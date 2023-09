'El Comodín' cerró sin despedida en TVE, que sí hace Aitor Albizua: “Ya no me quedan más comodines”

El nuevo plan de TVE para las tardes de La 1, que verTele adelantó en exclusiva, ha dejado una víctima colateral. Se trata de El Comodín, concurso presentado por Aitor Albizua que emitió este lunes su última entrega antes de desaparecer de forma abrupta, y para siempre, de la parrilla de la cadena pública.

Tanto es así que TVE no dio margen al programa para que se despidiera de los seguidores que ha ido acumulando desde su estreno en octubre de 2022. En El Comodín de este lunes 25 de septiembre, que tuvo a Álex O'Dogherty y Shaila Dúrcal como participantes de una entrega benéfica del formato, Albizua concluyó la emisión emplazando a la audiencia a seguir disfrutando del concurso al día siguiente.

“Hasta aquí el programa de hoy, pero volvemos con más preguntas, más comodines y muchos más premios, aquí, en El Comodín de La 1”, exclamó el presentador al término de un programa que se grabó cuando aún no se conocía la decisión de TVE de cancelar sus emisiones en La 1.

Aitor Albizua se despide 'en diferido' de 'El Comodín'

Ante este desconcertante adiós tras casi un año en emisión, Aitor Albizua ha querido despedirse del formato con un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter en el que no tiene más que palabras de agradecimiento, a la cadena, a su equipo y a los espectadores del concurso.

“Ayer se emitió el último programa. Ya no me quedan más comodines. Ha sido una experiencia BRU TAL. Gracias por la oportunidad. Gracias, equipo. He disfrutado mucho. Eskerrik asko por el apoyo”, escribe el vasco, que seguirá en TVE, tal y como informamos, al frente del nuevo Cifras y letras que prepara la pública.

Así quedan las nuevas tardes de La 1 sin 'El Comodín'

De este modo, TVE iniciará este jueves 28 de septiembre una nueva etapa en sus tardes. Después de levantar su programación este martes por la cobertura del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, y de estrenar el próximo miércoles La Moderna en prime time, las tardes definitivas de La 1 de TVE quedan así: