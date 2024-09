Patricia Pardo se declara a Christian Gálvez, con dardo a Telecinco: “Era una injusticia que estuvieses sin programa”

La línea entre lo personal y lo profesional se difuminó este lunes en Vamos a ver, cuando a Patricia Pardo le tocó conectar con el plató de ¡Boom! para conocer las sensaciones de su marido Christian Gálvez ante su debut al frente del concurso en Cuatro.

“Hola, cariño”, dijo el mostoleño de entrada, antes de que la periodista se lanzase a piropearlo ante las cámaras de Telecinco, cadena a la que lanzó varios dardos por el tiempo que le ha mantenido alejado de la televisión.

“Le he dado muchas veces y he pensado que no me gustaría que tu mujer, Paty, frenase lo que le diría Patricia Pardo, presentadora, a su compañero Christian Gálvez. Por eso te quiero decir que la periodista le diría que era un sinsentido y una terrible injusticia que un grandísimo profesional como tú estuviese sin programa”, empezó reprochando, visiblemente emocionada.

“Quiero decirte que tienes un programón, pero que mucho más grande eres tú y por fin celebro que alguien se diese cuenta. Pero creo que un concurso se te queda pequeño porque eres inconmensurable, por tu capacidad de trabajo y por tus tablas. A veces la tele no es justa”, insistió.

Finalmente, le hizo entrega de un ramo rosas amarillas: “Yo siempre invoco a las meigas para las personas que quiero y tú eres la persona a la que más quiero en el planeta”, sentenció ante un perplejo Gálvez, que le devolvió la declaración de amor. “Te amo, gracias cariño”, ha dicho.