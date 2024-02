Naiara, de su relación con Lucas a la “maldición” del ganador de 'OT': “He venido pa' romper esa regla, cariño”

Naiara reconoce seguir “en shock” después de convertirse en la ganadora de OT 2023. La aragonesa consiguió este lunes alzarse con la victoria en el talent musical de Amazon Prime Video en una final en la que se impuso de forma aplastante sobre Paul y Ruslana, 'plata' y 'bronce' en el programa. Juanjo, Lucas y Martin, se quedaron a las puertas del podio, con un cuarto, quinto y sexto puesto.

“He encendido mi móvil, he visto algo, un poco mi Instagram nuevo... Y estoy flipando, qué quieres que te diga. Estoy en shock. Tampoco me he puesto a ver todo, porque no he tenido tiempo, pero estoy flipando. No sé qué deciros, porque esto es muy loco”, dice la concursante en palabras a verTele, visiblemente cansada tras la gran fiesta junto a todo el equipo del talent musical que tuvo lugar tras la gala. “Creo que eran como las seis y algo [de la mañana] cuando nos acostamos”, desvela, reconociendo algunas lagunas sobre cómo acabó la noche. “Lo celebré a lo grande”, asegura.

Y no es para menos, ya que Naiara se alzó este lunes con un premio de 100.000 euros (a los que se suman los 9.000 euros que acumuló durante las semanas en las que resultó 'nómada favorita' del público), un colchón con los que pretende dar un impulso a su incipiente carrera musical: “Obviamente, lo primero es cambiarle el color a mi coche. ¡Quiero tunearlo más!”, comienza bromeando. “E invertirlo en mi movida, en mi proyecto y guardarlo, de momento guardarlo”, promete.

En su primera toma de contacto con el exterior, la joven se ha enterado de los famosos 'shippeos' de los fans de OT, los cuales la han relacionado con su compañero Lucas, algo que ha querido aclarar: “Entre él y yo hay hermandad, somos muy amigos y hay veces que siento como que no estamos del todo evolucionados cuando una amistad entre un hombre y una mujer se ve como algo más allá”, señala, asumiendo que entre los dos “hay una química increíble”.

Pese a todo, Naiara tiene clara cuál es su posición ante las críticas y el ruido que desde ahora pueda generar: “Me considero una persona con mucha autoestima, y he vivido muchas cosas en mi vida difíciles, entonces es como: 'Tu comentario de mierda a mí no me va a hundir, cariño, he vivido cosas peores... O sea, me la sudas”.

¿Qué tal la fiesta de ayer? ¿Os acostasteis muy tarde?

Pasapalabra... Risas. Tenía muchas ganas de fiesta y ayer de celebrarlo con todo el equipo, toda la gente, mis compañeros, mi madre por ahí... ¡mi abuela! Es que Dios mío... Creo que eran como las seis y algo cuando nos acostamos.

¿Dormisteis en la Academia, no?

Sí, sí... Creo... (Risas).

¿Coincidisteis en la fiesta con el jurado?

Yo, con suerte, me acuerdo de haberme echado en la cama... Os lo juro... (Risas). Lo celebré a lo grande.

¿Has tenido acceso ya a tu teléfono móvil? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuántos mensajes te entraron de repente?

Pues sí que lo he encendido, he visto algo, un poco mi Instagram nuevo... Y estoy flipando, qué quieres que te diga. Estoy en shock. Tampoco me he puesto a ver todo, porque no he tenido tiempo, pero estoy flipando. No sé qué deciros, porque esto es muy loco.

"En algún momento sí que me he podido sentir más adulta que mis compañeros, pero no me he notado muy fuera de lugar" Naiara, ganadora de 'OT 2023'

¿Qué vas a hacer con los 109.000 euros que te has llevado tras ganar OT 2023?

Obviamente, lo primero es cambiarle el color a mi coche. ¡Quiero tunearlo más! (Risas) E invertirlo en mi movida, en mi proyecto y guardarlo, de momento guardarlo.

¿Se te pasó por la cabeza en esta recta final que podías ganar?

Claro, sí que lo piensas. Pero no estaba en mi mente: Voy a ganar. Ni pensaba que fuese a ganar. Es una posibilidad, como la de todos, pero no era algo que diera por hecho.

Tienes 26 años, algunos de tus compañeros, como Ruslana y Martin tienen 18. ¿Has notado en el concurso esa diferencia de edad?

Ellos, a pesar de tener 18 años, son supermaduros. En algún momento, sí que me he podido sentir más adulta, pero no en más comportamientos que aquellos en los que ves que son más niños. Pero bien, tampoco me he notado muy fuera de lugar por ser mayor.

¿Te has sentido identificada con algún exparticipante de OT?

Me siento identificada con David Bisbal. Al final, él también empezó en orquesta y no sé... Yo, como he dicho, no he sido muy seguidora de OT, creo que se ha comprobado, porque no conocía a nadie... (Risas). Yo vi el primero, tenía cuatro años y me acuerdo, era muy fan de Bisbal.

¿Y has escuchado la leyenda sobre los ganadores de OT, que dicen que no triunfan tanto como los segundos clasificados?

