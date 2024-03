Emma García recuerda el día que un desconocido se plantó en Telecinco para casarse con ella: “Me dio una ternura...”

Emma García contó este domingo en Fiesta una anécdota personal. La presentadora recordó en plena emisión el día que un hombre se presentó en las instalaciones de Telecinco para contraer matrimonio con ella. “Una vez estaba yo trabajando en Telecinco y me dijeron que había un señor que había venido a casarse conmigo”, contó la vasca para sorpresa de todos los presentes en plató.

“Me dio una ternura... Era un señor que llegó a recepción con su maletita diciendo 'vengo a casarme con Emma'”, añadió la comunicadora, que vivió esta misma anécdota hasta en dos ocasiones. “Vino dos veces, en dos ocasiones. Ese señor, lógicamente, no estaba bien”, señaló la presentadora, que no llegó a hablar con el protagonista de esta historia, pero sí se asomó a verle por la curiosidad que tenía: “Me dijeron 'no, no, no te acerques porque el señor no está bien'”.

Emma García no especificó ni el año ni el programa que presentaba en ese momento, pero sí que por aquel entonces estaba casada y que llegó a sentir cierta compasión por aquel desconocido que había viajado en tren con la esperanza de casarse con ella. “De verdad, hay cosas que llegan al corazón”, concluyó la presentadora.