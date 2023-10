Las series de noviembre van de 'Frasier' y 'The Crown' a 'El otro lado' con Berto, 'La que se avecina' y los de 'Sálvame'

El año 2023 se vuelve loco en su recta final, y acelera en el mes de noviembre para traer ¡64! estrenos de series, entre debuts y nuevas temporadas. Un sinfín de lanzamientos que suponen más de dos ficciones al día, cada una con sus respectivos capítulos, para hacer imposible verlas todas. Así que intentamos ayudarte a que puedas elegir.

Resumimos toda la lista de estrenos, y destacamos 14 series que, por unos motivos u otros, pueden tener más foco. Con sello español encontramos Romancero en Amazon Prime Video, la segunda temporada de Sagrada Familia en Netflix, Camilo Superstar en Atresplayer, El otro lado de Berto Romero en Movistar Plus+, y un duelo en la cumbre el día 10 de noviembre por coincidir la temporada 14 de La que se avecina y la llegada de ¡Sálvese quien pueda!, la serie-reality de Netflix con los colaboradores de Sálvame.

A nivel internacional, habrá regresos míticos como el de Frasier en SkyShowtime y Fargo en Movistar Plus+, The Crown empezará el principio de su final en Netflix, y la incombustible Doctor Who celebrará su 60 aniversario a través de Disney+. Son sólo algunos de los títulos, junto a otros nuevos y aplaudidos como la continuación de Condena, que destacamos en este resumen de las 64 series que se estrenan en noviembre.

Las 14 series más destacadas de noviembre de 2023:

1) 'Romancero' (3 de noviembre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Cornelia (Elena Matic) es una niña a la que han robado la infancia. Jordán (Sasha Cócola) no es un niño, ni tampoco un hombre. Son dos jóvenes desamparados que escapan de las fuerzas de la ley, de poderosas criaturas sobrenaturales y de sí mismos. Romancero es la historia de esta huida, de los perseguidos y los perseguidores, enmarcada en una Andalucía desértica y cruel, tan real como mítica, durante una noche de pesadilla plagada de demonios, brujas y bebedores de sangre.

Por qué destaca: Este thriller sobrenatural compuesto por seis episodios de media hora de duración transcurre en una única noche, y es la nueva serie española de Prime Video, escrita por Fernando Navarro (Venus, Verónica) y dirigida por Tomás Peña. En su reparto encabezado por Matic y Cócola están Ricardo Gómez, Guillermo Toledo, y la ganadora del Premio Goya Belén Cuesta, además de la actriz argentina Julieta Cardinali y la participación especial de Alba Flores.

2) 'Frasier' (3 de noviembre, SkyShowtime)

Así es la serie: Frasier es una serie de comedia que tiene lugar en Seattle (Washington) y que narra las vidas de un pomposo locutor de radio, el Dr. Frasier Crane (Kelsey Grammer), su descarada productora, Roz (Peri Gilpin), su remilgado hermano Niles (David Hyde Pierce), su malhumorado padre Martin (John Mahoney) y su peculiar enfermera, Daphne (Jane Leeves). La ficción combina personajes brillantes, juegos de palabras sofisticados y ocurrentes, y una hilarante comedia que demuestra que la risa es la mejor terapia.

Por qué destaca: Porque una de las series más icónicas y recordadas de los 90 vuelve ahora, casi 20 años después de su final en el 2004 tras once temporadas y 264 episodios, con Kelsey Grammer para recuperar el mítico papel del Doctor Frasier Crane. Lo hace con pocos integrantes del reparto original, sí, pero pisando sobre seguro con Chris Harris (Cómo conocí a vuestra madre) como creador y James Burrows como director para esta “continuación” de la historia original que ha gustado a la crítica estadounidense.

3) 'Nolly' (7 de noviembre, Filmin)

Así es la serie: La historia del reinado y la caída de Noele Gordon, quien fue una estrella de telenovelas de la cadena ITV durante mucho tiempo.

Por qué destaca: Helena Bonham Carter suma un nuevo aplauso a su carrera poniéndose en la piel de Noele Gordon, una de las mayores estrellas de telenovelas del Reino Unido. Nolly es la nueva miniserie de Russell T. Davies, creador de Years and Years, Queer as folk e It's a sin, y se presenta como una tragicomedia que cuenta la historia del reinado y la caída de Gordon.

4) '¡Sálvese quien pueda!' (10 noviembre, Netflix)

Así es la serie-reality: Tras la cancelación de Sálvame en Telecinco, esta serie-reality acompaña a ocho de sus colaboradores (Terelu Campos, Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Víctor Sandoval) en un disparatado viaje a Miami y a México en busca de nuevas oportunidades.

