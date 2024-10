Cristina Pedroche explica cómo lleva el vestido para las Campanadas y por qué este año está “un poquito más relajada”

Faltan poco más de dos meses para final de año y la presencia de Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3 lleva mucho tiempo dándose por segura, por más que aún no haya un anuncio oficial por parte de Atresmedia. No en vano, ella ha ido adelantando píldoras de lo que propondrá con su vestido de esta Nochevieja, las décimas consecutivas en la cadena.

Semanas atrás, ya había indicado que iban “tardísimo” con el vestido de este año, aunque este jueves 24, se ha mostrado algo más calmada. Eso sí, no ha querido dar demasiados detalles, pese a la insistencia de Natalia Ferviú.

La estilista aprovechó la presencia de Pedroche para tratar de sonsacarle detalles: “Sé que Josie no me va a cascar nada pero igual tú sí: y las campanadas, ¿qué?”, decía la colaboradora, que 'regañaba' a Josie por no contarle nada pese a son amigos desde la juventud.

Pedroche fue sutil al dar detalles: “El vestido ya está. Está lo que es la idea, el concepto, incluso me atrevería decir el discurso. No el discurso escrito, sino la causa y muchas cosas ya se están haciendo. Hay muchas personas trabajando”. Y reconoció: “Este año estoy un poquito más relajada”, aunque no descontaba posibles imprevistos a última hora.

Las explicaciones, como ella misma reconoció, no aportaron gran cosa, como ella misma admitió, lo que dio pie a la comparativa de Víctor Elías: “Eres igual que los políticos, no has dicho absolutamente nada”.