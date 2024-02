Pilar Rubio: “Cada programa requiere un código del presentador, pero sin perder tu esencia. Si no, serías un robot”

Con El Desafío recién iniciada su cuarta edición, Pilar Rubio multiplica su presencia televisiva con el estreno de la segunda temporada de Discovering Canary Islands. Se trata del cuarto formato que en apenas un año se lanza con la mediática presentadora madrileña involucrada, tras los talent shows El mejor (Telemadrid), y Make Up Stars (RTVE Play).

“Me gustan los programas que hago, me siento muy identificada y por eso los elijo”, afirma Rubio a verTele, que pone un requisito sobre el tipo de formatos a los que quiere vincularse. “Que sean programas familiares, blancos, de entretenimiento, pero a la vez que sean formativos. Que de una manera u otra estemos aprendiendo algo”, explica la presentadora. Discovering Canary Island incluye estas cualidades, pues considera que “podemos transmitir a través de un juego unos valores que son importantes”.

A ello se suma la posibilidad de trabajar en otro idioma. Como la primera temporada, el formato le exige presentar en inglés a fin de apelar a una audiencia internacional, la de Rakuten TV, algo que no le da miedo pues le permite “tener un espacio mucho más abierto como comunicadora a nivel europeo y mundial”. “Cuando me dijeron que tenía que presentar en inglés para mí fue una ilusión. Es una oportunidad que no todos los presentadores tienen”.

“La faceta en que más cómoda estoy es de comunicadora”

Hablando de oportunidades, Rubio valora el devenir de su trayectoria profesional, en la que ha sido reportera, colaboradora, jueza y también actriz, además de conductora: “Lo bueno de nuestra carrera es que te da para jugar y experimentar con un montón de cosas. No te centras en una faceta, pero en la que más cómoda me siento es en la de comunicadora. Intento y sigo trabajando día a día para estar ahí, es lo que más me gusta”.

Sobre si le gustaría, por eso mismo, coger el relevo de Roberto Leal al frente de El desafío, aprovechando su experiencia afrontando retos durante años en El Hormiguero, Rubio opta por la diplomacia: “Yo estoy encantada de estar ahí sentada y viéndole porque maneja muy bien la situación”. Eso sí, reconoce que aunque ejercer de jurado “es muy divertido” y le estimula, “es difícil valorar”.

Para ella, todos estos distintos roles permiten demostrar distintas facetas de sí misma: “Lo que quieren es que seas tú, pero que puedas tener un registro amplio”, defiende. “No va a ser igual el código que utilice haciendo esto que hablando de maquillaje, o cuando estoy de juez. Cada programa requiere un código del presentador, pero nunca perdiendo tu esencia. Si no, no serías tú, serías un robot, lo haríamos todos igual”.

Para ver cómo lo hace Rubio, tenemos ya Discovering Canary Islands, cuya segunda edición promete que “es cuatro veces más de lo que hemos podido ver en la primera”. “Vamos a ver mucho reality, mucho sentimientos que afloran y los valores que siempre me han gustado destacar: el esfuerzo, el sacrificio, compañerismo y estrategia”, dice sobre este espacio, producido por Atlantia Media, dejando la puerta abierta a una tercera edición. “Lo he pasado genial y volvería mil veces, por supuesto”.