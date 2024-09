Roberto Leal: “Ahora estoy muy malacostumbrado, pero he estado en programas que no se han visto”

Roberto Leal va 'contra' Antena 3 sin dejar de estar agradecido a su casa televisiva. Por extraño que parezca, ambas cosas son posibles gracias a su nuevo programa, López y Leal contra el canal, en el que Iñaki López y él deben superar diferentes pruebas para que su cadena no les penalice con “castigos que podrían diseñar por Mediaset”, según explicaron ellos mismos hace unos días en el FesTVal de Vitoria.

El andaluz habló allí con verTele y otros medios sobre esta nueva aventura, que el pasado miércoles se estrenó siendo líder de audiencia. También se mostró agradecido por el “regalo” que supone para él presentar cada día Pasapalabra y formar parte de un grupo, Atresmedia, que tienen en él a uno de sus valores seguros.

“Yo estoy muy malacostumbrado ahora, pero yo he estado en programas que no se han visto”, recuerda el también presentador de El Desafío, que antes de dar el salto a Operación Triunfo saboreó varias veces el lado amargo de la televisión. Ahora vive un momento dulce, pero sin olvidar aquellos días menos felices, pues como él mismo dice: “Hay que estar con los pies en el suelo porque un día estás arriba y otro levantando la mano en tu casa para que se acuerden de ti”.

Roberto, te has montado tu propio 'El desafío' con este programa. ¿Cómo fue la propuesta para hacer 'López y Leal contra el canal'?

Fue bastante loca porque me dijeron que iba a participar, pero no a presentar. A partir de ahí dices: 'Bueno, ¿de qué va esto?' Y además me dijeron que no iba a estar solo, sino con una presentadora y un compañero con el que iba a competir contra el canal. De entrada fueron un montón de cosas que asimilar, pero nos mandaron unos vídeos del formato original para ver de qué iba.

Me pareció superdivertido porque te quitas la presión de ser el presentador del programa y, al mismo tiempo, piensas que te vas a divertir más como concursante. Pero luego ves algunas pruebas y dices: 'Madre mía, ¿cómo me he metido aquí?'. Y encima quieres hacerlo lo mejor posible, pero dependes de otra persona que lo quiere hacer igual y con la que te tienes que congeniar porque luego vienen algunos 'bichos' de la cadena a darte.

Hay algunas pruebas que se podrían trasladar a El Desafío, pero no demasiadas porque aquí competimos contra alguien. A veces no, pero son puntuales. Y es cuando competimos contra alguien cuando sale el pique. De repente viene Pedroche, Chicote o cualquier otro que es un crack en su mundo y quieres ponerlos en su sitio, pero hay veces que sale bien y otras que mejor... (risas).

¿Qué es lo que más te ha costado de este programa?

Las pruebas a las que no estaba acostumbrado. No me daban miedo las de correr, saltar, rodar y todo eso porque hago deporte, pero en una, por ejemplo, Iñaki me cuelga de una grúa. Y encima fue de lo primero que grabamos, cuando yo aún no sabía muy bien cómo iba esta historia. Me colgaron de un arnés que me quedaba pequeño y me empezaron a zarandear.

Iñaki me reconoció que no ve bien, que es un poco miope, y a eso súmale que era de noche y que había mucha iluminación que te pegaba de frente. Lo pasé mal. Además, tenía que sacar una ecuación matemática con signos que no sabía ni que existían. Y todo eso colgado. Más allá del cachondeo, ha sido un programa físicamente muy exigente. Perdí la voz y terminé muy cansado a nivel físico.

Es cuando competimos contra alguien cuando sale el pique Roberto Leal

¿Qué tipo de recompensas pedís a la cadena?

Nos fijamos en el formato original, pero queremos que se note que le ha costado el dinero a Antena 3. Lo que hacemos es inventarnos formatos para salir a la calle, regalar el dinero y ser espléndidos sabiendo que esto va a las arcas del canal. Y siempre jugando con esto dejándolo claro en los totales, con la gente y en la calle. Esto también es divertido, porque somos dos tíos que decimos: 'Oye, hemos ganado y os vais a enterar'.

Vosotros tenéis dinero que gastáis como queréis. Por ejemplo, en mejorar el catering de Antena 3 o lo que sea.

Sí, por ejemplo. Quiero hacer feliz a alguien y le voy a dar 15.000 euros que no son míos, sino de Javier Bardají [consejero delegado de Atresmedia]. Bueno, de su empresa (risas). Y luego hay dos castigos que aún no se han grabado, pero que podrían haberse grabado ya. Yo creo que están esperando a machacarnos y a hacerlos todavía más grandes.