Por qué destaca: ¿Hace falta decirlo? El “regreso” del universo Sálvame se produce ahora en Netflix, y con un formato completamente distinto. Para la plataforma, que no consigue asentar ninguno de sus realities en España, es la gran oportunidad de encontrar a unos protagonistas con los que luego puedan desarrollar más formatos. Pero todo dependerá de cómo funcione este primer test.

5) 'La que se avecina' T14 (10 de noviembre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: En la nueva temporada, los Recio estrenan pescadería y van lanzados a recuperar su imperio. Sin embargo, la marquesa pondrá todo su empeño en desahuciarles del local de su hermana y hacerles fracasar, pero Antonio se defenderá llegando hasta donde haya que llegar. Amador descubre algo inaudito sobre su salud que explica su pasado y que cambiará su vida. Fermín sigue intentando echarle morro y vivir según su código de pícaro de playa, pero ni Bruno ni el universo se lo pondrán fácil. Yoli encuentra por fin el amor con una relación tormentosa y estresante, como a ella le gustan, mientras Menchu sigue intentando meterse en su vida. Maite descubre la importancia de la amistad, aunque sea forzada, y Greta intenta compaginar la presidencia del edificio con su papel de casera, su anodino matrimonio y, sobre todo, con los crecientes problemas que le crea su hija adolescente. Cristina y Martín, los nuevos vecinos, se instalan en el edificio recién llegados de su retiro soriano, para descubrir que quizá en el pueblo no se vivía tan mal.

Por qué destaca: Un año después del lanzamiento de su temporada 13 en Amazon Prime Video, y apenas unos días después de que Telecinco haya terminado de emitirla en abierto, la comedia de los hermanos Caballero estrena su nueva temporada 14, la segunda en la nueva localización de Contubernio 49. En los nuevos capítulos se producirá el regreso de Yoli, el personaje de Miren Ibarguren, así como de Lola (Macarena Gómez) y La Chusa (Paz Padilla). En cuanto a incorporaciones veremos el debut de la actriz Rocío Marín en el papel de Greta después del triste fallecimiento de la intérprete original, Laura Gómez Lacueva, y de Paloma Bloyd, Ana Arias y Raúl Peña como nuevos vecinos.

6) 'Basado en una historia real' (13 de noviembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: Este thriller de comedia negra de ocho episodios sigue a una agente inmobiliaria, una exestrella del tenis y un fontanero, que aprovechan una oportunidad única para capitalizar la obsesión de Estados Unidos por el crimen.

Por qué destaca: Porque está protagonizada por Kaley Cuoco (The big bang theory, The Flight Attendant), que además ejerce como productora ejecutiva, al frente de un reparto que también encabezan Chris Messina y Tom Bateman. Además, el original de Peacock está creado por el showrunner, productor ejecutivo y escritor nominado al Emmy Craig Rosenberg (The Boys, Gen V).

7) 'The Crown' T6 y Final - Parte 1 (16 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: La princesa Diana y Dodi Fayed estrechan su relación antes de un trayecto en coche de funestas consecuencias. Tras la muerte de su madre, el príncipe Guillermo intenta retomar la vida en Eton mientras la monarquía debe lidiar con la opinión pública. Ante la inminente celebración de su Jubileo de Oro, la reina reflexiona sobre lo que supondrá para la institución la boda de Carlos y Camilla y el comienzo de un nuevo cuento de hadas protagonizado por Guillermo y Catalina.

Por qué destaca: Porque la serie, una de las más emblemáticas de Netflix, llega a su final definitivo con la primera parte de su sexta y última temporada. Como se ve en su tráiler, la trágica muerte de Lady Di tendrá gran protagonismo, aunque la plataforma ya desveló que no mostrará el accidente como tal. La Parte 2 de esta última temporada tendrá seis capítulos y se estrenará el 14 de diciembre, poniendo punto final a la serie.

8) 'Condena' T2 (17 de noviembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: Kelsey, Orla y Abi son tres nuevas reclusas que ingresan el mismo día en el centro penitenciario Carlingford. Las tres comparten celda y se ven obligadas afrontar juntas su nueva realidad en un terreno hostil y desconocido. Pero, a pesar de la constante sensación de amenaza y de la violencia que se respira en los pasillos, las tres se hacen fuertes en su mutuo entendimiento y descubren lazos de conexión que no esperaban.

Por qué destaca: Porque es el nuevo proyecto de Bella Ramsey tras consagrarse definitivamente en The last of us confirmando lo que ya dejó ver en Juego de Tronos. La actriz protagoniza esta segunda temporada de la ficción interpretando a Kelsey, una joven en sus últimos meses de embarazo, junto a Jodie Whittaker (Orla) y Tamara Lawrance (Abi). La ficción cambia por completo para representar otra historia tras la aplaudida primera tanda protagonizada por Sean Bean y Stephen Graham.

