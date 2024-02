Martin, Juanjo y la visibilidad LGTBI de 'OT 2023': “Podemos sentirnos orgullosos, no hemos forzado nada”

Juanjo y Martin han sido dos de los grandes protagonistas de OT 2023, donde el pasado lunes se convirtieron en el cuarto y sexto clasificado de la edición. A la pareja la acompañó Lucas, que fue quinto, en el trío de participantes que se quedó a las puertas del podio final, ocupado por Naiara como ganadora y por Paul y Ruslana en las 'medallas' de plata y bronce. Tras la final, el aragonés y el vasco han hecho balance de su paso por la Academia, que ha estado marcado por la relación amorosa que han vivido y que han compartido abiertamente con los espectadores en el tramo final del concurso.

Una visibilidad al colectivo LGTBIQ+, que ha conseguido en esta entrega de Operación Triunfo la mayor representación de la historia del formato, con la gran parte de los concursantes hablando ante las cámaras de su diversa sexualidad con una notoria naturalidad. ¿Es algo que los triunfitos vivían así antes de entrar en OT o han encontrado en el programa un lugar seguro donde mostrarse tal y como son? “En la Academia ha habido mucha diversidad muy guay, pero no he notado cambio respecto a mi entorno”, admite a verTele Martin, que admite que su “historia” y su “proceso” ha sido diferente al de Juanjo.

“Hemos encontrado una representación de la sociedad actual maravillosa”, destaca este, agradecido con que su paso por OT le ha haya ayudado a abrirse. “Ese ha sido mi premio, mi aprendizaje de Operación Triunfo, sacar mi mejor versión”, celebra el maño mientras Martin descarta que hayan planeado ningún tipo de estrategia para prosperar en el talent musical. “Todo lo que ha salido y lo que se ha visto ha sido el proceso de una historia que podría haber sucedido perfectamente fuera de cámaras. Y de eso creo que también podemos sentirnos orgullosos, que no nos hemos forzado a nada”, promete el joven, que aprovecha para pedir “perdón” a Buika por llamar “tonta” a Buika tras una de las galas.

Lucas, por su parte, habla de su relación con Naiara dentro del concurso y aclara su supuesto intento de participar en el Benidorm Fest 2023. Durante su estancia en la Academia, el uruguayo aseguró que le habían seleccionado para el certamen, pero que había tenido que descartarlo al decantarse por OT. Sin embargo, Rayden, en una entrevista con verTele, desmintió a Lucas, asegurando que no llegó a enviar ninguna canción. “Se habían planteado un par de canciones, pero no fuimos muy lejos”, admite el cantante.

¿Cómo vivisteis la final? ¿En algún momento se os pasó por la cabeza que podíais ganar?

Martin: Yo la verdad que estás últimas semanas ya tenía asimilado que no iba a ganar, pero estaba contento. Mi objetivo era llegar a la final. Cuando estuve pendiente de entrar o no, ahí si que quería dar ese paso. Pero del resto, del pódium, en el sexto puesto, estoy supercontento.

¿Por qué creías que no ibas a ganar?

Martin: Porque estaba Naiara por ejemplo, y era muy clara en mi opinión.

¿Lo percibíais así desde dentro?

Lucas: Sí, lo teníamos muy claro.

Juanjo: Sí, nos lo imaginábamos todos que iba a ganar Naiara. Y también me imaginé quedarme entre los tres últimos, no sé porque creía que no iba a cantar la canción de la gala 0 y así fue. Parece muy importante el momento del pódium, pero cuando nos lo dicen es como ya está. En realidad, llegar a la final y todo lo que hemos aprendido es el premio.

Lucas: Exacto. Haber exprimido el máximo jugo del programa, el haber hecho todas las clases, y el haber podido sacar el máximo provecho de los profesores es brutal. El pódium daba igual, nos sentíamos afortunados de haber podido completar el programa. Y sí lo teníamos claro lo de Nai, y se lo tiene merecidísimo.

Lucas, ¿cómo te has sentido al ver que semana tras semana más gente te ha ido apoyando?

Lucas: Sí, sobre todo aquí en plató y cuando salí nómada favorito. Que al principio no me vi jamás, me acuerdo de que le decía a Nai “yo no sé si la gente sabe que concurso”. Cuando aparecía yo nadie gritaba, nadie decía nada. Gala a gala fui viendo la evolución en el público y lo de nómada favorito fue un premio brutal.

