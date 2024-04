HBO anuncia a los protagonistas de 'El caballero de los Siete Reinos', precuela de 'Juego de Tronos'

La nueva serie precuela de Juego de Tronos va tomando forma en HBO Max. La plataforma ha anunciado este viernes quiénes serán los protagonistas de El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, la ficción que se desarrolla un siglo antes de los acontecimientos narrados en la serie que dio origen a este universo.

Los actores Peter Claffey y Dexter Sol Ansell asumirán los papeles protagonistas de El caballero de los Siete Reinos. El primero de ellos interpretará a Dunk, mientras que el segundo dará vida a Egg.

Ninguno de ellos es especialmente conocido dentro del mundo de la ficción. Claffey (Irlanda, 28 años) ha participado en las series de Apple TV Hermanas hasta la muerte (2022) y Wreck: Psicopato (2022). Sus próximos proyectos incluyen protagonizar junto a Cillian Murphy Small Things Like These y la tercera temporada de Vikingos: Valhalla de Netflix.

Por su parte, Dexter Sol Ansell (Reino Unido, 9 años) comenzó su carrera como actor a los cuatro años en la serie de ITV Emmerdale (2019) y, desde entonces, ha protagonizado la serie de suspense de Sky El pueblo de los malditos (2022) y la película de comedia de Netflix Navidad en la granja (2022). Más recientemente, Ansell apareció en Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023). Sus próximos proyectos incluyen Here, The Moor, Hullraisers y Robin and The Hood.

El caballero de los Siete Reinos está escrita por George R.R. Martin e Ira Parker, que también ejercen de productores ejecutivos, con producción ejecutiva de Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris y Sarah Bradshaw.

Aunque la serie se dio a conocer en 2021, es poca la información que ha trascendido hasta ahora. Se prevé que su estreno se produzca a lo largo del año 2025.

Sinopsis de 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante'

Un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, dos héroes improbables vagaban por Poniente... un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto (Claffey), y su diminuto escudero, Egg (Ansell).

Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos.

