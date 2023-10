Así han afectado a TVE sus cambios en la franja de tarde, con 'La Promesa' como principal damnificada

Ninguna cadena ha movido tanto sus tardes en este inicio de temporada como La 1. En el último mes y medio, la pública ha realizado numerosos cambios en dicha franja obligada por sus propias circunstancias. Algunas de estas variaciones han sido ocasionales, como hacer sitio a etapas de La Vuelta ciclista a España, a partidos de las selecciones masculina y femenina de fútbol o al debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Pero otras han sido más relevantes para su día a día, caso de las sesiones dobles de La Promesa y los estrenos de La Moderna y La Plaza.

El magacín de Jordi González prometía ser una de las grandes apuestas de TVE para este curso, pero ha acabado convirtiéndose en una de sus mayores decepciones. Tras sólo ocho emisiones, La 1 decidió retirarlo de su parrilla diaria por baja audiencia. Ahora su espacio lo ocupa El Comodín, el mismo programa que le cedió el sitio dos semanas atrás. Sin embargo, parece que el concurso también tiene fecha de caducidad, pues sólo ha vuelto con las últimas entregas que tenía en el cajón. De hecho, Aitor Albizua se despidió del programa tras la primera retirada, así que es inevitable pensar que habrá una segunda a corto plazo. Y más cuando TVE ya ha encontrado acomodo al presentador: conducirá la nueva etapa de Cifras y Letras en La 2.

Por si fuera poco, la pública también tiene una 'patata caliente' con La Moderna y La Promesa, pues la primera no termina de despuntar en audiencias y la segunda echa de menos su antiguo horario. Por tanto, todo apunta a que los cambios en las tardes de La 1 se van a seguir produciendo. De momento, la cadena pública ya ha presentado cuatro parrillas de tarde diferentes —con al menos una semana de duración— en lo que llevamos de temporada. Una cifra altísima para estar a mediados de octubre y que ha dejado el siguiente balance en audiencias.

La 1 arranca septiembre como acabó agosto

Las tardes de La 1 comenzaron la temporada igual que terminaron el periodo estival. Es decir, con el quinteto formado por La Promesa (16:30-17:30h), La Señora (17:30-18:30h), El Comodín (18:30-19:30h), El Cazador (19:30-20:30h) y Aquí la Tierra (20:30-21h). Se trataba de una programación provisional, pues ya era conocido que TVE estrenaría durante la temporada una nueva serie diaria (La Moderna) y un nuevo magacín (La Plaza) en dicha franja.

Los damnificados serían La Señora y El Comodín, que eran las dos ofertas más débiles de las tardes de La 1. De hecho, fueron las únicas que rindieron por debajo del 10% de cuota durante las dos primeras semanas de la temporada, así que su retirada partía de una decisión lógica desde el punto de vista numérico.

Audiencias durante las dos primeras semanas de la temporada (4-15 de septiembre)

La Promesa (7 emisiones): 11.7% y 1.125.000

La Señora (7 emisiones): 8% y 664.000

El Comodín (9 emisiones): 8.2% y 604.000

El Cazador (9 emisiones): 10.1% y 775.000

Aquí la Tierra (8 emisiones): 10.7% y 963.000

Llegaron las sesiones dobles de 'La Promesa'

Por aquel entonces, La 1 ya tenía previsto estrenar La Plaza en la semana del 25 al 29 de septiembre, como así hizo finalmente (lo estrenó el miércoles 27). Sin embargo, el TardeAR de Ana Rosa Quintana llegó a Telecinco una semana antes, el lunes 18, por lo que TVE no contrarrestó su estreno ni con su nuevo magacín ni con su nuevo serial. Lo hizo, eso sí, con su mejor arma, La Promesa, de la que pasó a emitir dos capítulos diarios a partir de dicho lunes.

La jugada fue un éxito. El primer episodio diario siguió a su nivel habitual, por lo que no notó los efectos de competir contra TardeAR. Pero es que el segundo, además de mejorar considerablemente los datos que venía marcando La Señora en su tramo de emisión (+5.5 puntos y +446.000 espectadores entre las 17:30 y las 18:30h), batió varias veces el récord histórico de La Promesa con cuotas superiores al 14%.

Audiencias durante las sesiones dobles de ‘La Promesa’ (18-27 de septiembre)

La Promesa: 1er episodio (7 emisiones): 12.2% y 1.115.000

La Promesa: 2º episodio (7 emisiones): 13.5% y 1.110.000

El Comodín (5 emisiones): 8.6% y 625.000

El Cazador (6 emisiones): 9.6% y 761.000

Aquí la Tierra (7 emisiones): 10.6% y 1.027.000

El dilema de 'La Moderna'

Por tanto, a La 1 se le presentó un dilema con La Moderna. Tenía que elegir entre emitirla en el horario habitual de La Promesa (de 16:30 a 17:30h), lo que suponía romper el hábito que el público había adquirido con esta última después de tantos meses, o emitirla en el horario en el que La Promesa estaba cosechando más audiencia. Al final optó por lo segundo, algo que ahora, a toro pasado, se puede decir que está jugando en su contra.

