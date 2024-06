'Hermanos' (13.3%) toma el liderato del lunes sin 'MasterChef' y '100% Únicos' (5.8%) cumple en su salto a Cuatro

Hermanos aprovecha la ausencia de MasterChef 12 para tomar el control de la noche del lunes. La serie turca de Antena 3, que venía sumando varias derrotas ajustadas contra el talent culinario de La 1, se beneficia del final del programa para escalar a la primera posición del horario estelar. Y además, con subida de audiencia incluida.

La ficción otomana anota un 13.3% de cuota y 1.105.000 espectadores (de 23:08 a 0:56h) para liderar tras el Austria-Francia de la Eurocopa, que arrasa en La 1. Con estos datos, Hermanos experimenta una subida de 1.5 puntos y más de 100.000 adeptos respecto a la semana pasada, lo que le permite firmar su mejor cuota desde principios de mayo y ser la única oferta que alcanza el doble dígito y el millón de televidentes tras el fútbol.

En segunda posición, y más cerca del primer listón que del segundo, se queda Way Down. La película de Telecinco marca un 9.4% de share y 792.000 televidentes, un registro insuficiente para luchar por el liderato, pero que duplica al que obtuvo la final de Factor X el lunes anterior. La que no sube, sino que baja, con su cambio de oferta es La 1, que una semana después de liderar con la final de MasterChef 12 ha de conformarse con el 7.7% de cuota y los 663.000 obtenidos por el estreno de Invictus, que fracasa en su intento de retener al público de la Eurocopa.

La otra novedad de la noche, el regreso de 100% Únicos, cumple en su salto a Cuatro con un 5.8% de share y 568.000 espectadores. El programa de Guillermo Fesser pierde casi dos puntos respecto a los datos que marcó durante su efímero paso por Telecinco a mediados de diciembre, pero aun así logra un registro correcto para el segundo canal de Mediaset. De hecho, supera en 1.1 puntos su media durante el día (4.7%), por lo que el formato podría haber encontrado en su nueva casa un hogar más adecuado para sus intereses. Será su evolución la que lo confirme o lo desmienta.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL LUNES (POR CADENAS)

La 1: Fútbol: Eurocopa: Austria-Francia 26.5% Antena 3: La ruleta de la suerte 21% Telecinco: Vamos a ver 16.5% laSexta: Aruser@s 16% La 2: Fútbol. Eurocopa: Bélgica-Eslovaquia 14.2% Cuatro: First dates 7.7% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 21%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Futbol. Eurocopa: Austria-Francia” (La 1), a las 22:56 con 3.988.840 espectadores y un 30.7% de share

CADENAS

Día

Antena 3 13.4% La 1 12.2% Telecinco 9.6% Temáticas de pago 8.5% Autonómicas (FORTA) 8.4% laSexta 6.4% La 2 5.2% Cuatro 4.7% Autonómicas privadas 0.1%

Mes

Antena 3 12.5% La 1 10.8% Temáticas de pago 10.6% Telecinco 10% Autonómicas (FORTA) 7.9% laSexta 6.4% Cuatro 5.2% La 2 2.7% Autonómicas privadas 0.2%

PRIME TIME

El Hormiguero: Carlos Sainz 12.1% 1.610.000 Hermanos 13.3% 1.105.000 Supervivientes: Última hora 8.2% 1.103.000 Cine 5 estrellas: Way Down 9.4% 792.000 Fútbol. Eurocopa: Austria-Francia 26.5% 3.306.000 Invictus ¿Te atreves? (estreno) 7.7% 663.000 First dates -rep- 4% 460.000 First dates 7.7% 1.009.000 100% únicos (primera emisión en Cuatro) 5.8% 568.000 El Intermedio 6.2% 820.000 El Taquillazo: Los secretos que ocultamos 5.3% 480.000 Diario de un nómada 2% 220.000 Cifras y letras 3.6% 449.000 Días de cine clásico: Presentación: Doce hombres sin piedad 3.3% 418.000 Cine: Summers, el rebelde 2.2% 166.000

