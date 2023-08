Las 10 series de la semana batallan con 'Ahsoka' contra la 'Invasión' de Apple TV+ y el 'Ragnarok' de Netflix

Agosto sigue dando un poco de agradecida tregua a los aficionados a las series, manteniendo un ritmo manejable de lanzamientos. Entre el lunes 21 y el domingo 27 tenemos ante nosotros una decena de títulos, entre estrenos y regresos, con los que apaciguar el calor y mantener un ritmo relajado de visionado. Toca aprovechar, porque en septiembre todo volverá a la normalidad, a falta de ver cómo afecta la huelga de actores y de guionistas de Hollywood al calendario de lanzamientos estadounidenses.

Disney aprovechó la última noche de Edge en la WWE para lanzar el tráiler de 'Percy Jackson' protagonizado por él

Más

Lo bueno de estas semanas es que los estrenos de postín son contados y tienen su fecha marcada desde hace largo tiempo en el calendario, lo que les permite destacar sobre otros lanzamientos de bajo perfil. Así, en la parcela que nos ocupa el interés es evidente: Ahsoka es la serie reina de la semana, con Rosario Dawson retomando el papel de la padawan jedi que ya asumió en The Mandalorian, cumpliendo los deseos de la legión de fans de la galaxia de Lucasfilm/Disney. Dave Filoni, el nuevo arquitecto de la franquicia con beneplácito de Kathleen Kennedy, está una vez más detrás de esta producción, que llega el miércoles 23 a Disney+.

Si es por magnitud, también puede destacarse el retorno de la Invasión de Apple TV+, con una segunda temporada que mantiene su concepto de narrativa internacional, con múltiples focos, y que permite reencontrarnos con Shamier Anderson, ya presente en la primera temporada pero ahora con su estatus en alza tras destacar en John Wick 4. Esta llegará el miércoles 23, como la nueva entrada en la saga Star Wars. Y si seguimos con historias de altos vuelos, hemos de hablar de la entrega final de Ragnarok, la ficción noruega de Netflix que readapta la mitología nórdica en clave adolescente. Sus últimos episodios estarán disponibles desde el jueves 24.

No faltan, durante la semana, la ración necesaria de k-dramas, con Un amor predestinado en Netflix; la ficción europea de alta alcurnia, como Jugando con fuegos en Calle 13 y The Curse en Filmin; los procedimentales de toda la vida, como 9-1-1: Lone Star en Disney+; y hasta las docuseries, como Se busca: Carlos Ghosn. Un surtido variado para seguir dejando correr los últimos días de descanso antes de la vuelta al estrés habitual.

'Jugando con fuegos' (22 de agosto, Calle 13)

Así es la serie: Adriana es una joven chef franco-senegalesa apasionada y ambiciosa que sueña con una estrella Michelin. Hasta el día en que se encuentra involuntariamente asociada con Jeff y Angèle Rubens, unos hermanos que dirigen una red clandestina de juego. Tras hacerse cargo del restaurante, ven el potencial del local y el talento de Adriana, y organizan una partida de póquer en la trastienda que rápidamente se convierte en legendaria. El restaurante se convierte entonces en el epicentro de sus negocios y de su floreciente imperio. Testigo y cómplice involuntaria de las actividades delictivas de sus nuevos “socios”, Adriana hace todo lo que está en su mano para recuperar el control de su vida y de su restaurante, el Ballast.

'The Curse' T2 (22 de agosto, Filmin)

Así es la serie: 18 meses después de los acontecimientos con los que se cerró la primera temporada, nos encontramos a Albert, Tash y Sidney viviendo de lujo en la Costa del Sol española, ahora conocida como la Costa del Crimen, aprovechando que no existen acuerdos de extradición entre España y el Reino Unido. Albert y Tash han invertido su botín en un restaurante de ensueño y un negocio hotelero, mientras que Sidney, ahor bajo el nombre de 'Andrew', dirige un bar en la playa.

