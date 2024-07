'The Boys' cambia el título del final de su temporada 4 y hace una aclaración tras el intento de asesinato contra Trump

Amazon Prime Video ha estrenado este jueves el final de la cuarta temporada de The Boys, tal y como estaba previsto. Sin embargo, lo ha hecho lanzando un mensaje de advertencia y cambiando el título del episodio debido al intento de asesinato sufrido hace unos días por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El título original, Assassination Run (algo así como Carrera de asesinatos), juntaba la palabra “asesinatos” con la palabra “carrera”, esta última en alusión a la “carrera presidencial” a la Casa Blanca. Juntar ambos términos solo unos días después del disparo recibido por Trump, actual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, podía ser visto como una broma de muy mal gusto. De ahí que los responsables de la serie hayan cambiado el título por uno mucho más aséptico: Final de la cuarta temporada (Season Four Finale).

Además, el equipo de The Boys aclara que las escenas de “violencia política” que aparecen en este final de temporada se rodaron hace un año y son pura ficción, por lo que su emisión después de lo ocurrido en el mitin de Pensilvania es una simple y desafortunada coincidencia. Este es el mensaje que ha emitido la serie al respecto:

“El final de temporada de The Boys contiene escenas de violencia política ficticia, que algunos espectadores pueden encontrar perturbadoras, especialmente a la luz de las lesiones y la trágica pérdida de vidas sufridas durante el intento de asesinato del expresidente Trump. The Boys es una serie ficticia que fue rodada en 2023, y cualquier escena o similitud argumental con estos eventos del mundo real son coincidentes y no intencionados. Amazon, Sony Pictures Television y los productores de The Boys rechazan, en los términos más enérgicos, la violencia del mundo real de cualquier tipo”.

A partir de aquí, SPOILERS DEL FINAL DE TEMPORADA

Al margen del título, ¿qué pasa en el capítulo para que The Boys haya lanzado este mensaje? Cabe aclarar que la cuarta temporada de la serie protagonizada por Karl Urban y Antony Starr ha sido la más política hasta la fecha y la que más ha retratado la polarización que se palpa ahora mismo entre la sociedad estadounidense. De hecho, durante el último capítulo de la temporada se lleva a cabo el escrutinio de votos de las elecciones presidenciales.

En el marco de tan crucial momento, el presidente Singer convoca unas nuevas elecciones y desvela a la ciudadanía que Victoria Neuman ha ordenado asesinarle. Butcher (Carnicero), que está viendo su comparecencia por televisión junto a Grace Mallory, le dice a esta última: “”Vaya tela, te toca a ti parar la bala contra el viejo, ¿no?“. Esta frase, junto a la violencia que algunos políticos sufren a lo largo del capítulo, han llevado a los responsables de The Boys a emitir el mensaje antes expuesto.