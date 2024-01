Ana Blanco y Lorenzo Milá, dos iconos del 'Telediario' que ahora sacan brillo a la historia de TVE

Ana Blanco y Lorenzo Milá no necesitan presentación. Aunque perdieron visibilidad al retirarse del Telediario, siguen siendo dos de los periodistas más solventes de TVE, dos gigantes de la comunicación que ahora sacan brillo a los espacios informativos más veteranos de la cadena pública: Informe Semanal y En Portada. El primero cumplió medio siglo en 2023; el segundo celebra su 40 aniversario este viernes 5 de enero.

El histórico programa documental ha recorrido el mundo entero en busca de las historias más sorprendentes. Casi 800 reportajes y multitud de premios le acreditan como uno de los grandes referentes informativos de la televisión española.

En Portada se renovó casi totalmente en 2022 con la llegada de Milá, su primer conductor. Hasta entonces no había necesitado más presentación que la de su icónica cabecera, aquella que durante cuatro décadas sonó con la inquietante banda sonora de Blade Runner.

Además, pasó a emitirse en La 1, se fusionó con Crónicas y amplió su mirada para abrirse a todo tipo de temáticas, no sólo cuestiones de ámbito internacional: seguiría hablando, por ejemplo, de los pueblos indígenas de Latinoamérica, pero también podría interesarse por temas ocurridos dentro de nuestras fronteras, como el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo, tragedia que investigó en octubre del año pasado.

Los reportajes de En Portada llevan la firma de algunos de los mejores periodistas de la casa. Son ellos los que le dieron prestigio a este programa que ahora, en su 40 aniversario, presume de tener al frente a uno de los rostros más conocidos de TVE, alguien que se ha curtido como reportero y presentador en los grandes espacios informativos de la radiotelevisión pública.

Del 'Telediario' a los programas históricos de TVE

Lorenzo Milá y Ana Blanco han hecho un viaje muy parecido dentro de la corporación. Después de haber conducido el buque insignia de TVE, el Telediario, ahora navegan en aguas más tranquilas con dos trasatlánticos de la información, dos cabeceras de renombre que han asistido a los grandes acontecimientos del último medio siglo.

El periodista catalán fue el primer presentador de La 2 Noticias entre 1994 y 2003. Estará eternamente ligado al transgresor informativo en el que se permitió licencias que tuvo que cortar de raíz cuando se puso al frente de la segunda edición del Telediario en 2004. ¿Se atrevería a presentar en La 1 con la sencillez que exhibía en La 2 Noticias? Con o sin corbata, esa era la cuestión.

Al principio la dejó en el armario. Quería saludar al público como lo había hecho durante la última década. “Eso era un guiño para decirle a la audiencia: se puede presentar el Telediario sin ir vestido de boda. Se puede y no pasa nada”, explicó en una entrevista con el Diario de Córdoba. Pero La 1 no es La 2. “A los tres meses comprendí que sí pasaba. El público de La Primera no entró en el juego, así que tuve que volverme convencional, perdiendo parte de mi personalidad televisiva”, reconoció.

En 2009 anunció que dejaba el Telediario para volver a la corresponsalía de TVE en Washington. Agotada su estancia en la capital de Estados Unidos, pasó a la de Italia, en la que permaneció hasta 2020. Después regresó a Torrespaña, se encargó de importantes coberturas de ámbito internacional y asumió la presentación de En Portada y Objetivo Planeta, programa este que le permite estar en contacto con una de sus grandes pasiones: la naturaleza.

Mientras todo esto ocurría, mientras Milá se consolidaba como presentador de informativos y retomaba su faceta como reportero, Ana Blanco pasaba los años al frente del Telediario.

Tras acercarse a los micrófonos de Los 40 Principales, Blanco hizo un casting para presentar los informativos de TVE y fue seleccionada. Pocos días después estaba bajo los focos en el plató del Telediario Fin de Semana junto a Francine Gálvez. Acababa de estallar la Guerra del Golfo.

Posiblemente nunca imaginó cuando hizo aquella prueba de ingreso que pasaría tres décadas en el mismo programa: 32 años contando las noticias a millones de espectadores. Sobrevivió a todos los cambios de Gobierno y se convirtió en el gran referente de los Servicios Informativos de TVE.

En agosto de 2022 se anunció su retirada. Se fue sin hacer ruido, con la discreción que siempre le ha caracterizado bajo los focos. No hubo una despedida como tal, aunque sí regresó al informativo de manera excepcional para participar en la cobertura especial de TVE con motivo de la muerte de Isabel II, reina de Inglaterra.

Para acontecimientos como este siempre se quiso contar con ella, aunque la retransmisión por la que será recordada, la de los atentados del 11-S, llegó sin que nadie la avisara. Siete horas duró aquel Telediario –el más largo de la historia– con el que fue narrando, sin apenas información, la cadena de ataques contra Estados Unidos.

Ana Blanco es ahora la presentadora de Informe Semanal y se mantiene como uno de los grandes valores de TVE. Además, en los últimos meses ha tenido su propio programa (Todo cambia), uno en el que ha podido analizar la transformación de la sociedad y los avances que están por llegar. Ha perdido visibilidad al no estar en primera línea, pero muy posiblemente ha ganado calidad de vida. Eso sólo lo sabe quién ha conducido el Telediario durante 32 años.