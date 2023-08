Imanol Arias se despide para siempre de 'Cuéntame': “Gracias Antoñito”

Imanol Arias ha grabado ya sus últimas escenas para la temporada final de Cuéntame cómo pasó. Él mismo se ha encargado de anunciarlo a través de las redes sociales, donde ha compartido un mensaje de agradecimiento hacia el personaje que más proyección le ha dado en las últimas dos décadas.

“Antonio Alcántara. The end. Gracias Antoñito”, se lee en la foto que el actor ha publicado en Instagram, donde no incluye ninguna referencia al desenlace del carismático patriarca.

Al igual que él, otros intérpretes de la histórica serie de TVE han acabado ya sus sesiones de rodaje. Hace sólo unos días fue el turno de William Miller, el actor que encarna a Mike, la pareja de Inés Alcántara (Irene Visedo). En su caso, el equipo de la serie compartió un vídeo con el making off de su última secuencia, en la que se le ve muy emocionado.

Días después, Elena Rivera mostró unas imágenes en las que se le ve preparándose para volver a interpretar a Karina. Ella y Ricardo Gómez (Carlitos) volverán a la serie cinco años después para sumarse a la familia Alcántara en esta temporada final.

Un actor con mucho peso en las tramas

Imanol Arias forma parte del núcleo central de Cuéntame cómo pasó. Aunque sea una historia muy coral, el protagonismo se reparte principalmente entre él y Ana Duato. Su personaje, Antonio Alcántara, ha sido fuente inagotable de tramas para una serie que lleva 22 años en antena.

El actor también ha encabezado algunas polémicas, precisamente por la longevidad de Cuéntame, y el pasado verano se mostró muy a disgusto con RTVE: “Es insoportable estar en esta cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país (...) Que me liberen ya”, exclamó antes de arremeter contra los trabajadores de la radiotelevisión pública. Después se disculpó: “Me pasé tres pueblos. Se me fue la olla, sinceramente”.

Imanol Arias y Ana Duato están pendientes de que se celebre el juicio por el caso Nummaria, en el que están imputados por supuesto fraude a la hacienda pública. Esta operación provocó una crisis reputacional sin precedentes a la serie del Grupo Ganga.

Así será la temporada final de la histórica serie de TVE

En su última temporada, la acción transcurrirá a lo largo de siete años en los que veremos a la familia Alcántara en diferentes momentos entre 1994 y 2001, con siete capítulos cada uno de ellos centrado en uno de los siete personajes de la familia: Antonio, Mercedes, Herminia, Inés, Toni, Carlos y María, como ya explicó la cadena entre otros muchos detalles.

Actualmente la serie se encuentra en fase de rodaje, que finalizará en septiembre tras situarse en diferentes puntos de la comunidad de Madrid, Guadalajara, Segovia y Toledo. Además del barrio de San Genaro como escenario principal, Sagrillas, el pueblo ficticio del que provienen los Alcántara, será el segundo pilar de la producción de la temporada.

Los últimos capítulos de Cuéntame todavía no tienen fecha de estreno, aunque posiblemente verán la luz a finales de 2023.