La serie de 'Harry Potter' actualiza su fecha de estreno en Max, con un actor de las películas dispuesto a volver

Desde hace meses se sabe que la serie de Harry Potter se estrenará en Max a lo largo del año 2026. Ahora, sin embargo, uno de los máximos ejecutivos de la plataforma ha concretado la fecha en la que llegará esta esperadísima ficción sobre una de las sagas literarias más exitosas de la historia.

Sería esta una buena noticia si no fuera porque confirma que los fans tendrán que esperar más tiempo del estimado. Y es que, según Casey Bloys, director de Contenidos de HBO y Max, la serie de Harry Potter no llegará hasta “finales de 2026 o principios de 2027”.

No obstante, insiste en lo importante: desde HBO Max no se ha precisado una fecha concreta, de modo que ni siquiera tendría por qué cumplirse este plazo. “No hemos anunciado ninguna fecha”, subraya en una entrevista con Deadline. “Los guionistas acaban de empezar a escribir, así que es demasiado pronto para hablar de una fecha de emisión”.

Hasta entonces, los suscriptores de la plataforma tendrán a su disposición las nuevas temporadas de The Last of Us, Hacks y The White Lotus, que se estrenarán a principios de 2025. Y a principios de ese año comenzará el rodaje de la tercera temporada de Euphoria, serie que arrastra un importante historial de retrasos.

Gary Oldman, dispuesto a ser Sirus Black en la serie de 'Harry Potter'

Aprovechando que el equipo de casting de Harry Potter todavía está buscando actores, Gary Oldman, quien interpretara a Sirus Black en cuatro de las películas, ha dicho que está dispuesto a retomar el personaje en la megaproducción que prepara Max.

En cualquier caso, él mismo confirmó en la alfombra roja de los Premios Emmy que todavía no se le ha ofrecido dicha actuación. Del mismo modo, tampoco se sabe quiénes darán vida al trío protagonista: Harry, Ron y Hermione.