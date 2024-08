Una invitada de 'El diario de Jorge' abandona el plató entre lágrimas por su hermana: “Yo no quiero entrar al trapo”

Una invitada de El diario de Jorge (Telecinco) se marchó este miércoles del plató entre lágrimas y antes de tiempo. Fue Minerva, que había ido al programa sin saber el motivo. Sin embargo, en cuanto leyó la frase ‘No me has comprendido’ supo que se trataba de su hermana Paola y se puso a llorar.

Paola entró a escena con este mensaje: “Tienes que aceptar que soy una mujer libre en cuanto a vestimenta aunque te parezca demasiado exhibicionista. Que lo es, pero a mí me gusta ser así”. “Me tendrías que haber defendido de muchas críticas, porque si hubiera sido al contrario yo nunca hubiera dejado que nadie hablara mal delante de mí”, añadió antes de que Minerva dejara las cosas claras: “Yo no quiero entrar al trapo, así que si me puedo ir, por favor…”

Jorge Javier Vázquez intentó que hablaran, pero solo consiguió que se dijeran mutuamente que se querían. Un mensaje importante, pero que no evitó que Minerva reiterara su deseo de marcharse. El presentador la acompañó hasta la salida del plató. Después se quedó a solas con Paola, que se echó a llorar por la decisión de su hermana: “Tenía la esperanza de que me escuchara”. La joven se fue como había venido, no sin antes defender su estilo de vida: “Asusta. Estoy muy loca. Hago y deshago, pero siempre sé lo que estoy haciendo, con quién me estoy juntando y lo que está pasando. Nunca he hecho nada que no he querido hacer”