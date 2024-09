Miki Nadal entra en 'Zapeando' para compartir el nacimiento de su hija: “¡Qué día más bonito!”

El martes de la semana pasada, día 3 de septiembre, Miki Nadal sufrió un grave accidente de coche cuando se dirigía al FesTVal de Vitoria para presentar su nuevo programa en Aragón TV. Por suerte quedó en un susto, y él mismo lo explicó en Zapeando, incluso bromeando, pero dejando claro que le había hecho pensar en lo que realmente debemos valorar de la vida y de nuestro día a día.

Tan solo seis días después, esta vez sí Miki Nadal se ha ausentado del plató del programa de laSexta por un motivo muy diferente: ha sido padre de su tercera hija. Pero el cómico, colaborador y presentador ha querido compartirlo brevemente con sus compañeros y espectadores, por lo que ha entrado en directo para anunciar la noticia y dar un poco de envidia a otros padres: “No quiero dar envidia a los padres primerizos, pero me ha salido dormilona y comilona. Aún no la he oído llorar más que un poquito para limpiar pulmones y nada más. ¡Qué día más bonito, el nueve del nueve!”.

Nadal también ha aprovechado para contar que los nervios por el momento le han jugado una mala pasada: había puesto parte de su documentación y varios objetos en el capó de su coche y, al arrancar con prisas por el parto, no recogió nada: “Mis AirPods están ahora en Orcasitas”, ha bromeado.