'Stranger Things' debería “matar a más gente” en su temporada final, según uno de sus protagonistas

Stranger Things aún tiene por estrenar su temporada definitiva en Netflix. Además de dilatarse la espera en el tiempo, debido no solo al largo proceso de escritura del cierre sino a la propia huelga de guionistas y actores del pasado año en Hollywood. Está aún por ver si la última tanda llega antes de que acabe 2024 a Netflix, o habrá que esperar al año siguiente. En todo caso, los propios actores y el equipo ya ha empezado a cebar tanto lo que podemos esperar de los episodios como lo que ellos esperan que ocurra.

Se puede decir que hay un sentir general del equipo con la idea de una gran escabechina que añada épica al desenlace. En una reciente visita a la MegaCon Orlando, Gaten Matarazzo respondió sobre si cambiaría algo de las cuatro primeras entregas de cara a esta quinta. Su respuesta fue llamativa: “Puede parecer un desastre, pero deberíamos matar a más gente”, declaró, en declaraciones recogidas por CulturaOcio.

“Esta serie sería mucho mejor si hubiera mucho más en juego, como si en cualquier momento cualquiera de estos niños pudiera morir”, añadió el joven actor, que considera que “todos estamos demasiado seguros”.

Una petición que no es nueva

Lo cierto es que antes que él Millie Bobby Brown ya se expresó en similares términos: “Los hermanos Duffer son personas sensibles que no quieren matar a nadie. Necesitamos tener la mentalidad de Juego de Tronos”, afirmó la actriz, que recuerda cómo “intentaron matar a David Harbour” pero acabó regresando a la serie.

No es menos verdad que Matt y Ross Duffer, creadores de la serie y en plena expansión del universo narrativo, han defendido su decisión de no diezmar su elenco de personajes. “Creednos, hemos explorado todas las opciones en la sala de guionistas”, afirmó allá por 2022 en el podcast Happy Sad Confused, donde recalcó: “No somos Juego de tronos. Esto es Hawkins, no Poniente”. Los Duffer consideran que, de seguir esos derroteros, “la serie ya no sería Stranger Things, porque hay que tratarlo de manera realista”.

En todo caso, hay muchas incógnitas sobre lo que se puede esperar del final, y si, de algún modo, saciará estos anhelos de violencia de sus actores. A ese respecto, el director Shawn Levy sí ha prometido que la quinta temporada será “tan grande como cualquiera de las películas más importantes que vemos”.