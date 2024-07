'Así es la vida' ficha a una 'superviviente' para colaborar en sus últimas semanas en emisión en Telecinco

Así es la vida tiene contadas sus horas restantes de emisión en Telecinco. Tras algo más de un año en antena, el formato que nació para ocupar el hueco dejado por Sálvame en las tardes, luego reformulado como espacio de sobremesa, se despedirá para dejar paso a El diario de Jorge, con previsión de estrenarse el 29 de julio, tal y como informó verTele en exclusiva.

Con todo, el programa sigue dando contenido a la cadena y, de igual modo, funcionando con normalidad, por más que ellos mismos sean ya conscientes de su próximo cierre. Una prueba de ello es el fichaje anunciado en la tarde del miércoles 3 de julio.

Sandra Barneda y César Muñoz dieron la bienvenida a plató a Marieta Díaz. La que fuera participante de La isla de las tentaciones y hace escasas semanas se convirtiera en tercera finalista de Supervivientes 2024 se incorporó a la tertulia diaria de Telecinco, tanto para hablar de los temas de actualidad habituales como para abundar en detalles relativos a su propia vida y experiencia televisiva.

“Adonde voy hay cuernos”

Debutó con cierta gracia, hablando de uno de los temas de la semana, la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, y las dudas sobre una posible infidelidad del jinete: “Yo no sé lo que pasa, pero adonde voy hay cuernos”, bromeó aludiendo a su pasado en las Tentaciones.

Sin dejar las relaciones, parte del interés estaba en los rumores de la posible relación que pudiera haber entablado con el cantante Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo y exconcursante del reality.

“Me río, pero hablo en serio. De verdad, somos amigos”, aseguró, aunque el resto de contertulios no parecían creerse estas palabras. Ella explicó que ambos habían coincidido tiempo atrás en el rodaje de un videoclip, y tienen buena relación, pero insistió en que no hay más que eso. “Tengo muy claro lo que quiero y creo que no es el momento de enamorarme”.