Ana Rosa Quintana insiste en su editorial política en 'TardeAR', de nuevo contra Pedro Sánchez

En el mes de mayo, cuando todavía se definía el formato, el consejero delegado de Mediaset, Alessandro Salem, aseguró que el nuevo magacín de tarde con Ana Rosa Quintana no tendría política: “No habrá política. Absolutamente no. Ningún tipo de tertulia política”. Pero a la presentadora y también productora a través de Unicorn Content no le está haciendo falta una tertulia, ni tertulianos, para seguir politizando sus contenidos.

En su primera semana, TardeAR sólo trató un contenido político, el de la llegada de las lenguas cooficiales al Congreso y el uso de pinganillos. Un pequeño fragmento el martes 19 de septiembre, y nada más de lunes a viernes. Pero las audiencias no fueron las esperadas, y esta semana el programa está probando nuevas cosas.

¿Qué cosas? Pues entre otras, la politización de su contenido a través de 'La firma' de su presentadora, un monólogo editorial que ahora realiza al final del programa, similar al que realizaba al inicio de El programa de AR. Una “sección” que ella misma ya anunció en su presentación, pero que en su primera semana sólo realizó en su estreno y sin contenido político (la dedicó a “las grandes de la televisión”), y que en esta segunda semana ya ha dedicado a la política dos de tres días, el lunes y el miércoles.

El lunes, como recogimos, criticó a Pedro Sánchez por la amnistía. Y este miércoles, ha vuelto a criticar a Pedro Sánchez aprovechando el debate de investidura de Feijóo, que acabó en fracaso para el líder del PP.

La presentadora aseguró que el presidente del Gobierno en funciones “huyó de la democracia” y lo comparó con que “Puigdemont huyó de la democracia en el maletero de un coche” porque Pedro Sánchez cediese la palabra a Óscar Puente. Con lenguaje taurino, dijo: “Pedro Sánchez quiso humillar a Feijóo y el presidente quedó como un torero asustadizo que no se atreve a salir al ruedo. ¿Tal miedo le tiene Sánchez a la palabra amnistía que envió desde el burladero a un subalterno a hacer la faena?”.

Según Ana Rosa Quintana, Pedro Sánchez ha quedado “como un líder cargado de miedo”, y defendió el honor de Feijóo asegurando que “Sánchez despreció al candidato elegido por el Rey y por la soberanía nacional”, también opinando que ganó su debate de investidura: “El aspirante ganó por K.O al presidente por incomparecencia en el combate. Sánchez tiró la toalla escondido en su escaño azul”.

Fuera de su opinión, a nivel político, lo cierto es que en España el presidente del Gobierno es nombrado por la mayoría parlamentaria, y Feijóo sólo contó con los apoyos de su partido, el PP, y de la ultraderecha de Vox. No fueron suficientes, con 172 síes y 178 noes, y por eso no fue investido nuevo presidente del Gobierno. Mientras, como explica elDiario.es, Pedro Sánchez es claro: “Habrá Gobierno progresista en poco tiempo”.