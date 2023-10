Tensión entre Gloria Camila y Miquel Valls en 'Espejo Público' : “¿Y por qué crees que se te contrata en la tele?”

Espejo Público ha aprovechado este miércoles la presencia de Gloria Camila Ortega, uno de los fichajes destacados para su nuevo curso en Antena 3, para debatir sobre el nepotismo y la “condena” o no del apellido que han tenido personalidades pertenecientes a sagas familiares conocidas. La tertuliana y ocasional actriz ha proclamado su “orgullo” por ser considerada “hija de”, aunque defendiendo sus propios méritos a nivel laboral, lo que ha llevado a una pregunta cuando menos incómoda por parte de uno de sus compañeros.

“Cuando eres ‘hijo de’ vas a estar siempre en el foco mediático hagas lo que hagas. Luego, es verdad, participas o no”, comenzaba diciendo, planteando ejemplos como el de Belén Esteban, alejada de los focos, y el de Miguel Bernardeau, hijo de Ana Duato, convertido en una estrella de la interpretación. “Mi etiqueta de hija de siempre va a estar. Haga lo que haga, tengas o no carrera, tengas o no estudios, te lo curres y valgas por sí sola. Pero estoy orgullosa de que se me conozca por ser hija de y a la vez estar en un hueco televisivo y estudiar lo que me dé la gana”, defendió.

La propia Susanna Griso, así como sus compañeros de tertulia, analizaron su circunstancia. Alonso Caparrós, que habló de su propia experiencia como hijo de Andrés Caparrós, que le “enchufó” con María Teresa Campos cuando era joven, consideró que Ortega tiene un “contexto muy complicado” al proceder de una saga familiar “mediáticamente tan potente” y le planteó dos posibilidades a la hora de sentarse en un plató: “O pasarlo fatal o entender ese contexto y, a partir de ahí, jugarlo o no”.

De la misma manera, la presentadora le instó a aprovechar el momento: “Tú las hieles ya las has probado [...] Aprovecha para labrar tu propia carrera”.

“¿Y por qué crees que se te contrata en la tele?”

Ortega quiso defender su valía y su vida más allá de los platós. “Hay gente que es hija de y vive del cuento, y no hace nada con su vida. Yo tengo mis estudios, estoy estudiando derecho, tengo un master en marketing digital, estoy creando mi propia marca... Hago otras cosas y busco fuentes de ingresos independientes de lo que sea la tele”.

Fue entonces cuando Miquel Valls le formuló una pregunta delicada. “¿Y por qué crees que se te contrata en la tele?”. Ella respondió a la defensiva: “A día de hoy no he tenido que hablar todavía en este programa de mi familia. Algo aportaré”.

El copresentador se explicó rápidamente y matizó que no pretendía cuestionar su valía como colaboradora del programa. Griso, por su lado, la ha protegido y reivindicado como parte de su equipo: “Es lista, es inteligente, es buena analista y encima está labrándose dos carreras... Podrías haber aprovechado el camino fácil que era instalarse en los realities, poner a parir a fulanita y menganita…”.

Valls insistió y recordó el paso de la joven por Supervivientes y Pesadilla en El Paraíso. Eso sirvió para que la presentadora remarcara sus argumentos: Lo ha hecho, sí, pero se podía haber quedado en eso. Y ha habido un momento en que ha querido salir de ahí“. ”He estado en dos realities y me han ofrecido ochocientos“, replicó ella a Valls, que también añadió que se fue ”tarifando“ de un programa en el que estaban ambos, evidentemente en Telecinco.

“Sabes que te tengo aprecio”, se escuchó decir a Valls, tratando de limar asperezas durante este lance del directo.