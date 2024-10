RTVE normaliza desde el humor con 'Detective Touré': “No podemos pensar continuamente en complacer”

“¿Touré, o Malcolm?”. Así ha respondido hasta en dos ocasiones Malcolm Treviño-Sitté, el protagonista de Detective Touré, cuando RTVE le ha preguntado sobre si al ser negro le cuesta moverse en un ambiente y un mundo de blancos, y sobre si ha sufrido el racismo. Las dudas iban por su personaje, obviamente, pero el actor entre bromas ha sido muy claro: “La verdad es que vale para los dos, lo que a mí me ha pasado también le pasa a Touré”.

La cadena pública ha realizado una nueva presentación de su ficción aprovechando el South International Series Festival de Cádiz, que celebra su segunda edición a la que asiste verTele. El estreno de Detective Touré parece inminente, y tiene todas las papeletas de heredar el hueco de Las Abogadas, que emite su último capítulo este próximo miércoles 30 de octubre, pudiendo llegar el miércoles 6 de noviembre.

De momento RTVE no le pone fecha, aunque ha acelerado la promoción de esta historia que adapta la saga literaria de Jon Arretxe y sigue a Mahamoud Touré (Malcolm T. Sitté), un inmigrante guineano que vive en Bilbao y hace lo que sea para ganarse un dinero y poder sobrevivir. De una forma un tanto rocambolesca su camino se cruza con el de Charo (Itziar Ituño), una rica empresaria que vive en una casa enorme en Getxo y necesita a alguien “de barrio” para ayudarle a investigar un asunto personal. Algo que abre las puertas de un nuevo mundo para Touré, que se convierte en un detective atípico que explota su divertido carisma y su astucia teniendo que lidiar con el ertzaina Etxebe (Urko Olazabal).

El hecho de que sea la primera serie protagonizada por un actor negro en España, cuando estamos en el año 2024, ya resulta llamativo. Malcolm T. Sitté defiende Detective Touré como un ejemplo “necesario e importante”, explicando que “normalizar desde la ficción ayuda después a la realidad”. Y sobre esa realidad, hace una importante reflexión: “Para la gente que no tiene documentación en esta sociedad, el miedo acecha. Viven con el miedo a ser deportados, detenidos... porque parece que tener un trozo de papel importa más que lo que hagas. Touré rompe muchas barreras, es un personaje que nunca ha pensado cómo se siente respecto a los blancos porque ni ha podido”.

RTVE: “Como servicio público es importante”

Esas dificultades raciales las evidencia el propio actor, que tras más de 20 años de carrera en televisión, cine y teatro; con papeles muchas veces circunscritos simplemente a su color de piel, es por primera vez protagonista en una serie que ha tenido muy en cuenta no caer en los estereotipos raciales, flanqueando a Treviño Sitté con actores afrodescendientes como Gorsi Edu, Ayoub El Hilali o Emilio Buale. José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE, ha incidido en ese aspecto: “Como servicio público es importante tanto la función integradora y que promueva la diversidad, como que el protagonista sea 'afrovallecano', como dice Malcolm”, añadiendo que de hecho “es muy difícil encontrar actores de color” por las dificultades que tienen para desarrollarse en el sector.

Por eso, cuando le han preguntado si Touré sufría el racismo, el que ha respondido es Malcolm T. Sitté como él mismo, y no por su personaje. Lo ha hecho con una de las muchas anécdotas que ha padecido por ese racismo: “Es inevitable responder que sí he sufrido el racismo. Me acuerdo de una vez corriendo por fuera del Retiro, me paró un policía alto, rubio, con acento gallego, me pidió identificarme, le di el DNI, y al ver que era español se señaló la piel para decirme que ser español también es eso. Y como esa, muchas”.

Resulta increíble que, como ha resaltado el autor de los libros Jon Arretxe, Detective Touré se convierta en el año 2024 en “la primera serie española con un protagonista no caucásico”. Pero así es. Y preguntado por si ese mismo factor generó dudas a la hora de anunciar y presentar la serie, José Pastor ha dejado claro que “desde el principio nos pareció que era algo que había que comunicar”, y buscando la complicidad del protagonista al contarlo, lo que sí ha reconocido es cierto miedo por el perfil menos conocido de Treviño Sitté: “Nosotros competimos, nos contraprograman... Malcolm no es un actor especialmente conocido, y tú sueles buscar protagonistas muy conocidos, por lo que tienes esa duda”. Por suerte, esta vez se ha optado por la confianza, ya que como nos dijo el actor, “entiendo la parte económica de un proyecto, pero si no me pones a jugar, ¿cómo vas a saber si voy a perder?”.