No recuerdo llamar 'tonta' a Buika, pero le pido perdón. A veces se nos olvida que hay cámaras y micros y es difícil Martin, finalista de 'OT 2023'

Martin, ¿cómo has visto tu evolución dentro del concurso? Durante las primeras semanas, eras uno de los claros favoritos, algo que pareció irse disipando con el paso de las semanas. ¿Crees que salir en Navidad y enterarte de esto te hizo relajarte un poco?

Martin: Si que noté en el inicio que es verdad que me mantenía en los tres de favoritos, aunque en ningún momento sentí un relajo hacía eso. De hecho, era como energía. Es verdad que después de la semana de Alors on Dance que fue superintensa, estuve también con fiebre. Llegó la de Tenia tanto que darte y me relajé y sí que creo que me vino mal. Pero no pasa nada, cada uno tiene su recorrido y he llegado a la final, y estoy contentísimo.

Martin, después de una gala se te escuchó llamar “tonta” a Buika por una valoración que hizo a Juanjo. ¿Quieres decir algo al respecto?

Martin: (Sorprendido) No lo recuerdo, pero le pido perdón. A veces se nos olvida que hay cámaras y micros y es difícil. No sé en qué contexto ni momento lo dije, pero si lo dije y me salió es porque no estaría de acuerdo con alguna cosa que le dijo a Juanjo.

Oye, ¿qué canciones habéis pedido cantar en la gira?

Martin: Hemos estado entre varios, pero ahora te voy a decir Escriurem con Chiara, me encantaría cantar en Euskera en Bilbao, y un número de baile estaría entre Alors on Dance o Footlose también.

Juanjo: A mi encantaría Unholy por supuesto, puede ser espectacular el número, y Miénteme también me gustaría cantarla. ¡Ah no! Que solamente los tres primeros pueden hacer dos canciones solistas. Pues haré El Patio.

Lucas: Yo también tenía para elegir algunas, pero creo que al final me quedo con One way or another.

Juanjo, has asegurado que OT 2023 te ha permitido mostrarte tal y como eres. ¿Tenías miedo de ser tú mismo al principio?

Juanjo: Soy el mismo, pero con mucho aprendizaje y mucha maduración. Entré con mucho prejuicio del que dirá la gente y qué pensará. Y cada semana me iba quitando capas. Abril [Zamora] siempre me hablaba de las capas, como que sacaba todo procesado incluso al cantar. Pensando más en cómo se vería fuera que cómo lo sentía yo al cantar. Y ese ha sido mi premio, mi aprendizaje de Operación Triunfo, sacar mi mejor versión.

Juanjo, Martin, ¿por qué decidisteis compartir con el público vuestra relación en la recta final del concurso?

Martin: En ningún momento hemos hablado: “Vamos a hacerlo público”. Jamás. Todo lo que ha salido y lo que se ha visto ha sido el proceso de una historia que podría haber sucedido perfectamente fuera de cámaras. Y de eso creo que también podemos sentirnos orgullosos, que no nos hemos forzado a nada.

Juanjo: Ha sido supernatural y como ha ido viniendo, como se ha dado. Con naturalidad, siendo nosotros y con la verdad.

Martin, ¿puede ser que a ti te hayamos visto fluir más desde el principio?

Martin: Sí, es verdad que mi historia comparada con la de Juanjo es diferente. Y sí, mi proceso ha sido diferente, he ido fluyendo más por lo que fuera.

¿Y estáis contentos por cómo ha ido todo?

Juanjo: Estoy contento, hay que estar contento.

Lucas: Al final todo nos ha llevado a hacer el concurso que hicimos.

En la Academia ha habido mucha diversidad muy guay, pero no he notado cambio respecto a mi entorno Martin, finalista de 'OT 2023'

Esta edición de OT ha sido la que más representación del colectivo LGTBIQ+ ha tenido, algo de lo que habéis hablado con mucha naturalidad, en general, ante las cámaras. ¿Esto era así también en vuestra vida antes del programa o habéis encontrado un lugar seguro dentro de la Academia?

Martin: En mi caso, en mi grupo de amigos y en mi familia se trata desde hace muchísimo. Y en la Academia es verdad que ha habido mucha diversidad muy guay, pero no he notado cambio con respecto a mi entorno. Era bastante igual.

Juanjo: Por supuesto, hemos encontrado una representación de la sociedad actual maravillosa. En las otras ediciones quizá se había visto, pero nosotros hemos entrado muy frescos y naturales, y eso es lo que ha hecho que hayamos podido gustar. Intentando que la gente se identifique fuera de cualquier forma.

Lucas, ¿te han contado ya que los fans del programa te han relacionado con Naiara?