'Ahsoka' (23 de agosto, Disney+)

Así es la serie: Ambientada después de la caída del Imperio, Star Wars: Ahsoka narra la historia de Ahsoka Tano, una antigua Jedi, que investiga una amenaza emergente que se cierne sobre una galaxia vulnerable. La enésima expansión de la exitosa franquicia ideada por George Lucas da total protagonismo al personaje popularizado gracias a la animada Star Wars: The Clone Wars, y que ha cobrado aún mayor interés una vez apareció, de carne y hueso, The Mandalorian, ya con los rasgos de Rosario Dawson. La aparición de Hayden Christensen como Anakin/Darth Vader es otro de los alicientes de una ficción que pasa por ser uno de los últimos trabajos de Ray Stevenson, fallecido a finales de mayo.

'Invasión' T2 (23 de agosto, Apple TV+)

Así es la serie: La segunda temporada arranca unos meses después del final la primera, con una intensificación de los ataques alienígenas en una guerra total contra los humanos. La serie está protagonizada por Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland y Tara Moayedi. Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor y Naian González Norvind se incorporan a la segunda temporada.

'9-1-1: Lone Star' T3 (23 de agosto)

Así es la serie: Al comienzo de la nueva temporada, Owen todavía tiene que lidiar con las complicaciones derivadas del cierre de la estación 126, que se produjo al final de la segunda temporada, y que ha llevado a TK, Tommy y Nancy a pasarse al sector privado. El capitán tratará de hacer comprender al departamento de bomberos que la clausura de la estación está motivada por intereses individuales del subjefe de bomberos Billy Tyson.

'Un amor predestinado' (23 de agosto, Netflix)

Así es la serie: Un abogado víctima de una maldición ancestral conoce a una funcionaria que posee la llave de su libertad... y acaba viviendo una inesperada historia de amor con ella.

'Ragnarok' T3 (24 de agosto, Netflix)

Así es la serie: Temporada final de la ficción noruega inspirada en la mitología nórdica, y ambientada Edda, un pueblo ficticio situado en los exuberantes espacios naturales de Noruega. Cuando la batalla definitiva entre dioses y gigantes se aproxima a su fin, Magne, el protagonista y elegido para librar esa lucha milenaria, deberá afrontar la última prueba de su valía. ¿Cómo hacer frente al enemigo, aun cuando has recibido el arma más poderosa del mundo, cuando no dejas de ser un adolescente enamorado, y todavía estás tratando de saber quién eres?

'Te quiero y me duele' (24 de agosto, HBO Max)

Así es la serie: Esta nueva serie nos presenta un romance adolescente en el enterno de los hermosos paisajes de Veracruz, México. Esta tórrida historia de amor nos permitirá ver todas las facetas de una relación entre jóvenes de distintas clases sociales, sus emociones, vidas y mundos.

'¿Quién es Erin Carter?' (24 de agosto, Netflix)

Así es la serie: Erin Carter es una profesora sustituta que vive en Barcelona con su marido Jordi y su hija pequeña Harper, y que lleva una vida mundana en una exclusiva zona de la ciudad. Así es hasta que se ve envuelta en un robo con violencia en un supermercado. Cuando uno de los asaltantes asegura reconocerla, la vida e identidad reales de Erin comienzan a salir a la luz. Carter se verá obligada a luchar para limpiar su nombre y proteger a su familia.

'Se busca: Carlos Ghosn' (25 de agosto, Apple TV+)

Así es la docuserie: Documental en cuatro episodios que cuenta la fascinante historia del CEO prófugo de la justicia Carlos Ghosn, desde su implacable ascenso a la cima hasta su impactante arresto y el increíble escape de prisión con el que que sorprendió al mundo. La docuserie presenta un acceso en profundidad a todos los personajes clave de la historia, incluido Mike Taylor, el ex Boina Verde que orquestó la fuga de Ghosn, y el propio Carlos Ghosn quien, por primera vez, cuenta su versión de esta historia aún viva desde el principio. Inspirada en el libro Boundless, de los reporteros de The Wall Street Journal Nick Kostov y Sean McLain, está dirigida por James Jones (Chernobyl: The Lost Tapes).