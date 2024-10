'La Favorita' da un impulso femenino a Telecinco: “En circunstancias difíciles, deciden salir juntas adelante”

Cuando dos gigantes en el mundo de las series como Mediaset y Bambú Producciones (La Promesa, Velvet, Las chicas del cable, Gran Reserva, Fariña, Gran Hotel) se encuentran, es normal que crezca la expectación para conocer y ver su proyecto conjunto. Y a esas expectativas es a las que tendrá que hacer frente la serie La Favorita 1922.

Lo raro es que esos dos caminos, los de Telecinco y la productora, no se hubiesen cruzado antes. Lo ha reconocido el productor Ramón Campos: “En Bambú cumplimos el año pasado 15 años, y desde el primero decíamos que teníamos que hacer algo para Telecinco. 15 años después lo hemos conseguido”, ha dicho, bromeando luego: “Estamos encantados con Mediaset, nos decían que eran malísimos, y todo ha sido buenísimo. Ha ido como la seda, todo maravilloso”.

Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset, también se ha referido a esa lejanía que el grupo audiovisual había impuesto a Bambú Producciones, y que tras la salida de Paolo Vasile cambió. Barrois ha indicado: “Hemos tardado años en encontrar un proyecto que podíamos hacer con Bambú, y cuando vemos La Favorita 1922 mereció la pena”. En este sentido, el directivo ha valorado: “La decisión más importante que debe tomar una TV al encargar un proyecto es elegir el productor. Tras una serie hay un proceso industrial tremendo, una temporada de 8 capítulos, además con formato Mediaset de 70 minutos, es como tres o cuatro películas. Por eso es muy importante estar en buenas manos”, ha dicho alabando a Ramón Campos y a su compañía Bambú.

Todavía sin fecha, Barrois sí ha declarado que la intención es que La Favorita 1922 se estrene “a inicios de 2025”, y asegurado que espera que sea el inicio de sus colaboraciones con la productora, no sólo para series: “Nos encantaría encontrar otro proyecto. El deseo de colaborar con Bambú va más allá de las series, estamos buscando proyectos también en el cine”. De momento, Mediaset no ha cerrado acuerdo con ninguna plataforma para que se convierta en segunda ventana de La Favorita 1922: “Todavía no hay planes para llevarla al streaming. La colaboración con las plataformas evoluciona. En los últimos años todas nuestras series han pasado por ellas, pero a día de hoy aún no hay planes”, ha dicho el directivo.

Lo que sí han apuntado, en este caso Ramón Campos, es en su visión continuista: “La idea es continuar, ojalá tenga muchos años”. Por lo que se ha aclarado que La Favorita 1922 no será una serie cerrada.

Así será 'La Favorita 1922': sinopsis oficial

Mediaset define La Favorita 1922 como “una serie de época en cuyo eje narrativo se entrelazan valores y sentimientos como la lucha por los sueños, el amor, la intriga, la resiliencia y la pasión por la cocina”. Está ambientada en Sevilla en 1922, y protagonizada por Verónica Sánchez como la marquesa Elena de Valmonte, una mujer culta y de posición privilegiada que pasa horas en los fogones junto al servicio volcando su energía en su gran pasión, cocinar, mientras se siente atrapada en un matrimonio infeliz con Adolfo, su autoritario marido que la menosprecia a la menor ocasión, y anhela llevar otra vida. Una noche, tras ofrecer una de sus famosas cenas en su palacete, Elena y Cecilia (Raquel Querol), su fiel doncella, se ven envueltas en un desafortunado incidente que cambiará sus vidas para siempre.

Convertidas en fugitivas, llegan a Madrid y se refugian en el local de un restaurante cerrado hace años. Tras recorrer sus fogones, Elena se plantea reabrirlo y convertirlo en uno de los mejores de la ciudad. En su empeño por lograr su sueño empresarial, contacta con Julio (Luis Fernández), el apuesto propietario del establecimiento, que le alquila el restaurante sin informarla de la letra pequeña. Decididas, Elena y Cecilia emprenden la búsqueda del equipo entre las mejores cocineras y criadas del país, escogiendo a Ana Ferrer (Andrea Duro) como jefa de sala; Lourdes Mendieta (Maribel Salas) como cocinera; y Rosa (Elena Maroto) como repostera. Por su parte, Julio incluye en el equipo como camarero a Roberto (Joel Sánchez).