Con Nai al principio, las primeras semanas casi no teníamos relación. No hablábamos casi nada hasta que a poquito fuimos coincidiendo. Los dos tenemos muchas cosas en común, pensamos igual en un montón de aspectos, y de cosas que hemos vivido, nos hemos hecho muy unidos. También por la experiencia, estamos ahí, no tenemos a nuestra familia ni amigos. Cuando estamos mal nos refugiamos entre nosotros. Entonces claro eso hace que todo sea mucho más intenso, y ha sido un pilar fundamental y un apoyo increíble. Y somos amigos de verdad, me llevo un apoyo y una hermana. Y estoy muy orgulloso de nuestra relación, y que haya llegado hasta donde llegó.

¿Os da miedo tanta exposición mediática?

Lucas: Todavía parece no real. Siento que no va a pasar.

Martin: No podemos imaginarlo porque venimos de cero absoluto. Entonces como venga lo afrontaremos poco a poco, tenemos algo de miedo, de vértigo.

¿Os asustan las cifras de toda la gente que ha podido seguir el programa?

Lucas: Sí, asusta un poco porque todos veníamos de nuestra casa, no teníamos contacto con el mundo de la industria de la música ni nada. Sobre todo, en la firma de discos que vimos un poco la cantidad de gente y la magnitud y todo eso, y ahí dijimos “wow, qué locura”. Y sí, quizá en lo cotidiano, que pueda cambiar mucho, pero afrontarlo felices y poco a poco.

¿Os da curiosidad por ver lo que se ha publicado de vosotros en redes sociales?

Juanjo: Lo poco que he visto son vídeos bonitos y es con lo que me voy a quedar. No quiero indagar, me quiero quedar con lo que me diga la gente que me quiere, con los que estaban antes. Y todo lo que venga bueno a darle al clic.

Lucas: Exacto, lo mismo. Lo que hemos estado viendo por suerte eran superlindos. Pero no quiero indagar ni buscar lo que vaya saliendo.

¿Cómo afrontáis todo lo que viene?

Martin: No sabemos lo que viene, pero lo afrontaremos con ganas y estando juntos.

Juanjo: A mí me da vértigo y miedo, pero estoy superfeliz y tranquilo. Con muchas ganas de hacer cosas y de seguir formándome también. A tope.

Lucas: Poco a poco. Estando cerca de la familia y haciendo rutina en casa en lo que podamos. Y con la cabeza en la gira también, agarrando más escenario y poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido.

Se habían planteado un par de canciones para el Benidorm Fest, pero no fuimos muy lejos Lucas, finalista de 'OT 2023'

Lucas, en la Academia contaste que te presentaste al Benidorm Fest 2023, pero desde RTVE negaron que hubiesen recibido tu propuesta. ¿Qué pasó?

Me hablaron por Instagram y luego estuvimos hablando por WhatsApp. Y eso fue en el momento en el que se habló. Pero pasó Operación Triunfo por el medio y elegí lo que el corazón me dijo... y hasta ahí.

¿Pero llegaste a presentar alguna canción?

Se habían planteado un par de canciones, pero no fuimos muy lejos porque en ese momento pasó lo de Operación Triunfo, lo de los castings.

Y ahora, tras el final de OT 2023, ¿tenéis claro por dónde queréis enfocar vuestras carreras?

Martin: Creo que queremos ver primero lo que va a pasar. Yo tengo claro que quiero actuar, potenciarlo mucho y sin abandonar la música.

Juanjo: Yo igual, me encantaría hacer mi música, sacar mis canciones y poder contar mis historias. En este programa se me ha abierto un mundo, hace unas semanas me hizo un clic en la cabeza de todo lo que se puede transmitir cantando que antes no hacía o lo hacía de otra forma. Y me encantaría eso, hacer conciertos y hacerlos con mi música. Y también me encanta la interpretación y los musicales, y ojalá poder trabajar para ello algún día.

Lucas: Realmente hacer música. Lo primero es el single, seguir encontrando el sonido, por el lado del rock-pop, eso lo tengo claro. Pero seguirme puliendo, ir al estudio, ir probando. Y con la gira puliéndome en el escenario también.

¿Os veis participando en algún otro programa de televisión?

Juanjo: Por supuesto. No sé si participando, pero a mí me encanta Tu cara me suena, eso es verdad. Es una maravilla de programa, también mi sueño de crío era ir allí, pero ahora nos toca enfocarnos en otra cosa que es nuestra carrera artística. Y más adelante ojalá.

Lucas: Yo creo que sí. Las puertas están abiertas y ya se verá.