El nuevo serial de La 1 debutó con más fuerza en la tarde (9.8% de cuota y 846.000 espectadores el jueves 28 de septiembre) que La Promesa (8.3% y 789.000 el viernes 13 de enero). Principalmente, porque la segunda había hecho del tramo de 16:30 a 17:30 uno de los más potentes de TVE, así que la primera lo tenía todo a su favor para comenzar con mejor pie. Sin embargo, esto no ha servido para que La Moderna 'rompa' en audiencias después de dos semanas, lo que está perjudicando a la cadena y a La Promesa.

A la cadena, porque ha pasado de moverse en torno al 12% de cuota en el tramo antes citado, a quedarse por debajo del 9%. Y a La Promesa, porque ha perdido fuelle respecto a sus sesiones dobles. El éxito de estas se debía, entre otros factores, a que el segundo capítulo se beneficiaba del efecto arrastre del primero. Pero ahora, al no contar con un telonero tan potente, el segundo episodio ha dejado de batir récords de cuota y de promediar 1.1 millones de espectadores para luchar, en el mejor de los casos, por alcanzar el millón.

Este retroceso fue menos pronunciado durante la primera semana de convivencia con La Moderna, pero más hondo en la segunda. La situación todavía no ha alcanzado tintes dramáticos, ya que La Promesa sigue por encima de la media de La 1, batallando en su franja de emisión y siendo uno de los pilares de la programación diaria de TVE. Aun así, la deriva es negativa, por lo que de seguir con esta tendencia, la pública se verá obligada a mover ficha.

Audiencias durante los días que coincidieron ‘La Moderna’ y ‘La Plaza’ (28 de septiembre-6 de octubre):

La Moderna (7 emisiones): 8.8% y 766.000

La Promesa (7 emisiones): 13.2% y 1.027.000

La Plaza (7 emisiones): 6.5% y 441.000

El Cazador (7 emisiones): 8.3% y 608.000

Aquí la Tierra (7 emisiones): 10.5% y 964.000

Audiencias desde la vuelta de 'El Comodín' (9-12 de octubre):

La Moderna (3 emisiones): 7.9% y 686.000

La Promesa (3 emisiones): 11.9% y 942.000

El Comodín (3 emisiones): 7.9% y 549.000

El Cazador (3 emisiones): 9.9% y 754.000

Aquí la Tierra (3 emisiones): 11.2% y 1.082.000

El visto y no visto de 'La Plaza'

De momento, la pública ya ha retirado La Plaza. Lo ha hecho, como decíamos al principio, después de sólo ocho entregas. La primera, emitida el miércoles 27 de septiembre, apenas obtuvo un 7.8% de cuota y 563.000 espectadores. Un dato poco alentador que terminó siendo el más alto del programa en su efímero paso por la tarde del canal. Apenas una semana después, La 1 cortó por lo sano y decidió cancelar el programa tras promediar un 6.5% de cuota y 441.000 televidentes en sus siguientes siete entregas.

El Comodín venía de promediar más de un 8% en las tres semanas anteriores, por lo que La 1 sufrió un retroceso de casi dos puntos entre las 18:30 y las 19:30h durante el tiempo que el magacín de Jordi González permaneció en emisión. Su débil desempeñó afectó a El Cazador, que pasó de moverse entre el 9%-10% a superar con apuros el 8% durante la semana que cogió el relevo de La Plaza. Ahora, con El Comodín de nuevo en emisión, el concurso de Rodrigo Vázquez ha vuelto por sus fueros. Algo que agradece Aquí la Tierra, que está otra vez por encima del millón de espectadores de media.

Conclusiones

¿Y todo esto qué significa? Pues que La 1 ha vuelto, hasta cierto punto, a la casilla de salida. Comenzó la temporada con la necesidad de reforzar su tramo de 17:30 a 19:30 horas, para lo cual desarrolló dos proyectos diferentes. Sin embargo, uno ya lo ha retirado de su parrilla diaria (La Plaza) y el otro no termina de despegar (La Moderna), por lo que no ha encontrado en ellos la solución a sus problemas. Sí lo ha hecho emitiendo un segundo capítulo diario de La Promesa, pero no puede abusar de esta medida para no meter en problemas de producción a su exitosa ficción diaria.

Es decir, que su plan A (La Moderna y La Plaza) no ha funcionado, el B (dos capítulos por día de La Promesa) es tan efectivo como poco recomendable a largo plazo y el C (La Moderna + recuperar El Comodín) parece más un parche que una apuesta en firme. Por tanto, a La 1 le toca tener paciencia con La Moderna —algo clave en el éxito de las series diarias— mientras busca un proyecto que encaje con las necesidades que, hoy por hoy, siguen teniendo los tramos más débiles de su franja de tarde.