Sony se lanza a la producción de series en España con 'La Academia', que se verá en Amazon y TV3

La productora estadounidense Sony Pictures Televisión ha presentado su primera totalmente española: con guion español, producción española y grabada en España. Se llama La Academia, se rodó en Barcelona a lo largo del verano de 2023 y se emitirá en Amazon Prime Video y la cadena pública catalana TV3.

Variety, que ha dado la noticia en exclusiva, califica de “histórico” este movimiento de la compañía norteamericana. La serie tiene guion español y será doblada al catalán.

La Academia es un drama juvenil que trascurre en la escuela de entrenamiento del Apolo F.C., uno de los mejores equipos de fútbol del mundo. Allí, un grupo de adolescentes sueña con formar parte del club para ser las próximas estrellas del deporte rey.

La serie cuenta con varios actores de larga trayectoria en la televisión española, como Paco Tous (30 Monedas), Diego Martín (Élite), Barbara Goenaga (La noche más larga), Luka Peros (La casa de papel), Marc Martínez (Intimidad) e Irene Montalá (Historias para no dormir).

No obstante, el reparto lo encabezan jóvenes intérpretes que empiezan a despuntar en la pequeña pantalla, entre ellos Ton Vieira (HIT), Marc Soler (UPA Next), Mia Sala-Patau (Esto no es Suecia), Ebony Vidjrakou (Brutal Doctor) y la debutante Rita González.

La serie está dirigida por Fernando Trullols (Bosé) y Laura Jou (Caída libre). Por su parte, Jacobo Delgado (coodinador de guion), Pablo Bartolomé y Laura León firman como creadores. Yolanda García Serrano forma parte del equipo de guionistas.

La compañía catalana Brutal Media se ha encargado de la producción de La Academia a petición de Sony Pictures, que llevará a cargo su distribución.

Variety valora positivamente que Sony Pictures Televisión apueste por la ficción en español ya que, como recuerda, el Top 10 de de Netflix (en el apartado de series no inglesas) cuenta con varios títulos españoles.