Las dos apuestas diferentes de TVE y Telecinco para iniciar la nueva etapa de sus informativos

La noche de este lunes 15 de enero se había convertido en una fecha clave en el calendario televisivo por suponer el inicio de las nuevas etapas de Informativos Telecinco y del Telediario 2 de TVE.

La primera de ellas era especialmente llamativa porque ejemplificaba la nueva apuesta por la información de Mediaset, suponía el estreno de Carlos Franganillo como presentador de la edición que ya conducía en TVE, y también permitió ver por primera vez en acción el nuevo plató que ha puesto fin a más de tres lustros del famoso fondo de Singapur.

La segunda se centraba principalmente en la nueva presentadora, Marta Carazo, que precisamente viene a recoger el testigo de Franganillo. La hasta ahora corresponsal en Bruselas de TVE debutó también al frente del Telediario 2, que por sorpresa incluyó algunos pequeños cambios visuales para la audiencia.

Los dos fueron buenos estrenos, no sólo a nivel cuantitativo (aquí analizamos sus audiencias, positivas pese a no poder alcanzar a Vicente Vallés en Antena 3 Noticias), sino sobre todo a nivel cualitativo. En la presentación de su nueva aventura, Franganillo explicó que esta apuesta renovada de Mediaset por la información era “una buena noticia para los ciudadanos en general”. Sus palabras, que podrían parecer presuntuosas, se han demostrado correctas en un solo día.

A la fortaleza de Antena 3 Noticias 2, con una apuesta editorial de Vallés y sobre todo con el impulso de Pasapalabra y de El Hormiguero para las audiencias, se suma ahora la confirmación de que los Telediarios atraviesan uno de los mejores momentos de su historia, como una máquina engrasada que sabe mantener sus señas de identidad e incorporar los puntos fuertes de sus conductores; y la primera prueba de que Telecinco quiere informar para el siglo XXI, dejando atrás su inmovilismo y poca atención y con una apuesta potente tanto visualmente como en el estilo y los temas escogidos.

TVE apostó por lo que la hace inigualable

Aunque tanto Marta Carazo como Carlos Franganillo en sus entrevistas con verTele dejaron claro que no era una “batalla” o un “duelo” entre ellos ni contra Vallés, sus respectivas cadenas sí que pusieron toda la carne en el asador para iniciar la nueva etapa potenciando sus puntos más fuerte. ¿Y cuál era ese punto en el caso de TVE? Sin duda, su cobertura internacional.

Sin haberlo anunciado, TVE había preparado un informativo especial prácticamente temático. Marta Carazo apareció por primera vez como presentadora del Telediario 2 situándose en primer término, cerca de la cámara y delante de la mesa, dejando ver al fondo que la cadena pública también ha decidido estrenar nuevo color en su línea gráfica con un azul mucho más claro, alejado del azul oscuro casi negro que hasta ahora decoraba su informativo nocturno. Una apuesta que, curiosamente, le acerca más al color habitual de Telecinco, que además ahora explota mucho más en su nuevo plató.

Pero más allá del detalle visible, lo más reseñable fue la apuesta elegida por TVE para el primer Telediario 2 de su nueva etapa. La actualidad del día en España se condensó en los primeros 10 minutos de informativo, y entonces empezó el recital en torno a Internacional. Un área de la que salió Carlos Franganillo tras ser enviado especial y corresponsal, y de la que también proviene la nueva presentadora Marta Carazo. El Telediario 2 acertó al sacar músculo en lo que la hace inigualable: su red de corresponsales.

Aprovechando el “Superaño electoral” por los 76 países que celebrarán elecciones, como se tituló el inesperado Telediario especial, a Marta Carazo le acompañaron en plató Anna Bosch y Lorenzo Milá. Ambos analizaron la actualidad mundial, aprovechando su experiencia como corresponsales, en lo que supuso juntar a tres periodistas con trayectoria internacional, aunque Carazo se limitó a su nuevo papel como presentadora simplemente conduciendo el informativo. Como ella habría hecho un mes antes, el Telediario enlazó corresponsales y enviados especiales, demostrando una red que es envidiable para el resto de cadenas.

