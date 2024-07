Broncano agradeció a Movistar Plus+ la existencia de 'La Resistencia': “No se podría haber hecho en otro sitio”

Este miércoles, 3 de julio, La Resistencia emitió su “último grabado en el teatro”, el penúltimo programa de la temporada en Movistar Plus+, antes de dar el salto a TVE.

Durante toda la semana habían estado haciendo bromas sobre su cambio de canal, también los colaboradores como Pablo Ibarburu señalaban su fin de etapa y desde verTele! hemos analizado el hito que ha supuesto el formato para la plataforma y para David Broncano.

Pero no ha sido hasta esta penúltima entrega que el presentador ha agradecido públicamente a Movistar Plus+ la confianza depositada en ellos. Lo hacía cuando Jorge Ponce entraba para iniciar una subasta con varios objetos icónicos del programa.

“Han sido 7 años y nos han tratado bien. Este programa no se podría haber hecho en otro sitio, esto va en serio. Si no hubiera sido por Movistar Plus+ este programa no existiría” reflexionaba Broncano y su compañero lo subrayaba, “ ¡qué cosa más bonita ha dicho!”.

Tras los aplausos del público, ambos continuaron con bromas entre las que propusieron “llamar al 1004 para despedirnos y pedir la portabilidad. Igual nos ofrecen un iphone y nos quedamos”. Y el presentador añadía: “Igual se complicó todo mucho porque no llamamos al 1004”.

Broncano también advertía a Grison y Ricardo Castella que para la próxima temporada había que cambiar “las musiquillas de la intro”, pero el guitarrista respondía: “El año que viene somos funcionarios, no hay que trabajar”.