No voy a decir cuáles son, pero para que veáis hasta dónde llega la inquina, en el formato original hay un momento en el que los dos cómicos pierden y los cuelgan físicamente pegados de un cartel promocional en la Gran Vía de allí. Y la gente fue pasando y los fue viendo. Yo no digo que vayamos a hacer eso, pero sí esa clase de castigos. Por eso creo que el programa no se va a quedar solo en Antena 3 o en Atresplayer, sino que la gente en la calle lo va a poder ver.

No digo que Iñaki haya sido irrespetuoso, pero tiene una lengua que es como una auténtica metralleta Roberto Leal

¿Cómo ha sido hacer dupla con Iñaki López?

Me ha sorprendido muchísimo. Ya lo veis cada día en Más vale tarde, que es rápido, se lleva las cosas a la broma pero luego mete el 'zasca'... Aquí ha sido igual, pero multiplicado por mil. No sabía cómo íbamos a congeniar porque a mí me gusta mucho la risa, pero siempre voy en un tono respetuoso. Y yo no digo que Iñaki haya sido irrespetuoso, pero tiene una lengua que es como una auténtica metralleta. Había momentos en los que pensaba: 'No le puede haber soltado eso a Chicote, a Carlos Baute o a David Fernández'. O sea, una poca vergüenza...

Además, los compañeros de la cadena que no han participado te mandan vídeos y te presentan la prueba. Después de cada vídeo yo estaba apretado esperando a ver qué iba a soltar. Susanna Griso, Matías Prats... Le da igual. ¡Boom!, en su cara. Eva González y yo nos reíamos pensando que eso no podía salir, pero iba para adelante.

¿Y quién tiene peor perder?

Yo, yo, yo. Esto me pasa desde pequeño. En Pasapalabra, El Desafío u OT no se me ha visto porque yo no participaba, y aquí no es que me enfade y dé un portazo cada vez que pierdo, pero sí me da mucha rabia perder y se me nota. Sobre todo cuando creo que he perdido de forma injusta, porque a veces te dicen que la mecánica del juego es A y resulta que ha sido B. Con la dirección ha habido alguna que otra pinchadita (risas).

Estás por partida doble en las noches de Antena 3, porque también tienes los sábados el torneo especial de 'Pasapalabra'.

Todos los especiales de Pasapalabra son bienvenidos. A mí me encanta reencontrarme con gente que se llevó el bote o que se quedó cerca de hacerlo. Gente que son unos auténticos cracks. Y luego están los invitados que vienen a estos programas. En la final de este torneo hay un sorpresón interesante.

¿Tienes relación con algún exconcursante?

Bueno, da la casualidad de que Nacho Mangut es uno de los concursantes de este torneo y, al mismo tiempo, le tengo concursando a diario. Pero quitando esto, sería raro que hablara con ellos. Con Óscar Díaz, por ejemplo, sí que mantengo más contacto porque a él le gusta mucho la televisión, sigue el programa y de vez en cuando me comenta alguna cosa. O por ejemplo, si necesito algo de Pablo Díaz que habíamos hablado previamente, pues le escribo. Pero contacto con ellos no tengo. Por eso digo que es bonito verles en estos especiales. Además, no sé si siguen estudiando, porque nunca se lo he preguntado, pero siguen a un nivel increíble.

Las audiencias preocupan a todos los que nos dedicamos a esto, pero no es una cosa que yo tenga ahora mismo en la cabeza Robero Leal

Estás acostumbrado al éxito en Antena 3. ¿Te preocupa el recorrido que pueda tener 'López y Leal contra el canal' en audiencias? Porque ahora no eres el presentador, sino uno de los participantes del programa.

Las audiencias preocupan a todos los que nos dedicamos a esto, pero no es una cosa que yo tenga ahora mismo en la cabeza. A mí lo que me gustaría es que la gente le diera la oportunidad al programa, que se sentara en el sofá y lo vivera, al menos, como lo vivimos nosotros. Cuando te lo estás pasando bien se transmite. Todo lo que sea estar sobre la media de la cadena me gustaría, pero si no, bueno, esto es la tele, lo difícil es que los programas funcionen. Yo estoy muy malacostumbrado ahora, pero he estado en programas que no se han visto. Por tanto, no sería algo nuevo para mí, pero confío en que el formato va a gustar.

Entonces, el mal perder del que hablabas antes no lo llevas a la lucha por las audiencias.

No, no. Es un mal perder sano, pero que no se me ha visto. Me ha gustado una cosa que ha dicho Carmen Ferreiro [directora de Entretenimiento de Atresmedia], que es que vamos a ver perfiles muy distintos a los que estamos acostumbrados. Yo estoy más serio de lo normal en algunas pruebas porque quiero ganar, y se me nota. E Iñaki, lo que vemos de salirse del guion cada dos por tres en Más vale tarde, aquí va suelto de manos. Hay que pararlo muchas veces.

Hay que estar con los pies en el suelo porque un día estás arriba y otro levantando la mano en tu casa para que se acuerden de ti Roberto Leal

¿Cómo mantienes los pies en el suelo con los datazos que marca cada día 'Pasapalabra'?