Mucho humor, y capítulos autoconclusivos tipo procedimental

La importancia racial de Detective Touré es algo muy a tener en cuenta para presentarla, pero que en la serie simplemente subyace por el contraste de sus personajes principales. Y su motor para “evitar dramatismos”, como ha dicho José Pastor, es el humor. Mariela Besuievsky, productora de Tornasol, lo ha resumido bien: “Uno de los retos importantes es que tuviera humor, porque el tema que se cuenta es fuerte, y queríamos ese humor del triángulo de personajes y otros que les acompañan. El choque cultural provoca secuencias con mucho humor, que es lo que permite contar otro tipo de cosas más fuertes”.

Un argumento que han reforzado sus intérpretes. Itziar Ituño, contando: “La relación que tiene mi personaje con Touré es maravillosa. Son un poco antagónicos, pero se entienden porque tienen muchas cosas en común. Al leer el guion me reí un montón”. Urko Olazábal, llevándose la peor parte: “Es un personaje que me traía mucho divertimento, hasta ahora había hecho personajes muy dramáticos. Es un ertzaina que intenta ponerle trabas continuamente a Touré, racista... es un personaje que te dan arcadas. La caricatura que hago yo de ese policía tiene esos toques de humor”.

El resultado es una serie que podría recordar a tantas otras del genero detectivesco, en la que de hecho “cada capítulo es autoconclusivo, con un caso que Touré investiga y resuelve, y hay una trama horizontal que sigue en todos ellos, que principalmente es la de Charo y Touré”, como ha explicado Besuievsky; pero que en su fondo se aleja de lo habitual, como buscó Arretxe en su saga: “Quería algo diferente. En el mundo de la novela negra es casi imposible innovar, porque lleva 100 años, y se me ocurrió lo de un inmigrante buscavidas, superviviente nato, que acaba convirtiéndose en detective”. A RTVE, Tornasol y DeAPlaneta les gustó, y se ha acabado convirtiendo en la primera adaptación de una obra del autor tras 30 años publicando novelas.

Pastor ha reconocido que fue precisamente eso lo que les “llamó la atención”, abrazando todos los riesgos que implica: “Se está viendo en la TV en abierto que los riesgos son recompensados”. En este sentido, la productora ha querido tener unas palabras de agradecimiento para el autor, Jon Arretxe: “No es fácil que un autor sea tan abierto para adaptar y cambiar su personaje y su obra. A veces es traumático para los autores”.

“Respetamos todo ese espíritu vasco”

El choque racial y el protagonismo de un actor no tan conocido no son los únicos riesgos. José Pastor destaca que para adaptar la saga literaria han querido “respetar todo ese espíritu vasco, en sus barrios, y con los actores”, recordando que también están Unax Ugalde, Loreto Mauleón, Itsaso Arana o Lander Otaola, entre otros. “La serie tiene un elemento euskera que es muy bonito que respetáramos”, ha repetido, haciendo la salvedad de la limitación lingüística del euskera.

Normalizar a través de la ficción y la TV ayuda a normalizar en la realidad Malcolm T. Sitté

Tanto Itziar Ituño, que es de Basauri como el autor Jon Arretxe, como Urko Olazabal; han reconocido que eso les ayudó a lanzarse a la aventura. Al director Esteban Crespo, que ha señalado que “como se volcó el barrio en esta serie fue increíble”, las ganas le vinieron más bien tras haber vivido en Guinea y haber hecho documentales en África, por lo que comprendía esas diferencias que en realidad, según él, son más semejanzas. Todos sin excepción, especialmente el protagonista Malcolm Treviño Sitté, han agradecido a RTVE que corra el riesgo: “Doy las gracias a TVE por este paso, por jugárosla. Es necesario, importante, y pese a lo que alguna gente crea, normalizar a través de la ficción y la TV ayuda a normalizar en la realidad”.

Recogiendo el guante, el director de Cine y Ficción de RTVE ha valorado, anticipándose a posibles críticas por esos riesgos: “Tampoco podemos hacer series que contenten a todo el mundo. No podemos estar pensando continuamente en complacer. Como servicio público tenemos que estar orgullosos de lo que estamos ofreciendo, que es dignidad humana”.

Detective Touré todavía no se ha estrenado en TVE, pero sí lo ha hecho en ETB. Y después de su paso por la pública nacional, también llegará a Netflix. Entre las últimas risas de la presentación, Jon Arretxe ya anima a que tenga al menos una segunda temporada: “De Touré hay 11 novelas, si quieren segunda temporada material hay de sobra”.