Juan del Val niega que Victoria Federica pusiera dos condiciones para estar en 'El Desafío': “La única fue Ágatha”

Juan del Val ha negado que Victoria Federica pusiera dos condiciones para participar en El Desafío. Hace unos días salió a la luz que la hija de la Infanta Elena había pedido, supuestamente, no hablar de su familia y no utilizar ropa que no fuese de su agrado, pero el jurado del programa de Antena 3 lo ha desmentido.

“Tú no tienes que poner ninguna cláusula para que no hablen de tu familia porque en El Desafío no se habla nunca de ninguna familia de nadie”, dijo este domingo en La Roca.

Sobre el vestuario, comentó que Montse Nieto, la responsable de este departamento, “se ajusta a cada persona” viendo “el estilo” de cada una, por lo que Victoria Federica “no ha puesto ninguna condición”. De hecho, según Del Val, “la única persona de entre los 40 concursantes que han pasado por El Desafío que ha puesto unas condiciones para su vestuario ha sido Ágatha Ruiz de la Prada en la primera edición”. La diseñadora, que tuvo sus más y sus menos con él juez, pidió “ponerse colorinchis”.

Juan del Val realizó este doble desmentido sobre Victoria Federica después de comenzar las grabaciones de la quinta edición, que arrancaron el viernes. Por tanto, el jurado tuvo ese día su primer contacto con la sobrina de Felipe VI: le pareció “un encanto de chica” y “fantástica” en las distancias cortas. Además, desveló que no quiere que la llamen Victoria Federica, prefiere que se refieran a ella como “o Victoria o Vic”.