'Polònia' parodia a Duncan Dhu con Mazón y otros líderes del PP que se negaron a dimitir: “Los gaviotas no se van”

Polònia ha aprovechado las múltiples peticiones de dimisión hacia Carlos Mazón por su gestión de la DANA en Valencia -la última, la de Jordi Évole en los Ondas- para “recordar que los políticos del PP no dimiten”. El programa satírico de TV3 lo ha hecho parodiando uno de los temas más célebres de Duncan Dhu, Cien gaviotas, animal que es, a su vez, el símbolo del Partido Popular. A partir de esta coincidencia, las versiones paródicas de Mazón, Aznar, Ayuso, Camps y Rajoy interpretan una versión alternativa de la mítica canción, rebautizada para la ocasión como Los gaviotas no se van.

Durante la misma, todos ellos cantan sobre sus mayores polémicas, por ninguna de las cuales presentaron su dimisión. “Cuatro horitas de comida es muy normal, me planté a las 20h en lo del temporal” (Mazón), “yo vivo en un duplex que no hay que pagar, y a los abueletes les di libertad ja ja” (Ayuso), “yo metí a España en la guerra de Irak, y Trillo no cayó por los muertos del Yak” (Aznar), “el Prestige fueron hilillos nada más. Y quién es ese M. Rajoy. ¿Se sabe ya?” (Rajoy), entonan antes de repetir que “los gaviotas no se van”.

“¡Y además, AEMET al revés es ETA! Creo”, añade el 'clon' de Aznar. “La culpa será del vasco y el catalán. Los gaviotas no se van”, canta Camps antes de que aparezca, para finalizar, la versión paródica de Pablo Casado. “Oye, yo sí dimití. ¡Cabrones!”, dice el expresidente popular.