Antes de entrar propiamente en el bloque del 'Telediario especial Superaño electoral', Carazo ya había dado paso a Raquel González desde Davos (Suiza) y a Almudena Ariza desde Jerusalén. Y al iniciar ese repaso electoral mundial, e intercalando con los análisis y valoraciones en plató de Bosch y Milá, TVE enlazó conexiones y vídeos de Cristina Olea desde Iowa (Estados Unidos), José Manuel Fernández desde Bruselas, un reportaje de Anna Bosch sobre Países Bajos, Diego Arizpeleta desde Londres, Lara Prieto desde Moscú (Rusia), Óscar Mijallo desde Kiev (Ucrania), Yolanda Álvarez desde Taiwán y José Antonio Guardiola desde Guatemala.

Tras ese amplio bloque especial que duró unos 30 minutos, el Telediario se cerró con un par de noticias más, ya con Carazo sentada en la mesa, sobre la Inteligencia Artificial y los perjuicios de estudiar con el móvil, demostrando que los servicios informativos de TVE quieren seguir manteniendo una mirada también más fuera de la actualidad pura y dura, para tratar y analizar temas relevantes que afectan a la sociedad. Y para acabar, se dio paso a los Deportes y al Tiempo.

La inesperada baza de TVE fue útil no sólo porque le permitió presumir de su mejor músculo, que es su red de corresponsales y la inigualable cobertura internacional que posee; sino también porque al ser un especial temático pudo tenerlo más “empaquetado” y preparado, emitiendo más sobre seguro con la confianza de un estilo propio que ya viene de lejos, y en definitiva facilitando el estreno a Marta Carazo.

Dicho esto, no es que la periodista necesitara calmarse. Carazo demostró una tranquilidad que incluso sorprendía teniendo en cuenta que era su debut al frente del Telediario, más aún cuando ella no había “hecho plató” con asiduidad antes. Llegó incluso a bromear al despedir el tiempo de Deportes recordando el frío que ella pasaba en Bruselas como corresponsal, imprimió un tono más cercano al conectar con sus compañeros, y se movió con soltura en la mesa o ante las pantallas del plató. No parecía un debut, sino que era como si llevase años al frente del informativo, y sin embargo sí lo era, por lo que recibió muy buenas valoraciones de los espectadores en redes sociales.

Telecinco potenció su “salto al futuro” desde Singapur

Si TVE sacó músculo con su área de Internacional, Telecinco tenía claro que debía hacerlo con su nuevo plató, y con su fichaje estrella Carlos Franganillo. Y así fue, como hemos recogido ya en esta otra noticia.

Mediaset sabía que tenía que demostrar sus nuevas posibilidades desde el primer momento, y por eso en sus primeros cuatro minutos, cuando todavía estaba con los titulares del sumario, ya habían recorrido y mostrado todas las opciones que les dará el nuevo escenario, destacando esas pantallas verticales desde las que el periodista repasó datos, realizó conexiones y vio vídeos grabados con móvil en formato vertical.

Pudo verse también por primera vez la nueva línea gráfica, la renovada sintonía, la apuesta por rótulos sin caja contenedora, sino con un sombreado y sólo el texto sobreimpresionado... Y en general el inicio de la nueva etapa de Informativos Telecinco fue más que satisfactorio no sólo a nivel visual, sino por su estilo y los temas elegidos; que por momentos recordaban a Franganillo en su reciente etapa en TVE: temas de actualidad, pero con perspectiva social y de interés para los ciudadanos.

El ejemplo y la independencia de Pedro Piqueras servirán de referencia, mientras queremos que nos elijan y que también nos exijan. Y, desde aquí, el compromiso de que prometemos estar a la altura > https://t.co/OMKifhZ48o pic.twitter.com/NGMAyAfIX9 — Informativos Telecinco (@informativost5) 15 de enero de 2024

Para el recuerdo queda ese final, con guiño a Pedro Piqueras y al mítico fondo de Singapur, utilizado para aclarar que es un nuevo comienzo, pero no un borrón y cuenta nueva. Y que además incluyó una declaración de intenciones no editorializante, sino autoexigente: “Queremos que nos elijan y que nos exijan, nos comprometemos a estar a la altura”, dijo Franganillo.

En común, las nuevas etapas de los informativos de TVE y Telecinco conformaron una gran noche televisiva de información. Y demostraron que, pese a todo, el periodismo sigue teniendo en la pequeña pantalla una ventana inigualable para contar y analizar la actualidad, y estar al tanto de lo que ocurre en el mundo.