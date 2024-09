Amazon Prime Video presenta sus tres apuestas documentales, con el hombre que estafó a Jorge Ponce y más cómicos

Amazon Prime Video se ha estrenado este viernes 6 de septiembre en el FesTVal 2024 con la presentación de Cómo cazar a un monstruo, Medina: El estafador de famosos y El circo de los muchachos, sus tres apuestas originales de género documental para este otoño. Tres formatos claves en la estrategia de la plataforma en España que “aúnan innovación y riesgo” al narrar “historias difíciles de creer”.

Así los ha definido Óscar Prol, Responsable de contenido original de entretenimiento de Prime Video en España, en una rueda de prensa celebrada en Vitoria a la que ha asistido verTele, y en la que han estado presentes los responsables de estos títulos presentados.

“Son tres apuestas muy diferentes pero todas aúnan la innovación y el riesgo en intentar encontrar nuevas maneras de narrar hechos que pueden ser difíciles de creer, pero son realidad”, ha declarado el directivo, que ha explicado que “cuando estábamos diseñando estos tres proyectos quisimos que cada uno tuviera su giro”.

· Cómo cazar a un monstruo

El primero de los formatos es Cómo cazar a un monstruo, un documental de Carles Tamayo que ya está disponible en la plataforma. “Es un true crime que se desarrolla en tiempo real, una de esas historias que ni el mejor guionista sería capaz de hacer”, han afirmado desde Prime Video.

Ramón Campos, productor y guionista del proyecto, ha asegurado que esta “es de las historias más alucinantes que he vivido y viviré”. “A diferencia de los true crime que vemos habitualmente, este pasa en tiempo real y cuando estábamos haciéndolo no sabíamos cómo iba a acabar”, ha explicado el también productor de El caso Asunta.

Este formato tiene como protagonista a Lluís Gros, condenado a 23 años de prisión por abusos sexuales, que pide al youtuber y cineasta Carles Tamayo un documental de su vida para limpiar su imagen tras su condena. Carles accede pensando que Gros pedirá perdón, pero al ver que no es su intención y que sigue en libertad, trata de averiguar por qué sigue impune.

“Lluís es un hombre que conocía de pequeño, vinculado en todas las actividades culturales que se hacían en mi pueblo. Proyectaba en el cine los documentales que yo hacía de pequeño. En 2019 salió en varios medios de comunicación que había abusado de varios chicos, y todo el pueblo, incluido yo, no queríamos saber nada de él. A finales de 2021 salió la sentencia firme que le condenaba a prisión. Me dijo que quería una entrevista y quedé con él para saber por qué no entraba en la cárcel si estaba condenado. Haciendo este documental he descubierto su cara real”, ha expresado el director.

“El documental no juega al engaño. En el primer encuentro que tengo le digo que no voy a blanquear nada de lo que ha hecho”, ha querido dejar claro Tamayo, al tiempo que Ramón Campos ha señalado que “no queríamos blanquearle”: “Estuvimos hablando mucho de cómo íbamos a afrontar la narrativa del documental y establecer las líneas rojas en el caso de que viéramos que era culpable”.

· Medina: El estafador de famosos

El segundo proyecto de este tríptico es Medina: El estafador de famosos, un true crime de comedia con Jorge Ponce y Javier Valera como directores y que destapa el caso de Antonio Medina, un hombre que ha estafado a un gran número de cómicos españoles. Nace de “una historia que le ocurrió a Ponce y que le obsesionó desde hace ocho años”. Está producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa, la compañía de David Broncano.

“Es true crime porque hay un pequeño crimen. Este señor es un héroe porque si a un famoso le puedes sacar 20 euros, hay que hacerlo”, ha bromeado el también colaborador de La Revuelta. “Si un documental pone el foco en la parte de la historia que tienes que destacar, en este caso el foco lo ponemos siempre en el lado equivocado, miramos siempre donde no tenemos que mirar y eso queda muy gracioso”, ha explicado.

En este documental, ayudado de otros cómicos, Ponce busca a un hombre que le estafó hace años haciéndose pasar por un trabajador de Mediapro. “Cuando le conté la anécdota a Andreu Buenafuente, se puso en pie y me dijo que le había pasado también a él la semana anterior en Gran Vía. Creímos que era un genio porque iba modificando la historia según a quién se la contaba. Lo gracioso es que semanas después empezaron a salir más famosos como Dani Rovira y Joaquín Reyes, contando que habían pasado por lo mismo”, ha recapitulado Ponce.

“Es un delirio. Hubo nervios porque la investigación se complicó, pero queríamos encontrarlo”, han expresado desde Prime Video.

· El circo de los muchachos

Por su parte, El circo de los muchachos es “una historia difícil de definir que tuvo un impacto brutal en España y a su vez es una gran desconocida. Tiene un personaje magnético y lleno de carisma”. Está producido por Vaca Films y dirigido por Elías León Siminiani.

Este documental cuenta la historia del Padre Silva y su circo 'Ciudad de los muchachos', su proyecto vital. “Es una utopía que creó a finales del franquismo un cura que consiguió hacer una república de niños independientes, para sorpresa de la Iglesia y del propio régimen”, han explicado.

“Él decide montar un circo de niños que empieza a girar por España, Europa, el mundo y acaba en los años 70 convertido en lo que es El circo del sol. Era uno de los proyectos punteros de enseñanza libre en los 70. Con la transición el proyecto no logró adaptarse a la realidad y el Padre Silva emprendió un camino de un poco de delirio. La historia cuenta el auge y caída de este proyecto utópico que cuenta cómo pudo llegar a ser tan famoso en todo el mundo y autosepultarse hasta que nadie hoy lo conozca aquí”, ha detallado su director.

En la producción de este Circo de los muchachos está Vaca Films, cuyo responsable Borja Pena ha explicado su motivación para involucrarse en este proyecto siendo una productora de cine y series. “Cuando nos llegó esta oportunidad, empezamos a investigar y vimos que mucha gente en Galicia se había interesado pero faltaba la gran obra que mostrase lo que hizo el Padre Silva durante tantos años”.

“Hay una riqueza visual y un archivo durante más de 70 años que nos ayudan no sólo a ver lo que pasó, sino lo que fue todo un país entre los 50 hasta que se vino abajo”, ha agregado Pena.