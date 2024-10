'The Walking Dead: Daryl Dixon' estrena ya su temporada 2 en AMC+, antes de llegar a España en la tercera

El universo The Walking Dead vuelve a coger fuerza en televisión, con el lanzamiento este mismo 3 de octubre de la segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, el spin-off centrado en el personaje interpretado por Norman Reedus, a quien en esta segunda temporada se le suma otra favorita de los fans, Melissa McBride. De ahí la adaptación del título, que en la segunda tanda pasará a ser The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol.

La actriz, presente como Reedus desde el mismo inicio de la serie en la franquicia, debía haber estado en esta ficción desde el inicio, pues así se planificó cuando comenzó a establecerse el nuevo mapa de tramas de la franquicia zombi, pero optó por tomarse un descanso tras haberse dedicado a la franquicia por entero desde 2009. Carol Peletier vuelve a la segunda temporada de este spin-off, acaso el que más repercusión ha tenido de todos los proyectos derivados de The Walking Dead, especialmente en los últimos tiempos en nuestro país.

La segunda temporada sigue en Francia, antes de llegar a España

Hay que recordar que la segunda temporada de Daryl Dixon llega cuando la producción de AMC+ está inmersa en el rodaje en España de la tercera, en cuyo reparto habrá una importante presencia española. Ahora bien, para ver a Reedus y McBride matar zombis en nuestro territorio habrá aún que esperar: retomando la narración donde se quedó la primera temporada, el esqueje de The Walking Dead se mantiene en el país vecino, Francia, en los seis episodios que componen la temporada 2.

Louis Puech Scigliuzzi y Clémence Poésy son las piezas principales del elenco de esta temporada, repitiendo sus roles de la anterior, que ya abordaba las desventuras del arquero yanqui en territorio francés.

Norman Reedus y Melissa McBride celebran rodar en España la temporada 3 de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'

En todo caso, el hecho de que la serie se encuentre en España ha permitido intensificar la promoción de los capítulos inminentes. Eso permitió la visita sorpresa de Norman Reedus a La Revuelta del pasado lunes 23 de septiembre. Además, tanto él como su compañera McBride estarán presentes en la premiere en cines de la segunda temporada que tendrá lugar en los cines Callao de Madrid.

Así es la segunda temporada

Tanto Daryl como Carol se enfrentan a viejos demonios del pasado, mientras ella hace lo posible por encontrar a su amigo y él lucha con su decisión de quedarse en Francia, lo que provoca tensión en el Nido. Además, el movimiento de Marion Genet (Anne Charrier) irá cobrando fuerza, colocando a Pouvoir en un violento rumbo de colisión con la Unión de la Esperanza en la lucha por el futuro de Francia.

Los actores que estarán en la temporada 3

Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Alexandra Masangkay (exconcursante de OT 2011), Hugo Arbués y Candela Saitta fueron los primeros nombres presentados por AMC en el marco del FesTVal de Vitoria. Tras ellos, la compañía agregó una docena de fichajes adicionales, con Greta Fernández a la cabeza.

Gonzalo Bouza (La Casa de papel), Hada Nieto (Hechiceros), Yassmine Othman (La Unidad) y Cuco Usín (Terminator: Destino oscuro) tendrán personajes clave en la temporada 3, como también los tendrán la finlandesa Irina Björklund (Peacemaker) y el británico Stephen Merchant (Jojo Rabbit). Como actores invitados, contarán con Armando Buika (El Hoyo 2), Javier Taboada (Las chicas del cable), Boré Buika (La mesías), Anna Gras (La casa de papel), Claudio Bandini (La Fortuna), Pedro Bachura (El hoyo 2), Elena Sandell (El pacto) y Daniel Brutón (Berlín).