Lo digo siempre, y no quiero que suene a falsa modestia, pero para mí esto es un regalo. Tener un programa diario con esas audiencias no lo he tenido en mi vida. He presentado formatos preciosos que eran semanales o diarios que no hacían estas audiencias. Entonces, me levanto agradecido y mirando todos los días las audiencias. No hay día que me levante y no las mire. Ojalá esto dure mucho tiempo, pero hay que estar con los pies en el suelo porque un día estás arriba y otro levantando la mano en tu casa para que se acuerden de ti. Ahora mismo tengo la suerte de estar en una cadena con un contrato de cadena, pero hace unos pocos años yo estaba como autónomo. Esto es así.

Ahora va a volver '¡Boom!', pero en la competencia, en Mediaset. ¿Cómo valoras que se haya recuperado el concurso?

Más allá de las cadenas y las competencias, creo que es sano que haya concursos divertidos y familiares en parrilla. Y si está en la competencia pues oye, tiene que haber competencia. Es un formato que conocemos, que fue durante mucho tiempo de Antena 3 y que ahora lo va a hacer un compañero como Christian Gálvez. Espero que le vaya muy bien. Al final, ahí hay gente que ha trabajado conmigo o que yo he trabajado con ellos. Somos competencia, yo quiero ganar siempre, pero espero que la gente que vaya a verlo lo disfrute porque es un formato sano.

Pero la era de los concursos no termina de consolidarse porque cada vez hay más. También ha vuelto 'Lo sabe, no lo sabe'...

Pero esto va por ciclos. Hubo una época en la que parecía que el entretenimiento y los concursos como que no, pero como ha dicho Carmen, en Antena 3 ahora mismo tenemos un músculo brutal con los concursos y el entretenimiento. A mí me viene divino. Yo llevo cinco o seis años en el entretenimiento, así que bienvenida sea esta era porque la disfruto mucho y creo que es necesaria también. Ante los problemas que tenemos, que haya concursos culturales, donde no haya gritos y que puedas ver en familia... Ojalá que duren mucho.

De '¡Boom!' pasamos a 'Reacción en cadena'. ¿Qué te parecen tus rivales, entre comillas, los 'Mozos de Arousa'?

He visto poco el programa. Pero no por desinterés o porque sea competencia, sino porque a esa hora estoy dando de cenar a mis hijos y muchas veces no veo ni mi propio programa. Pero sí, sé quiénes son los 'Mozos' y me parece que son unos cracks y buenos perfiles de concursantes de televisión. Al final estos perfiles, como los que nosotros tenemos en Pasapalabra, son oro para la televisión porque te representan y son divertidos. A los 'Mozos' no los conozco personalmente, pero me consta que son muy buenos.

A lo mejor acaban un día en 'Pasapalabra'...

Bueno, ya hemos visto que los concursantes van y vienen.

Ahora mismo tengo la suerte de tener un contrato de cadena, pero hace unos pocos años yo estaba como autónomo Roberto Leal

Antes de fichar por Antena 3 estuviste en La 1, donde también viviste en tus carnes el escrutinio que suponía estar en una televisión pública con un programa como '0peración Triunfo', con las polémicas que generaba. ¿Teniendo esto en cuenta, has empatizado un poco con la situación que ha atravesado David Broncano?

Estés en la cadena que estés, te tienes que blindar ante lo que puedan decir de ti o de tu programa. Es lógico que en una cadena pública el escrutinio sea mayor que en una privada, pero más allá de esto, va a depender mucho de lo que se vea en el día a día. Además, creo que El Hormiguero y su programa no son competencia aunque vayan a ir en la misma franja. Van a ser cosas diferentes y encima El Hormiguero lleva 19 años en parrilla y es un misil.

Entiendo que, al margen de todo el ruido, tienen un reto que tiene que ser apasionante para ellos. La gente también tendrá esa expectación de ver si será lo mismo [que en Movistar Plus+] o tendrán que adaptarse y tal. La televisión que estamos viviendo ahora me parece que es muy divertida. La competencia te hace ser mejor y es un espectáculo que en tres cadenas distintas, y en el mismo horario, haya tres productos diferentes para que la gente elija. Yo me quedo con El Hormiguero, evidentemente, porque llevo viéndolo 19 años y conozco el producto, pero me voy a asomar a todos porque creo que es mi obligación como profesional.

¿Has visto 'Babylon Show'?

Sí, lo he visto. Creo que es un proyecto al que están poniendo muchísima ilusión y muchísimas ganas. Creo que cuesta muchísimo llegar a una franja tan competida como el access y tratar de asentarte. Al final, todos los programas necesitan tiempo y ahí hay profesionales que saben hacer las cosas. Veremos en qué deriva, pero claro, enfrente tienen al mejor programa que puede haber. Esto nos ha pasado a todos.