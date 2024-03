Netflix rueda por sorpresa la temporada 4 de 'Valeria', dos años y medio después de anunciar la tercera como la “última”

Valeria tendrá finalmente cuarta temporada en Netflix. La plataforma, que había anunciado la tercera como la “última temporada” de la serie desde que se comunicó su renovación en 2021 hasta su estreno en junio de 2023, cambia sus planes por sorpresa y finalmente sí adaptará el cuarto volumen de la saga de Elísabet Benavent que da cierre a la historia de Valeria y sus amigas.

Así lo ha anunciado la compañía de streaming este martes 12 de marzo con un vídeo protagonizado por Diana Gómez, la actriz que lidera el reparto, y una nota de prensa en la que se confirma el inicio de rodaje de los nuevos capítulos con el elenco principal al completo.

Paula Malia, Silma López y Teresa Riott vuelven a ponerse en la piel de Carmen, Lola y Nerea para arropar a la mencionada Diana Gómez en esta temporada final de Valeria. También regresa Maxi Iglesias en el papel de Víctor y Federico Aguado como Bruno, además de José Pastor (Rai), Juanlu González (Borja) y Mima Riera (Georgina).

Esta última tanda de episodios estará cargada de conflictos amorosos, relaciones aparentemente perfectas, nuevos estilos de vida… y hasta un bebé, según anuncia Netflix. Marina Pérez y Montaña Marchena son las responsables de guion, con la propia Marina Pérez y Laura M. Campos a la dirección y César Benítez como productor.

La queremos para desayunar.

Para comer.

Y para cenar.#ValeriaNetflix tendrá cuarta y última temporada. pic.twitter.com/w4yCCCIx8N — Netflix España (@NetflixES) 12 de marzo de 2024

Elísabet Benavent, productora ejecutiva y autora de las novelas en las que se basa la serie, ha celebrado que esta pueda tener el final de los libros: “Esta cuarta entrega despierta emociones encontradas. Por encima de todo, me hace feliz, pero también me hace sentir nostalgia, porque con ella termina un ciclo y decimos adiós a este proyecto tan especial”.

“Nos despedimos por todo lo alto, con una temporada emocionante, inspiradora y, cómo no, romántica y contemporánea, con la que esperamos que todos puedan sentirse identificados, pero también soñar. Porque si algo me ha enseñado Valeria es a soñar”, zanja en la nota difundida por Netflix.

De la “tercera y última” a la renovación final

Como explicábamos, esta renovación de Valeria por una “cuarta y última” temporada llega dos años y medio después de que Netflix comunicase que la serie se cerraría con la tercera, que adaptaba la trama del tercer libro. Una decisión que fue del todo cuestionada por los fans de las novelas, puesto que esto supuso que la historia de la protagonista no tuviera el mismo final que la saga escrita por Elísabet Benavent.

Confirmamos que un pintalabios rojo es capaz de remontar hasta el peor día. Los dramas de #ValeriaNetflix regresarán para una tercera y última temporada. pic.twitter.com/kClSswDVPX — Netflix España (@NetflixES) 28 de octubre de 2021

De hecho, el propio Maxi Iglesias reaccionó a los comentarios de los seguidores publicando un post en su perfil de Instagram en el que respondía a las críticas por el final, y dejaba ver que él tampoco compartía el modo en el que se había cerrado la historia de Víctor y Valeria en la serie.

“Aquellos que apeláis a un final como el del cuarto libro, o lo que sería esta foto (de la pareja protagonista con un bebé), lo cierto es que cuando te toca actuar algo que sabes que no termina como te gustaría y que vas a la contra de lo que es mejor... Me quedo con que es más reto y ha sido divertido de actuar tratando al mismo tiempo de no juzgar al personaje”, comentó en sus redes sociales el pasado 12 de junio, una semana después del estreno de la tercera tanda (y por entonces última).

Finalmente, el actor y el elenco al completo tendrán la oportunidad de dar un cierre a la trama que sí promete corresponderse con lo que esperaban los lectores y los propios actores que se embarcaron en el proyecto en 2020.