Susanna Griso revela que rechazó “mucho, mucho dinero” por una exclusiva: “Era rebasar una línea roja”

Espejo Público ha cerrado la semana en Antena 3 abriendo un debate sobre hasta dónde se es capaz de llegar por dinero, a colación de la reciente noticia protagonizada por la futbolista Alisha Lehmann. Un momento que ha aprovechado Susanna Griso para revelar una importante propuesta que recibió a cambio de vender su intimidad en una revista, y que terminó rechazando.

“Recibí algo parecido a una proposición... no puedo decir indecente porque no lo era, pero sí que era mucho, mucho, mucho dinero, por dar una exclusiva”, ha comenzado contando la presentadora, detallando que era una cantidad superior a los 100.000 euros de la noticia que estaban abordando en ese momento.

La periodista ha contado que “era una exclusiva con una revista que suponía, para mí, rebasar una línea roja”, pero que lo llegó a meditar por el tipo de oferta: “Se me daba la opción de destinarlo a una ONG. Ahí me generó serias dudas porque no era un dinero que se iba a mi cuenta bancaria, era dinero que podía tener un retorno ayudando a mucha gente. Dije que no, pero me generó dudas”.

Preguntada sobre si se arrepiente de su 'no', ha comentado que “no lo tengo claro, pero dije que no y sigo en el no”. “Nunca he querido vender nada de mi familia ni de mi persona y no quería abrir esa puerta, así que me mantuve muy firme. Pero me hizo dudar pensar que ese dinero podía beneficiar a mucha gente”, ha zanjado.