstancias y conflictos dispares: desde problemas gremiales y presiones políticas, hasta situaciones disparatadas en relación a las exposiciones y a los artistas.

Las claves: Andrés Duprat, junto a los creadores de las exitosas El encargado y Nada, Mariano Cohn y Gastón Duprat son los responsables de esta serie original Movistar Plus+ realizada por Gloriamundi e Historias Particulares. Una comedia protagonizada por Oscar Martínez, Ángela Molina, Ana Wagener, Dani Rovira, Ludwika Paleta y Jorge López, que también contará con la participación especial, entre otros, de José Sacristán.

'Celeste'

Así es la serie: Celeste es la gran estrella de la música latina. Sus canciones son un fenómeno mundial. Sus conciertos llenan estadios. Tiene su propio perfume, su propia marca de lencería y una melena kilométrica que promociona su propio champú. Pero esta serie no trata sobre ella. La verdadera protagonista de 'Celeste' es Sara Santano, una inspectora de hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos. Eso es lo único que ha hecho desde que se sacó las oposiciones siendo una veinteañera hasta hoy que, después de más de treinta años entregados a la Agencia Tributaria, ha llegado el momento de prejubilarse. O eso creía ella. Porque el último día recibe el encargo más importante de su carrera: demostrar que Celeste, la gran estrella latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos. Una misión de la que dependen veinte millones de euros para las arcas españolas. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para recorrer la de Celeste y demostrar que pasó aquí 184 días. La mitad del año más uno.

Las claves: “Es como Zodiac pero con el IRPF”, afirma Diego San José, creador de Celeste, una producción de 100 Balas (The Mediapro Studio) que tiene el evidente referente del caso de Shakira con Hacienda. Según el guionista, se trata de una comedia que “nace del reto de levantar un thriller vertiginoso alrededor del personaje más gris que se me puede ocurrir: una inspectora de Hacienda de sesenta años que vive sola y que no tiene ninguna habilidad especial. Porque 'Celeste' trata de ser eso, una persecución al límite dentro del universo gris y deprimente de la Agencia Tributaria”.

'Los años nuevos'

Así es la serie: Ana cumple 30 años el día de Año Nuevo con la vida aún por resolver: vive en un piso compartido, no le gusta su trabajo, cambia a menudo de amigos... Óscar cumple 30 años el día de Nochevieja con la vida casi resuelta: médico vocacional, amigos fieles, y una relación que va y viene. La noche en la que los dos cumplen los 30 se conocen, se enamoran, y comienzan una relación cuyas idas y venidas se alargarán diez años.

Las claves: Tras Antidisturbios y después de cancelarse su proyecto sobre la Guerra Civil para la plataforma, Rodrigo Sorogoyen vuelve a esta con Los años nuevos, serie cocreada por él mismo junto a Sara Cano, Paula Fabra. Sandra Romero y David Martín de los Santos acompañan al realizador en la dirección en esta serie que muestra el recorrido vital de la pareja interpretada por Iria del Río y Francesco Carril a lo largo de una década, narrado en 10 episodios que giran en torno al mismo momento del año: las Nocheviejas.

'Marbella'

Así es la serie: César es un abogado de éxito afincado en Marbella, la capital mundial de la mafia. Guapo, rico, hedonista, egoísta, ambicioso, obsesionado con las redes sociales… sabe que para mantener su estatus tiene que ser el mejor en los tribunales y el hombre que todos conozcan en las salvajes fiestas marbellíes, donde hacen negocios los numerosos grupos criminales que operan en la Costa del Sol. César tiene muy claro que, para no tener problemas en la vida, hay que ser amigos de todos y no cruzar nunca ciertas líneas. Pero cuando menos se lo espera, descubre que está en ojo del huracán y quién necesita a un abogado que le salve es precisamente él.

Las claves: Dani de la Torre y Alberto Marini (La Unidad), repiten como cabezas creativas de esta nueva serie original protagonizada por Hugo Silva, Ana Isabelle Acevedo, Khalid El Paisano, Aurora Moroni, Eivaut Rischen, Mohamed Said, Moha Amazian, Jesper Ace Jernberg, Manuel Calle y Elvira Mínguez. Produce Buendía Estudios Canarias.

'Muertos S.L.'

Así es la serie: Cuando fallece Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa, Dámaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, no duda en que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio. Mientras Dámaso conspira y manipula a sus compañeros contra la nueva dirección, la empresa se enfrentará a la competencia, la funeraria Transitus, y a su plan para expandir su negocio, y a un caso a lo #metoo, que amenazarán el legado de Gonzalo Torregrosa.

Las claves: Laura y Alberto Caballero debutan en la plataforma para dirigir y producir esta sitcom, cuyos primeros detalles avanzó verTele, que transcurre en el día a día de una funeraria familiar. Carlos Areces encabeza reparto de la serie que completan Ascen López, Salva Reina, Aitziber Garmendia, Adriana Torrebejano, Diego Martín, Gerald B. Fillmore, Amaia Salamanca, Roque Ruiz, Lorea Intxausti, Manolo Cal, Bárbara Santa-Cruz, Lucía Quintana y Juan Miguel Bataller. Produce Contubernio.

'Querer'

Así es la serie: Tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Miren abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo: conocer la verdad.

Las claves: La directora Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de tres premios Goya con Cinco lobitos, da el paso a la televisión con esta serie de cuatro episodios original de Movistar Plus+, en colaboración con Kowalski Films y Feelgood Media, de la que también es creadora y coguionista. Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Iván Pellicer y Loreto Mauleón, encabezan el reparto.

'Segunda muerte'

Así es la serie: En una cabaña aislada del paradisiaco valle pasiego del Miera, Sandra, una joven auxiliar de policía, halla un cadáver que no debería estar ahí. Lo extraño es que se trata de Juliana, una mujer que ya fue enterrada hace años. ¿Puede alguien morir una segunda vez? Sandra atraviesa un momento personal complicado e intentará mantenerse al margen de la investigación: Castro, pareja y padre de su hijo de seis años, está a punto de salir de la cárcel. Sandra ha criado sola al niño, y desde hace unos meses cuida también de su padre, Tello, un reconocido exagente de la UCO con principio de demencia senil, con el que tanto Sandra como Castro mantienen una complicada relación. Un giro inesperado en la investigación del caso involucrará a Sandra, y acabará con su tranquilidad y la del lugar.

Las claves: Creada por Agustín Martínez (integrante de Carmen Mola, y responsable de La caza: Monteperdido) y protagonizada por Georgina Amorós y Karra Elejalde, 'Segunda muerte' es una serie original Movistar Plus+ en colaboración con DLO Producciones.

'Rapa' T3 y Final

Así es la serie: La enfermedad de Tomás ha avanzado. Maite querría estar más presente en esta difícil etapa, pero se ve envuelta en un caso de secuestro que afecta a una conocida y complicada familia de la zona. Tomás también ha de cambiar sus prioridades cuando se encuentra con un suceso imprevisto: un antiguo amigo suyo es acusado de asesinato. Convencido de que es inocente, se adentra en el entorno del astillero de Ferrol para demostrarlo, sabiendo que quizás esta sea su última investigación.

Las claves: Producida en colaboración con Portocabo, la serie creada por Pepe Coira y Fran Araújo, está dirigida por Jorge Coira (5 episodios) y Javier Cámara (1 episodio). Encabezan el reparto Mónica López y Javier Cámara junto a Darío Loureiro, Adrián Ríos, Cristina Castaño, Mercedes Sampietro, Sheyla Fariña, Xosé Manuel Esperante, Eva Barreiro, Miguel de Lira, Diego Anido y Aida Oset.