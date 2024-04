Carmen Borrego hace balance de 'Supervivientes' y se emociona al recuperar en la maleta un objeto de su madre

La aventura de Carmen Borrego en Supervivientes 2024 ha llegado a su fin. Y mientras Telecinco cierra el fichaje de su sustituta, con Nagore Robles como candidata principal, la ya exconcursante ha querido hacer balance de la experiencia y recuperar sus pertenencias antes de volar de vuelta a España.

La hija de María Teresa Campos y colaboradora televisiva ha leído la carta que se escribió a sí misma antes de llegar a la isla, lo que le ha levado a ser más consciente de lo que ha supuesto para ella su breve paso por el reality. “Me he dado cuenta de la cantidad de cosas que he superado en la vida”, comenta en la web de Telecinco.

“En muchos aspectos salgo más segura de mí misma y también un poco tocada psicológicamente. Yo no tengo la misma potencia que tienen mis compañeros para hacer pruebas, y de mí también dependía el equipo, y eso me ha hecho hundirme en más de una ocasión”, valora sobre su paso por Supervivientes, al tiempo que dice que una vez fuera “voy a afrontar muchos problemas y a hablar con mucha gente que antes de venir no me había atrevido a hacer”.

Además, Borrego también ha recuperado su maleta, incluida una pashmina de su madre que se llevó a Honduras para darle fuerzas. “Me lo quise llevar a la playa y no me lo llevé por si se me perdía. Vine en el avión con ella y volveré a España con ella”.