9) 'Monarch: el legado de los monstruos' (17 de noviembre, Apple TV+)

Así es la serie: Tras la estruendosa batalla entre Godzilla y los Titanes que arrasó San Francisco y reveló al mundo que los monstruos existen, esta serie presenta a dos hermanos que siguen los pasos de su padre para descubrir la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarch. Las pistas les llevan al mundo de los monstruos y, en última instancia, hasta el oficial del ejército Lee Shaw. Shaw está interpretado por Kurt Russell y Wyatt Russell, en la década de 1950 y más de medio siglo después. En la actualidad, Monarch se ve amenazada por lo que Shaw sabe. Esta saga, que abarca tres generaciones, revelará secretos enterrados y mostrará la forma en que los momentos épicos y trascendentales pueden seguir reverberando mucho tiempo después de haber tenido lugar.

Por qué destaca: Porque está protagonizada por Kurt Russell y su hijo Wyatt Russell, y sirve para volver a traer a la pantalla el mito de Godzilla que tantos réditos ha dado en el cine. El reparto lo completan Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett y Elisa Lasowski.

10) 'Sagrada familia' T2 (17 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: En esta segunda temporada, Gloria y sus hijos siguen fingiendo que llevan una vida perfecta… con Natalia secuestrada en el sótano y el pequeño Lorenzo como único testigo de su realidad.

Por qué destaca: Segunda temporada de la serie protagonizada por Najwa Nimri, creada y dirigida por Manolo Caro. Sus 8 nuevos episodios reciben los fichajes de Pol Hermoso, Javier Pereira, Abril Zamora, Daniel Grao y Jesús Olmedo, entre otros. En el reparto siguen Carla Campra, Iván Pellicer, Alba Flores, Álex García, Macarena Gómez, Laura Laprida, Ella Kweku y Jon Olivares.

11) 'Camilo Superstar' (19 de noviembre, Atresplayer)

Así es la serie: Camilo Sesto, en un arrebato de inspiración, decide adaptar en los años 70 el musical más moderno y transgresor de la época, Jesucristo Superstar, un éxito internacional que, en plena dictadura, consigue revolucionar el país y hacer historia. Una odisea llena de contratiempos, algunos fortuitos, pero muchos de ellos provocados por la propia coyuntura del momento. Sortear la censura, la mano negra de su representante, las amenazas y sabotajes de los movimientos ultracatólicos dispuestos a todo por impedir su estreno, se irán intercalando con las dificultades inherentes a un montaje de esta envergadura. Pero no estará solo en esta gesta. Contará con otros idealistas que, como él, sintieron el impulso de arriesgar y traer a este país la ópera rock más revolucionaria del momento. Los cuatro mosqueteros de esta odisea se enfrentarán a todo tipo de obstáculos.

Por qué destaca: La nueva apuesta de ficción de Atresmedia está protagonizada por Alejandro Jato como Camilo Sesto y se adentra en el alma del artista, en explorar qué le llevó a arriesgar su patrimonio y su carrera en un contexto tan complicado y a renunciar a él, en pleno éxito, con un gesto definitivo, afeitarse la barba para un anuncio y donar el importe a un orfanato. El reparto principal de la serie lo completa Adrián Lastra, Natalia Reyes, Pepe Ocio, Javier Godino, Vito Sanz, Oscar de la Fuente y la colaboración especial de Eugenia Silva y Elena Rivera.

12) 'El otro lado' (23 de noviembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: Nacho Nieto, periodista especializado en lo paranormal, pasa por su peor momento profesional y personal. Tras un intento fallido de suicidio, vuelve a la vida acompañado por el fantasma de su mentor, el doctor Estrada, mítico comunicador del misterio, fallecido hace más de 20 años. En ese momento se cruza en su vida un virulento caso poltergeist en un piso del extrarradio de Barcelona, en la calle Cardenal Cardona, quizás el caso paranormal más importante de los últimos años. Nacho acude al piso de los fenómenos, donde viven Eva y Rubén, acompañado por el espíritu de su mentor, y ayudado por Juana, su mano derecha en su antiguo programa de radio. Mientras Nacho desenreda el misterio de esa casa se enfrentará a un oscuro secreto de su pasado. Un secreto que le relaciona directamente con Gorka Romero, quien fue su compañero de investigaciones, y que ahora es el referente del periodismo del misterio en España.

Por qué destaca: Porque es la segunda serie creada por Berto Romero tras el éxito de Mira lo que has hecho, esta vez aproximándose al género del terror, y que vuelve a tener al cómico como protagonista junto a Eva Ugarte al frente de un reparto que también cuenta con María Botto, Nacho Vigalondo, Albert García, María Pascual y Hugo Morenilla; además de participaciones especiales como la de su inseparable Andreu Buenafuente.

