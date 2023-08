Las 10 series mejor valoradas del año 2023, de 'Succesion' a 'Happy Valley' y 'The last of us'

Rebasado el ecuador de agosto, encaramos ya la recta final del verano, que será el preludio de una nueva temporada televisiva cargada de lanzamientos en entretenimiento y ficción. Todo ello, con una gran incertidumbre planeando sobre la industria estadounidense a raíz de la huelga de guionistas que ha paralizado numerosos proyectos en Hollywood.

Especial | Todas las series españolas que se han estrenado en lo que va de 2023

Más

Poco a poco, se irán conociendo las consecuencias que este parón tendrá en los títulos previstos para el próximo curso. Pero, mientras tanto, este es un buen momento para echar la vista atrás y hacer un repaso a las mejores series que se han estrenado en lo que llevamos de 2023.

Aún quedan algunas semanas para que el verano llegue a su fin, por lo que esta época de bajo consumo televisivo en lineal puede servirnos para ponernos al día con productos que pasamos por alto, o que no tuvimos tiempo de disfrutar en los meses pasados. Por ello, desde verTele, tras recopilar todas las series españolas estrenadas en 2023, te ofrecemos una selección 'gourmet' de las ficciones mejor valoradas de lo que llevamos de año.

Haciendo una puesta en común entre las webs de reseñas y críticas estadounidenses Rotten Tomatoes y Metacritic, y las valoraciones de los usuarios a través del portal Imdb, enumeramos los 10 títulos que coinciden en todas entre lo mejor de este 2023. Un año en el que hemos dado la bienvenida a grandes producciones comoThe last of us, en el que hemos seguido degustando delicias como The Bear, o dicho adiós a la gran Succesion tras un potente final.

Estas, y otras ficciones igual no tan conocidas por el gran público en España, son algunas de las series que no te puedes perder. Lapiz y papel, apunta:

· 'Happy Valley' (Temporada 3)

¿Dónde se puede ver? En Movistar Plus+.

¿De qué va la serie? Un turbio asesinato provoca que Catherine (Sarah Lancashire) vuelva a tener relación con Royce, el psicópata que violó a su hija y provocó que ella acabara suicidándose. El suceso obliga a la sargento a reabrir una herida que no termina de cerrar, a las puertas de su jubilación y tratando de reconciliarse con la idea de que su nieto Ryan, ahora un adolescente de 16 años, quiera tener una relación diferente con su padre biológico, el propio Royce. Catherine hará lo imposible por mantenerle alejado de la influencia de Royce, desesperado por contactar con su hijo desde la prisión en la que cumple condena. Mientras, un farmacéutico local se ve envuelto en problemas cuando detienen a una vecina.

· 'Una pequeña luz. Protegiendo a Ana Frank'

¿Dónde se puede ver? En Disney+.

¿De qué va la serie? Basada en la inspiradora historia real de Miep Gies (Bel Powley), una joven vital y vehemente, en un momento histórico en el que sus opiniones podían costarle la vida. Otto Frank (Liev Schreiber) le pide ayuda para esconder a su familia de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Una petición a la que Miep accede sin dudarlo ni un segundo. Durante dos años, ella y su marido Jan (Joe Cole), junto con otros héroes dispuestos a ayudar, ocultan a las familias Frank, van Pels y Pfeffer en un escondite secreto.

· 'The Bear' (Temporada 2)

¿Dónde se puede ver? En Disney+.

¿De qué va la serie? Carmen Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard “Richie” Jerimovich (Ebon MossBachrach) trabajan para transformar su mugriento local de sándwiches en un establecimiento de más nivel. Mientras reforman el restaurante de arriba a abajo, el equipo también emprenderá sus propios viajes internos en los que cada uno de ellos se verá obligado a enfrentarse a su pasado y decidir quiénes quieren ser en el futuro.

Nuestra crítica, por Pedro Zárate: 'The Bear' se supera en su temporada 2, que la confirma como una de las mayores delicias de la ficción actual.

· 'Succession' (Temporada 4)

¿Dónde se puede ver? En HBO Max.

¿De qué va la serie? La venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) está cada vez más cerca. La perspectiva de esta venta sísmica provoca angustia existencial y división familiar entre los Roy mientras anticipan cómo serán sus vidas una vez que se complete el trato. Se produce una lucha por el poder cuando la familia sopesa un futuro en el que su peso cultural y político se ve severamente reducido.

Nuestra crítica, por Pedro Zárate: 'Succession' arranca su temporada final con la esencia intacta y la convicción de querer retirarse a tiempo.

· 'Barry' (Temporada 4)

¿Dónde se puede ver? En HBO Max.

¿De qué va la serie? Barry es una comedia negra cocreada, dirigida y protagonizada por Bill Hader que gira en torno a un asesino a sueldo que en plena crisis decide iniciar una nueva vida como actor. En esta temporada, Cousineau (Henry Winkler) es aclamado como un héroe ya que el arresto de Barry (Bill Hader) tiene consecuencias impactantes. Todo ha llevado a esto: el explosivo e hilarante final de Barry.

· 'La tierra según Philomena Cunk' ('Cunk on earth')

¿Dónde se puede ver? En Netflix.

¿De qué va la serie? Philomena Cunk muestra los avances de la humanidad (o la falta de ellos) en este falso documental que repasa la historia de la civilización con mucha gracia. Ve todo lo que quieras. Diane Morgan regresa como la desventurada periodista trotamundos en esta serie de los creadores de Black Mirror.

· 'Beef' ('Bronca')

¿Dónde se puede ver? En Netflix.

¿De qué va la serie? Beef (Bronca) narra las consecuencias de una rencilla entre dos desconocidos por un incidente de tráfico. Danny Cho (Steven Yeun), un contratista fracasado y resentido, se las ve con Amy Lau (Ali Wong), una empresaria hecha a sí misma con una vida muy peculiar. La situación va empeorando mientras su vida y sus relaciones se van revelando en esta serie de humor negro profundamente conmovedora.

· 'Poker Face'

¿Dónde se puede ver? En SkyShowtime (estreno en España en septiembre).

¿De qué va la serie? La serie sigue los pasos de Charlie Cale, interpretada por Natasha Lyonne, quien tiene una habilidad extraordinaria para determinar cuándo alguien está mintiendo. Sale a la carretera en su Plymouth Barracuda y en cada parada se encuentra con un nuevo elenco de personajes y extraños crímenes que no puede evitar resolver.

· 'Star Trek: Strange New Worlds' (Temporada 2)

¿Dónde se puede ver? En SkyShowtime (En septiembre).

¿De qué va la serie? Star Trek: Strange New Worlds relata los años en los que el Capitán Christopher Pike estuvo al mando de la U.S.S. Enterprise. La serie cuenta con Anson Mount, que interpreta al capitán Christopher Pike; Rebecca Romjin, como Número Uno; y Ethan Peck, que da vida al oficial científico Spock. La serie sigue al capitán Pike, al oficial científico Spock y a Número Uno en los años previos a la llegada del capitán Kirk a la U.S.S. Enterprise, mientras exploran nuevos mundos alrededor de la galaxia.

· 'The last of us'

¿Dónde se puede ver? En HBO Max.

¿De qué va la serie? Basada en el videojuego homónimo, la historia de The last of us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel (Pedro Pascal), un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Rampsey), una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Nuestra crítica, por Javier Atienza: 'The last of us', una aventura sin igual que mantiene virgen el alma del videojuego.