La reclamación de Josema Yuste en 'El Hormiguero' para que se premie la comedia: “Hacer reír no es nada fácil”

El Hormiguero no pudo empezar su semana, como estaba previsto, con Laura Pausini. Pero Pablo Motos y compañía “tiraron” de un amigo del programa como Josema Yuste, que de hecho explicó que estaba muy nervioso esperando una llamada de móvil porque estaba a punto de ser abuelo.

El cómico y actor acudió a presentar su nueva obra teatral, y aprovechó su paso por el show de Antena 3 para lanzar una reclamación a los Premios Goya.

Fue el presentador el que desveló que, en la conversación previa para preparar el programa, Yuste había expresado que no entiende por qué no hay un Goya a la mejor comedia. Y el invitado se explicó: “Es incomprensible que no haya un premio importante a una gran comedia, o a una gran interpretación de comedia”.

Josema Yuste prosiguió: “Hacer reír no es nada fácil. No digo que sea más difícil que hacer llorar, esto es un dilema eterno, los dos son complicados. Pero desde luego hacer reír no es fácil. Y hacer reír a la gente es hacerles felices. Cuando ve un drama, es una felicidad relativa, te vas un poco jodido a casa. Pero cuando te vas y te has reído mucho durante hora y pico, yo creo que la gente... les haces felices”.

Su petición, y defensa de la comedia, concluyó con una pequeña charla con Motos en la que ambos destacaban que además la dificultad es que si no haces reír, es mala comedia, mientras que un drama que no hace llorar “no pasa nada”.