El cine de Telecinco (8.7%) y 'El puente de las mentiras' (7.8%) lideran en público otro miércoles muy veraniego y repartido

La temporada veraniega se acerca a su fin y la noche del miércoles sigue siendo una de las más repartidas de la parrilla. Sin ir más lejos, esta vez tenemos hasta cuatro ofertas separadas por apenas 1.5 puntos de diferencia. Todas ellas mejorando ligeramente sus débiles cifras de la semana pasada, aunque cada una con una franja de emisión distinta que dificulta ponerlas en orden.

Si nos atenemos al dato global, la opción más vista es el cine de Telecinco, que sube 2.4 puntos y 190.000 espectadores con la película Tres días para matar (8.7% y 711.000 de 22:10 a 00:20h). La cinta protagonizada por Kevin Costner y Amber Heard también lidera en estricta competencia (de 22:50 a 00:19h) sobre el resto de alternativas, así que podemos proclamarla como la oferta líder del horario estelar.

Para fijar la segunda y tercera posición hay más lío. El puente de las mentiras (7.8% y 711.000 entre las 22:50 y las 23:47h) sube tres décimas y 34.000 seguidores en La 1 que le permiten tener más espectadores en el dato global que el primer capítulo de la noche de Violeta como el mar (7.9% y 737.000 entre las 23:05 y las 00:11h), que sube un punto y casi 200.000 adeptos en comparación al primero del pasado miércoles en Antena 3. Sin embargo, la serie de Antena 3 es segunda opción si cogemos el tramo que va desde el inicio de El puente de las mentiras y el final del cine de Telecinco, el más amplio y el que acoge más ofertas de la noche.

Audiencias en franja de estricta coincidencia (de 22:50 a 00:19h):

3 días para matar: 9.1% y 770.000

Violeta como el mar: 7.9% y 737.000

La 1 (El puente de las mentiras + Viaje al centro de la tele): 7.4% y 619.000

Viajeros Cuatro: 7.2% y 607.000

De lo que no hay duda es de que Viajeros Cuatro es la cuarta opción tanto en estricta competencia como en el dato global. Tampoco de que el formato de viajes (7.2% y 598.000 entre las 22:59 y las 00:18h), que repite dato respecto a la semana pasada, está siendo una de las grandes alegrías veraniegas de Cuatro al margen del infalible First Dates y de programas de sucesos como En boca de todos y Código 10, que están batiendo récords de audiencia gracias al caso de Daniel Sancho. Viajeros Cuatro, con sus seis temporadas a sus espaldas, no lo tiene tan fácil. Y de hecho, no está batiendo récord alguno, pero sí rindiendo cómodamente por encima de la media del canal (1.8 puntos de ventaja este miércoles) con su actual tanda.

Fuera de estas cuatro opciones, Usted está aquí (3.4% y 310.000 entre las 22:51 y las 23:52h) continúa descolgado del resto de ofertas en laSexta. En cambio, dentro de la cadena de Atresmedia sí destaca Jugones, que iguala su mejor cuota del verano (8.5%) en la sobremesa en pleno caso Rubiales.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MIÉRCOLES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 19.4% Telecinco: El programa del verano 12.3% La 1: La Promesa 11.9% laSexta: Aruser@s -rep- 10.7% Cuatro: First dates 7.9% La 2: Saber y ganar 5.9% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 21.1%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:56 con 2.327.420 espectadores y un 25.1% de share

CADENAS

Día

Antena 3 11.8% La 1 9.5% Temáticas de pago 9.3% Telecinco 9.1% Autonómicas (FORTA) 8.7% laSexta 6.4% Cuatro 5.4% La 2 3.7% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

Antena 3 11.9% Temáticas de pago 10.3% La 1 10.3% Telecinco 8.9% Autonómicas (FORTA) 8.3% laSexta 5.8% Cuatro 5.3% La 2 3.1% Autonómicas privadas 0.3%

