Las 5 estrellas de Hollywood que 'Solo asesinatos en el edificio' ya ha fichado para su temporada 4

La lista de estrellas que han alquilado plaza en Solo asesinatos en el edificio para su temporada 4 no deja de crecer. El último en apuntarse a la aplaudida comedia de Hulu/Disney+ es Zach Galifianakis.

El actor de filmes como Resacón en Las Vegas, y pronto en la adaptación en imagen real de Lilo & Stich, tendrá un papel recurrente durante la próxima tanda de la ficción, informa Deadline.

Con este, son ya cinco estrellas de relieve las que han firmado hasta el momento por la cuarta temporada. Antes que Galifianakis, la producción también había dado la bienvenida a Molly Shannon, una de las más brillantes cómicas de la cantera de Saturday Night Live y que venía de protagonizar la serie The Other Two; a Eva Longoria, que debutó como directora en 2023 con el largometraje Flamin' Hot; y a Eugene Levy, en su regreso al terreno de la comedia televisiva después de Schitt's Creek.

Además, se había confirmado el retorno de Meryl Streep, el gran fichaje de la temporada anterior. Por supuesto, se mantiene el trío estelar, compuesto por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez.

'Solo asesinatos...' se muda, temporalmente, a Los Ángeles

La temporada 4 se centrará en la investigación del asesinato de Sazz Pataki (Jane Lynch), la doble de acción de Charles-Haden Savage (Martin) en su serie Brazzos. Eso sí, el comienzo de la temporada pillará a Charles, Oliver (Short) y Mabel (Gomez) de viaje por Los Ángeles, antes de regresar al Arconia para investigar lo ocurrido.

De momento, no hay detalles sobre los personajes que encarnarán las nuevas adiciones al elenco, más allá del de Shannon, quien encarnará a una empresaria de Los Ángeles involucrada, de algún modo, en el crimen.