LATE NIGHT

Vamos a llevarnos bien -rep- 7.1% 231.000 Hermanos -rep- 7.1% 208.000 Supervivientes: Última hora 5.5% 173.000 Casino Gran Madrid online show 3.9% 84.000 100% únicos -rep- 3.6% 151.000 The game show 1.8% 38.000 Un viaje x tantos 3.3% 150.000 Cine: La reina asesina del baile 2.5% 65.000 Metrópolis 1.2% 60.000 Conciertos Radio 3: Free City 1.2% 37.000 Lugares sagrados: Los mayas 1.3% 30.000

SOBREMESA / TARDE

Sueños de libertad 14% 1.385.000 Pecado original 11.6% 1.008.000 Y ahora Sonsoles 10.9% 848.000 Pasapalabra 18.1% 1.599.000 Así es la vida 8.3% 807.000 TardeAR 9.2% 738.000 Reacción en cadena 10.9% 962.000 La Moderna 8.4% 770.000 La Promesa 11.3% 915.000 El Cazador 5.7% 431.000 El Cazador 7.3% 586.000 UEFA Euro 2024 Germany 24.7% 2.975.000 Grandes documentales 6.4% 568.000 Fútbol. Eurocopa: Rumanía-Ucrania 8.2% 816.000 Fútbol. Eurocopa: Bélgica-Eslovaquia 14.2% 1.097.000 Megaestadios: Un recorrido por Europa 4.4% 380.000 Zapeando 4.8% 457.000 Más Vale Tarde 5.7% 449.000 laSexta Clave 4.2% 446.000 Todo es mentira 5.5% 496.000 Tiempo al tiempo 3% 228.000 Ni que fuéramos 2.7% 240.000 Ni que fuéramos: La happy hour 3% 228.000

FRANJA MATINAL

La mirada crítica 15.6% 314.000 Vamos a ver 16.5% 428.000 Vamos a ver más 11.3% 768.000 Aruser@s: El Humorning 15.1% 228.000 Aruser@s 16% 324.000 Al rojo vivo 10.5% 399.000 Espejo Público 11.5% 274.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 17.5% 870.000 La ruleta de la suerte 21% 1.581.000 La hora de La 1 11.3% 223.000 Mañaneros 7.9% 234.000 Ahora o nunca 8% 659.000 ¡Toma salami! -rep- 0.9% 13.000 Alerta cobra 0.5% 10.000 25 palabras -rep- 1.2% 25.000 El concurso del año -rep- 2.7% 56.000 En boca de todos 5% 165.000 Pagina2: Santiago Díaz 1.1% 17.000 Edén: Paraísos remotos: Alaska, la última frontera 1.8% 35.000 El escarabajo verde 1.5% 28.000 Aquí hay trabajo 0.9% 18.000 La aventura del saber 1.3% 27.000 Documenta2 0.8% 18.000 Culturas 2 0.8% 19.000 Mañanas de cine: Flecha rota 4.4% 155.000 Viajar en tren: Francia: Dole-Saint Claude 1.8% 106.000 Viajar en tren: Suiza: Scoul-St.Moritz-Corviglia 2.2% 166.000 UEFA Euro 2024 Germany 7.4% 723.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 21% 2.070.000 Telediario 1 11.3% 1.124.000 Informativos Telecinco 15h 10.8% 1.069.000 laSexta Noticias 14h 8% 735.000 Jugones 5.9% 586.000 Noticias Cuatro 1 5.6% 425.000 El Desmarque Cuatro 1 2.7% 257.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 16.2% 1.803.000 Informativos Telecinco 21h 8.2% 934.000 laSexta Noticias 20h 7.6% 643.000 Noticias Cuatro 2 3.9% 324.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 16.9% 142.000 Antena 3 Noticias de la mañana 13.1% 161.000 Informativos Telecinco Matinal 9.5% 185.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.