PRIME TIME

Cine 5 estrellas: 3 días para matar 8.7% 771.000 El Hormiguero -rep- 10.1% 996.000 Violeta como el mar: Burdeos como los errores 7.9% 654.000 4 Estrellas 9% 887.000 El puente de las mentiras 7.8% 711.000 Viaje al centro de la tele 6.5% 414.000 First dates -rep- 5.2% 442.000 First dates 7.9% 767.000 Viajeros Cuatro: Guadalajara y Puerto Vallarta 7.2% 598.000 Documaster 4.8% 361.000 El Intermedio -rep- 4.5% 434.000 Usted está aquí: Religión 3.4% 310.000 Usted está aquí: Política 3.5% 212.000

LATE NIGHT

Cine: El juego del asesino 7.4% 306.000 Casino Gran Madrid online show 2.4% 57.000 Viaje al centro de la tele -rep- 7.2% 285.000 Viaje al centro de la tele -rep- 7.9% 202.000 Violeta como el mar: Índigo como las decisiones 6.9% 369.000 Violeta como el mar -rep- 5.2% 172.000 Live casino 2.2% 48.000 Viajeros Cuatro -rep- 5.9% 284.000 El desmarque: Madrugada 3.5% 99.000 Pongamos que hablo de -rep- 4.4% 186.000 Pongamos que hablo de -rep- 3.1% 96.000 Pongamos que hablo de -rep- 4.3% 97.000 Documentos TV: En tu cara 3.5% 101.000

SOBREMESA / TARDE

Amar es para siempre 10.7% 996.000 Pecado original 11.6% 1.013.000 Yas verano 9.1% 675.000 Pasapalabra 18.3% 1.352.000 Así es la vida 8.3% 718.000 25 palabras 9.5% 679.000 Reacción en cadena 10.1% 743.000 La Promesa 11.9% 1.087.000 La Señora 7.6% 620.000 El comodín de La 1 7.8% 577.000 El Cazador 8.8% 622.000 Aquí la Tierra 10.5% 789.000 Zapeando 6.6% 612.000 Más Vale Tarde 6.5% 500.000 laSexta Noticias: Especial 4.8% 382.000 Todo es mentira 5.9% 537.000 Cuatro al día 6% 446.000 Cuatro al día a las 20h 5.1% 370.000 Saber y ganar 5.9% 551.000 Grandes documentales 3.8% 318.000 Atletismo: Campeonato del mundo 3.3% 254.000

FRANJA MATINAL

El programa del verano 12.3% 357.000 Ya es mediodía 10.7% 762.000 ¿Quién vive ahí? -rep- 4.4% 59.000 Aruser@s -rep- 10.7% 235.000 Al rojo vivo 10.4% 465.000 Espejo Público Verano 11.1% 318.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 15.2% 804.000 La ruleta de la suerte 19.4% 1.479.000 Informativo 24h 14.8% 123.000 La hora de La 1 12.4% 281.000 Hablando claro 8.5% 344.000 Ahora o nunca 7.9% 649.000 Heldt 3.5% 64.000 Alerta cobra 3.2% 89.000 Alerta cobra 4.2% 161.000 En boca de todos 4% 283.000 La 2 express 2.6% 26.000 Grandes diseños 2.2% 31.000 Urbanitas por el campo 1.2% 22.000 El rio de la vida: El Cairo 1.1% 24.000 Las rutas D'Ambrosio 1.3% 34.000 Diario de un nómada 1.5% 42.000 Documenta2 1.7% 54.000 Into the blue: Sulawesi: Manado y Lembeh 2.7% 105.000 Mañanas de cine: Trinidad y Bambino (tal para cual) 4.2% 277.000 Planeta comida: El culto al cuerpo 2% 192.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 21.1% 2.021.000 Telediario 1 12.9% 1.232.000 Informativos Telecinco 15h 12.6% 1.208.000 laSexta Noticias 14h 10.7% 966.000 Jugones (iguala su mejor cuota del verano) 8.5% 821.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 18.9% 1.560.000 Telediario 2 11.7% 1.003.000 Informativos Telecinco 21h 9.8% 820.000 laSexta Noticias 20h 7.3% 526.000

FRANJA MATINAL

Informativos Telecinco Matinal 12.4% 149.000 Antena 3 Noticias de la mañana 11.3% 94.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.