Aquí ha venido la Naiara 'pa' romper esa regla, cariño.... (Risas). No sé, yo pienso que el que tenga que llegar lejos, llegará. Ya haya quedado el último o el primero. Al final, es muy relativo. El orden de haber ganado aquí no creo que influya luego en lo que tú hagas...

¿Te da vértigo pensar en lo que la gente espera de ti como artista?

Pues mira, el primer single que voy a sacar es lo más real de mí. Habla de lo que yo soy, de lo que potencio en mí, de lo que me la suda todo tanto... Es lo que yo soy. Eso va a ser mi single. No sé, voy a sorprender en muchas cosas, porque yo quiero llevar un patrón y una guía de lo que quiero hacer, pero si un día me apetece sacar una balada, lo haré. Tengo en mente hasta un fandango tecno y lo quiero hacer. Imaginaros...

¿Hay mucha presión por tener que identificaros con un género musical?

Yo quiero ir por lo urbano, pero creo que la música es libre. Si un día siento que me apetece salirme de lo que suelo hacer, y hacer otra cosa totalmente diferente, ¿por qué no jugar con eso? La música es evolución en todo. Nunca hay que comparar lo de antes y lo de ahora. Lo de antes siempre estará ahí y es genial, pero si lo de ahora funciona es por algo.

¿Te ayudado OT a descubrir por dónde quieres iniciar tu camino dentro de la música?

Aquí he encontrado un poco lo que quiero hacer y lo que me gusta. Quiero un urbano un poco melódico, no sé, muchas cosas. Mi cabeza está ahora a tope... sorpresas.

En inglés sí que no te gustaría cantar, ¿no?

(Risas) Eh... “nou”. (Risas). Eso es algo que empezaré a dar clasecitas, que son necesarias. Mi música obviamente va a ser en español, o sea, eso está claro. Otra cosa es que dé clases o no, pero será en castellano.

Entre Lucas y yo hay una química increíble, él aquí ha sido mi soporte, mi pilar fundamental Naiara, ganadora de 'OT 2023'

¿Te han informado ya de los shippeos que han hecho este año los fans de OT 2023, quienes te han relacionado con Lucas?

Entre Lucas y yo hay hermandad, somos muy amigos y hay veces que siento como que no estamos del todo evolucionados cuando una amistad entre un hombre y una mujer se ve como algo más allá. Entre él y yo hay una química increíble, él aquí ha sido mi soporte, mi pilar fundamental, es mi mejor amigo y lo amo y lo adoro, y no hay nada más que no sea una hermandad, una amistad.

¿Qué opinas de que tu madre se haya convertido en una estrella de Tik Tok?

Algo me han dicho por ahí... Es la mejor. ¿Qué os digo de ella? Es mi referente, es mi ídola, soy fan de mi madre. Muy fan.

¿Qué canciones te gustaría cantar en la gira?

Me gusta mucho Tómame o déjame, le tengo mucho cariño a esa canción.

¿Has visto cuántos millones de reproducciones tiene esa canción en Spotify?

No...

Tiene 4,7 millones de reproducciones, es la canción más escuchada de este año.

(Se queda boquiabierta). ¿De este año? ¿Qué dices?

La segunda también es tuya, el Salvaje con Ruslana. De las ocho más escuchadas de la edición, cuatro son tuyas... Por eso en las últimas semanas has despuntado como la favorita a ganar el concurso. ¿Qué le dirías a esa gente que te ha apoyado?

Que millones de gracias. Para mí es un orgullo, es un sentimiento que no se puede describir con palabras... Millones de gracias.

¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues a casa?

Necesito estar con mi gente, mis amigos, mi entorno. Mi madre, mi familia, mis hermanas, mi hermanito... Estar en casa, rodearme de mi gente, de la de siempre y estar con ellos. Dormir una noche con mis amigos, porque yo vivo sola y duermo con ellos casi todos los días. Casi todos los días un amigo mío se viene a dormir a mi casa. Entonces, echo de menos una noche con ellos y contarle todo lo que he sentido, todo lo que he vivido aquí.

¿Las críticas? Es como: Tu comentario de mierda a mí no me va a hundir, cariño, he vivido cosas peores... O sea, me la sudas Naiara, ganadora de 'OT 2023'

¿Te preocupa ese 'boom' de la fama y la exposición mediática que te ha dado el programa?

No... no me preocupa. Yo encantada de recibir a quien venga, de abrazar a quien venga. Estoy como tranquila.

¿Y como gestionas las críticas?

Yo creo que sí... Al final, intento quedarme con lo bueno siempre. Me considero una persona con mucha autoestima, y he vivido muchas cosas en mi vida difíciles, entonces es como: 'Tu comentario de mierda a mí no me va a hundir, cariño, he vivido cosas peores... O sea, me la sudas'. A todo el mundo en general, si escucha o lee esto: Tío, si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, no digas nada. Construyamos cosas bonitas en la gente, y si a alguien le puedo decir lo guapo que es, ¿por qué no se lo voy a decir? ¿Por qué decir algo feo? ¿De qué sirve? Entonces, la gente que hace eso demuestra lo que es como persona. Entonces... ¡puerta!