Ilusionadas con la nueva oportunidad que les brinda la vida, las cinco mujeres reabren el restaurante con el nombre de 'La Favorita Bistró', donde entre guisos y recetas darán lo mejor de sí mismas, compartirán secretos, conocerán el amor y descubrirán que hace falta mucho más que talento y ganas para mantener el restaurante a flote.

La intención de reunir a toda la familia para verla

Ramón Campos ha explicado: “Al crear esta serie, hablamos con el creador Josep Cister y pensábamos qué haríamos para Mediaset. Y queríamos que fuese algo 'puro Bambú'. Y lo es. Todos los elementos con los que hemos construido en la productora están. Estamos felices con la serie”. El productor ha dado todo el crédito del mundo a Cister, encargado de desarrollar la idea original de Ramón Campos, Gema R. Neira, Paula Fernández y Curro Serrano, y que además del creador también es productor ejecutivo: “Es maravilloso como creador, y es muy generoso porque lo hace todo. Ha llevado Valle Salvaje, La Promesa y La Favorita a la vez”, ha destacado, alabando su capacidad.

Senté a toda mi familia para verla, desde mi hijas a mi madre, y se engancharon Ramón Campos

Sobre ese 'sello Bambú', y preguntado por qué le hace distinta a otras series de época, Campos ha explicado: “Si te gustó Las chicas del cable y Velvet, te va a flipar La Favorita. No hay tantas series de época, ni tantas que puedan aunar ante la pantalla a todas las generaciones. Y La Favorita lo es. Al acabar Las chicas del cable, sentí que sus espectadores se habían quedado huérfanos porque no había otras similares. Y empezamos a trabajar en La Favorita pensando en eso”. De hecho, el productor ha explicado un 'experimento' personal: “Senté a toda mi familia para verla, desde mis hijas a mi madre, y se engancharon”.

Barrois ha ahondado en esos ingredientes de las series de Bambú refiriéndose a su primera serie para Mediaset: “Comparte mucho de ese ADN, pero al mismo tiempo es diferente. Nosotros hacemos un test de neuromarketing de todas nuestras series, y La Favorita es una de las que mejor ha puntuado. La sorpresa es que el público que mejor reaccionó fueron los jóvenes”.

La unión femenina de su reparto, dentro y fuera

Al hablar de sus actores y actrices, Campos ha empezado asegurando que está “feliz” por contar con todos ellos y por cómo han trabajado, respondiendo él mismo a la habitual “queja” de que Bambú siempre repite intérpretes: “A algunos ya los conocíamos, y otros han llegado. Ya sabéis que somos muy pesados con repetir, pero nos gusta volver a ser felices con los que ya hemos sido felices”.

Por ejemplo a Verónica Sánchez ya la conocían de Tiempos de guerra, y ahora encabezará La Favorita 1922. La actriz ha apelado a ese “volver” en sus palabras: “Me da mucha alegría volver a Mediaset 18 años después. Los Serrano evidentemente me abrió las puertas de esta profesión. También volver a Bambú tras muchos años sin estar juntos”. Sobre la serie, ha explicado que “parte de un drama, y va entrando la luz poco a poco. Es una especie de comedia clásica, con tintes de drama, pero que tiene mucho que ver con las comedias de Hollywood de los 40 y 50”.

Sánchez ha destacado la duración del rodaje, pero también lo que ello había permitido: “Fue un proceso largo, porque 9 meses en una serie es largo, pero hemos hecho una piña, y he disfrutado con el trabajo y con el resultado”. Además, desde su puesto de líder del reparto y su experiencia, ha querido destacar a sus dos compañeras debutantes: “Para Raquel Querol y Elena Maroto es su primer proyecto, pero no lo parece. Han venido para quedarse. Tienen un gran nivel, y vais a adorar a sus personajes”. Personalizando en ambas, también ha querido añadir Ramón Campos: “Ellas dos, cuando llegó Josep con las pruebas, decía: pero de dónde han salido. Flipó”.

