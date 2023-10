Sonsoles Ónega habló con Joaquín de su amistad con la reina Letizia y su salto en Telecinco: “Lloraba todas las noches”

Antena 3 emitió este jueves 19 de octubre una nueva entrega de Joaquín. El Novato con una invitada con 'gancho': la reciente Premio Planeta Sonsoles Ónega. Una entrevista grabada antes de recibir el galardón literario que, no obstante, sacó a la luz varias curiosidades sobre la presentadora estrella de la tarde de Antena 3.

En su charla con el exfutbolista, la conductora de Y ahora Sonsoles habló de las lecciones de su padre, referente y 'maestro' Fernando Ónega, que recordemos que hace unas semanas le entregó el reconocimiento del FesTVal de Vitoria, y también se abrió sobre su vida personal revelando su actual relación sentimental.

Ampliando el círculo, Joaquín cuestionó a Sonsoles sobre una amistad de la que no había hablado hasta ahora en público: la que le une a la reina Letizia. “Eres muy amiga de la reina, que estuvo en tu boda”, introdujo el exjugador del Real Betis. “Madre mía, ¡qué bicho! A ver, porque me la va a liar”, exclamó la entrevistada, antes de escuchar la pregunta.

“¿Antes de que saltara la noticia de que estaba con el rey, tú lo sabías?”, le preguntó Joaquín. “A ver, pues normal que lo supiera”, respondió Sonsoles, que no quiso entrar en excesivos detalles personales. Cuestionada por cómo fue la confesión de su amiga Letizia en sus inicios, la periodista aseguró que no lo recordaba: “Sería algo así como: madre mía... ¡me he enamorado de un bombero!”. “No ha cambiado nada, de verdad que no. Es una buena amiga”, zanjó.

Confesiones de Sonsoles sobre su salto a presentadora en Telecinco

En otro momento de la entrevista, Sonsoles Ónega también habló de su carrera profesional y de momentos clave, como cuando Telecinco confió en ella para presentar Ya es mediodía después de años como reportera en el Congreso.

“Jamás en la vida me lo había planteado. Yo pensaba que una periodista como yo no podía estar presentando un programa porque crees que la gente que presenta son personas con unos atributos físicos evidentes”, confesó, admitiendo que los inicios fueron duros por la presión.

“Aquello fue un momento clave en mi carrera. Evidentemente sabía que tenía que decir que sí, que tenía que coger ese tren, pero no sabía si iba a estar a la altura. Aquel verano de 2018 fue de llorar todas las noches. Me metía en la cama y me decía '¿qué necesidad?'”, reveló la presentadora.

Su temor principal era no saber si iba a ser capaz de sacar adelante un programa, totalmente fuera de la que era su zona de confort: “Yo sabía hacer mis 25 segundos para Pedro Piqueras y el oficio de reportera, pero el plató tiene otras reglas. La audiencia también pesa porque sientes que es tu responsabilidad y que si no hay buen dato es por tu culpa. Era enfrentarme a lo desconocido y eso me daba mucho miedo, no sabía si iba a estar a la altura”.

Además, Sonsoles también habló con Joaquín sobre su salto al entretenimiento como presentadora de los Debates de La casa fuerte, también en Telecinco. “El entretenimiento es muy complicado, lo hacéis cuatro y cuatro bien. Fue una experiencia enriquecedora que me permitió valorar lo difícil que es hacer realities. Da mucho vértigo y es complicado”.