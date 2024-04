Kit Harington confirma que el spin-off de 'Juego de Tronos' sobre Jon Snow no sigue adelante en HBO

El spin-off de Juego de Tronos centrado en el personaje de Jon Snow no sigue adelante en HBO. El proyecto, cuyo desarrollo fue anunciado en junio de 2022 y que contaba con la implicación y participación de Kit Harington para volver a encarnar el papel que le dio la fama mundial, ya no está sobre la mesa de la compañía y, por tanto, no se llevará a cabo.

Así lo ha anunciado el propio actor, que se encargó en su momento de plantear la idea de esta nueva ficción a George R.R. Martin y ejercer de motor para levantarla, y que ha sido ahora quien ha explicado los motivos por los que no se convertirá en una realidad tras casi dos años de trabajo.

“El equipo no ha encontrado la historia adecuada que contar”, resume Harington en declaraciones a ScreenRant que recoge Variety. “No quería que se filtrase algo y que la gente empezase a teorizar, entusiasmándose u odiando la idea cuando tal vez ni siquiera acabaría sucediendo. En el desarrollo estudias todos los ángulos para ver si merece la pena. Y actualmente, no”, explica el actor, sincero.

La explicación es sencilla: “Ya no está sobre la mesa porque no pudimos encontrar la historia adecuada y que nos entusiasmara lo suficiente para contarla”. “Hemos decidido dejarlo de lado por el momento. Puede que llegue un momento en el futuro en el que volvamos a ello, pero de momento no”, concluye.

Lo que avanzó Kit Harington sobre el spin-off

El propio Harington ya habló sobre el proyecto en diciembre de 2022, poco tiempo después de empezar a desarrollarlo. En ese momento, expuso cómo consideraba que había evolucionado Jon Snow tras los acontecimientos del final de Juego de Tronos y qué podía esperarse del personaje en la nueva serie:

“Al final, cuando lo encontramos en esa celda, se está preparando para ser decapitado, y quiere que lo hagan. Está acabado. El hecho de que vaya al Muro es el mejor regalo posible pero también la peor maldición. Creo que cuando le dejamos al final de la serie, había una sensación como de intentar de aparentar con esa leve sonrisa de que todo estaba bien. Pero él no está bien”, comentó entonces.

Como ya anticipábamos en su momento, el spin-off de Jon Snow se anunció como un proyecto en fase preliminar y podía acabar cancelándose, como ha ocurrido finalmente y como le pasó también a otra precuela de Juego de Tronos que iba a liderar Naomi Watts y que tampoco llegó a puerto.

Sí sigue adelante La casa del dragón, que tiene pendiente de estreno su temporada 2 en HBO Max y ya desarrolla la tercera; la precuela El caballero de los Siete Reinos, que ya tiene protagonistas; otra precuela centrada en Aegon Targaryen que está en fase preliminar; y otros spin-offs animados.