13) 'Doctor Who' T14 (25 noviembre, Disney+)

Así es la serie: El gran icono de la ficción británica celebra sus 60 años con una temporada especial de tres capítulos (The Star Beast el 25 de noviembre, Wild Blue Yonder el 2 de diciembre, y The Giggle el 9 de diciembre) protagonizada por David Tennant, antes de iniciar su temporada 15 con Ncuti Gatwa como primera Doctor Who de raza negra.

Por qué destaca: Porque es una tanda especial de capítulos para celebrar el 60 aniversario de la serie británica. Habrá tres entregas con el gran reclamo de la vuelta de David Tennant, que dio vida al décimo doctor y ahora regresa de súbito como el decimocuarto, antes de que Ncuti Gatwa tome el control de la TARDIS en la temporada 15. Junto a Tennant, también vuelve Donna Temple-Noble (Catherine Tate). Ambos tendrán que enfrentarse al Juguetero, interpretado por Neil Patrick Harris. Una vez emitidos estos especiales, ya en 2024 llegará la nueva tanda de episodios.

14) 'Fargo' T5 (29 de noviembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: El nuevo caso de 'true crime' de la quinta entrega de ‘Fargo’ consta de 10 episodios y está ambientado en Minnesota y Dakota del Norte en 2019. Después de que una inesperada serie de acontecimientos ponga a Dorothy ‘Dot’ Lyon (Juno Temple) en apuros con las autoridades, esta aparentemente típica ama de casa del Medio Oeste se verá de repente inmersa de nuevo en una vida que creía haber dejado atrás. El sheriff de Dakota del Norte Roy Tillma (Jon Hamm) lleva mucho tiempo buscando a Dot. Roy, ganadero, predicador y hombre fiel a la Constitución de su país, cree que él es la ley y que, por lo tanto, está por encima de ella. A su lado está su hijo Gator (Joe Keery), leal pero irresponsable, desesperado por demostrar su valía a su padre. Lástima que no tenga remedio. Así que cuando se trata de dar caza a Dot, Roy ficha a Ole Munch (Sam Spruell), un sombrío vagabundo de origen misterioso.

Por qué destaca: Tras seguir una trayectoria decadente que en sus cuatro primeras temporada le hizo acumular 55 nominaciones a los Emmy y ganar seis, destacando el de Mejor Miniserie por su debut en 2014, la serie que han protagonizado estrellas como Chris Rock, Jessie Buckley, Ben Whishaw, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Carrie Coon, Patrick Wilson, Jean Smart, Kirsten Dunst, Billy Bob Thornton y Martin Freeman; vive ahora un nuevo renacimiento con nuevos rostros y mejor recepción que las tres anteriores tandas.

Otras 35 series nuevas que se estrenan en noviembre de 2023:

Boys (1 de noviembre, Sundance TV) Misterios de la fe (1 de noviembre, Netflix) La luz que no puedes ver (2 de noviembre, Netflix) Onimusha (2 de noviembre, Netflix) Una dosis diaria de sol (3 de noviembre, Netflix) Ferry (3 de noviembre, Netflix) Samurái de ojos azules (3 de noviembre, Netflix) El mal (7 de noviembre, SundanceTV) The Buccaneers: aristócratas por amor (8 de noviembre, Apple TV+) El caso Bettencourt: el escándalo de la mujer más rica del mundo (8 de noviembre, Netflix) Llamas gemelas: cómo apagar el fuego (8 de noviembre, Netflix) El beso adolescente (9 de noviembre, HBO Max) Amor, aquí y ahora (10 de noviembre, Netflix) Wreck: Psicopato (10 de noviembre, Dark) The Killing Kind (11 de noviembre, AXN Now) Saving Hope (13 de noviembre, Warner TV) Asesinato en el fin del mundo (14 de noviembre, Disney+) Los invencibles (14 de noviembre, Filmin) Roni (14 de noviembre, Filmin) Suburræterna (14 de noviembre, Netflix) Single, Out (17 de noviembre, Filmin) Ojitos de huevo (17 de noviembre, Netflix) Scott Pilgrim da el salto (17 de noviembre, Netflix) Fellow Travelers (19 de noviembre, SkyShowtime) Dreamland (21 de noviembre, SkyShowtime) Puños de hielo (23 de noviembre, Sundance TV) Candy Cruz (23 de noviembre, HBO Max) Las vidas de Félix (24 de noviembre, HBO Max) Una familia normal (24 de noviembre, Netflix) La espada de diamante (24 de noviembre, Xtrm) Australia: Faraway Downs (26 de noviembre, Disney+) Mismatch (26 de noviembre, COSMO) Criminales (29 de noviembre, Disney+) Bookie (30 de noviembre) Hechos polvo (30 de noviembre, Netflix)

Y 15 series más que estrenan temporada en noviembre de 2023: