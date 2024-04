Alba Carrillo soltó un doble dardo a Ana Boyer en TVE tras su victoria en 'Bake Off': “Ser Preysler es un empujoncito”

Alba Carrillo acaparó por partida doble el foco este fin de semana en D Corazón. Además de frenar a Terelu Campos después de que contase una anécdota personal sobre José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, la colaboradora del programa de TVE ha sorprendido al soltar una pulla doble contra Ana Boyer, que el pasado miércoles se convirtió en la ganadora de la nueva edición de Bake Off: Famosos al horno en la cadena pública.

“La final de Bake Off ha sido épica, grandiosa, apoteósica... Parezco José Luis Moreno con tanto adjetivo. Vamos, que no tengo palabras para definirla, así que es mejor que lo veáis”, empezó diciendo entre bromas Anne Igartiburu, que contó con los testimonios de sus colaboradoras, Alba Carrillo y Terelu Campos, que han sido concursantes de la última temporada del talent de repostería.

TVE ofreció entonces unas imágenes en las que se resumía la final del programa, en la que Carrillo se jugó el título junto a la hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer (además de Rocío Carrasco y Blas Cantó). “Bueno, has sudado el delantal, ¿eh, querida?”, destacaron en plató. “Todos. Nuestras familias, también. Las personas que nos han apoyado. Esto al final lo hacemos todos”, empezó diciendo la madrileña, que no dudó en soltar una pulla hacia Boyer, con la que tuvo varios encontronazos durante la edición.

“Aunque nuestras familias no sean la Presyler. Eso, la verdad, es que es un empujoncito, no nos vamos a engañar”, soltó con sorna la tertuliana. “Me hubiera gustado que hubiera ganado Rocío [Carrasco], pero es verdad que ella no tenía un profesor de Le Cordon Bleu en su casa. Entonces, no ha podido ser”, añadió Carrillo en un nuevo dardo a la ganadora del talent de la pública.

Alba Carrillo frenó a Terelu a cuenta de Almeida

Por otro lado, la boda de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, con Teresa Urquijo ha sido un tema de conversación muy destacado este fin de semana en los medios de comunicación. Además de la amplia y criticada cobertura que hizo Telemadrid, los magacines de otras cadenas de televisión también pusieron el foco en el evento. Con tanta celebrity en la lista de invitados, D Corazón no podía faltar al enlace y Alba Carrillo volvió a acaparar el foco por un comentario ante las cámaras de la pública.

El programa que presentan Jordi González y Anne Igartiburu dedicó parte de su tiempo a la boda del primer edil, un político popular y querido, a juzgar por la anécdota que contó Terelu Campos. La tertuliana asegura que coincidió con Almeida en un restaurante y, cuando este se marchó del local, fue ovacionado por los presentes: “Todo el mundo empezó a aplaudirle. No me había pasado eso en la vida y él estaba absolutamente abrumado”, relató la tertuliana, que ha sido también noticia estos días por su inesperada desvinculación de Mañaneros, el otro magacín de TVE en el que colaboraba.

“Es muy querido”, señaló entonces Euprepio Padula, algo que Alba Carrillo utilizó para hacer un breve análisis político: “Eso es el termómetro de cómo está este país, porque yo no le aplaudiría”, soltó la colaboradora de TVE. “O el barrio en el que está ese restaurante”, precisó Jordi González para poner de manifiesto que cuando se dan este tipo de situaciones es importante tener en cuenta el contexto en el que se dan.