Las dos jóvenes han agradecido la oportunidad. Elena Maroto también ha explicado su personaje: “Es la repostera y más joven de La Favorita. Pero también es la más clásica. Acompañando a estas mujeres empieza a descubrir otra manera de vivir, y a valorarse a sí misma”. Raquel Querol, asegurando que ha sido “sin duda de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida”, que su personaje Cecilia es “un caramelito porque a la pobre le pasan mil cosas. Es muy valiente, y estoy muy orgullosa de poder ser una mujer así”, y destacando también la unión personal con sus compañeras: “Poderme nutrir de estas mujeres que son increíbles, y de estos hombres que también son maravillosos”.

De las más jóvenes, a cómo ha presentado Maribel Salas a su personaje, tirando de humor: “Yo soy Lourdes, la cocinera más veterana. Represento a esa parte de la vida en la que te llenas de inseguridades porque la juventud llega fuerte, con nuevas ideas. Y ellas son las que me apoyan y me impulsan. Es un personaje muy bonito y querido. Y a nivel personal, es una maravilla llegar a casa y decir que tengo una amiga de 19 años, y hablar de las mismas cosas”. La actriz también ha incidido en esa unión del elenco: “Hemos generado una familia maravillosa”.

Del mismo modo se ha expresado Andrea Duro: “Ha sido fantástico, hemos creado unos vínculos... nosotras ya somos amigas, familia”. La actriz también ha hablado de su personaje, Ana: “Es muy divertido, me he reído muchísimo. Tiene mucha ironía, un humor un poquito ácido, que lo agradezco. Llega derrapando a La Favorita, sin saber qué se va a encontrar, y se encuentra con una familia”.

La idea era hablar de un mundo de mujeres que se unen y en circunstancias complicadas deciden salir juntas adelante Ramón Campos

A pregunta de verTele sobre si esa unión femenina que repetían es algo buscado no sólo en la trama, Ramón Campos ha explicado: “Desde la creación de la serie, la idea era hablar de un mundo de mujeres que se unen y en circunstancias complicadas deciden salir juntas adelante”. Verónica Sánchez ha confesado cómo se lo han tomado ellas: “Son mujeres que se unen y deciden emprender en una época en la que no lo tenían fácil. Se enfrentan a muchas trabas que van superando, y también hay afortunadamente muchos hombres que se unen a ese proyecto común. A nivel personal, eso nos ha unido”.

Sus palabras han servido para que Ramón Campos le dedique un bonito cumplido, señalando la importancia de Verónica Sánchez a nivel humano con el grupo: “Es muy importante en las series que la protagonista marque el camino. Yo siempre pongo el ejemplo de José Sacristán, si le tienes en rodaje va bien. Cuando tienes a Vero, todo el mundo va detrás y va bien, porque la ven a ella”.

Esa unión de las mujeres no ha significado la exclusión de los hombres. Luis Fernández ha asegurado que ha sido “uno de los mejores rodajes que he vivido. A veces son complicados, y este ha sido bonito”. Y Joel Sánchez ha destacado que ha “disfrutado mucho”, incidiendo en otra parte importante del rodaje: “Es un proyecto que te hace sumergirte en una máquina del tiempo, por sus vestimentas, su decorado... era como ser un niño pequeño”.

El gusto por el detalle, hasta generar la duda

Precisamente esa parte que luego “se ve”, la de los decorados y el equipo de arte, también ha centrado halagos. Barrois ha ejemplificado el nivel de detalle en que “diseñaron las etiquetas de todos los productos que salen en un set con cosas para comprar”. Y el propio Ramón Campos ha reconocido: “He hecho ya 40 series, me hago viejo, y me había pasado pocas veces llegar a un set, y tocar disimuladamente paredes para ver si eran del decorado. Es todo increíble”.

Otro aspecto que han querido destacar es la “libertad” para emplear distintos acentos. Verónica Sánchez lo ha explicado a nivel personal: “Dije que podía llevar mi acento, ya que se ambienta en Sevilla, pero luego va a Madrid y ese acento se suaviza. Si digo la verdad, ya no sé qué acento tengo. Una especie de andaluz suavizado por los años en Madrid. La gente se está acostumbrando a escuchar acentos”. Y Ramón Campos lo ha celebrado a nivel de industria: “Estamos viviendo un momento muy bonito con los acentos en el audiovisual. Por fin se está rompiendo el tópico. Por fin podemos empezar a hablar con los acentos que tenemos, no obligarnos a hablar con un acento neutro que no tenemos”.