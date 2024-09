Cómo asistir de público a 'La Revuelta': requisitos para acudir al programa de Broncano

La Revuelta de David Broncano ya está plenamente en el access prime time de TVE, habiendo probado su éxito de acogida desde su primera semana. El formato, en todo caso, no ha cambiado las bases de lo que ya era La Resistencia en Movistar Plus+, y eso atañe también a lo que respecta no a los contenidos sino al público que acompaña al equipo en las grabaciones.

El formato, producido por El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa, se graba de lunes a jueves en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Y por supuesto, existe la posibilidad de asistir como público.

Quienes tengan interés en formar parte de las grabaciones de La Revuelta pueden hacerlo a través de un formulario de participación que se encuentra accesible en la web de la productora.

¿Qué requisitos hay para ir de público a La Revuelta?

En cuanto a los requisitos para poder asistir como público, el principal es ser mayor de edad.

Por otro lado, se recuerda que se impedirá la entrada al teatro “en un estado de embriaguez sospechoso, por respeto a todos los asistentes y el buen funcionamiento de la grabación”.

¿Cómo se realiza la reserva para ir a La Revuelta?

Para escoger día, el interesado o interesada deberá desplegar el calendario incluido en el formulario y seleccionar la fecha. Hay opción de escoger hasta dos días distintos. Las fechas se actualizan de manera automática, en función del aforo confirmado, y se trabaja con una antelación máxima de dos semanas con respecto a la fecha en que se accede.

Una vez elegida la fecha, el equipo de La Revuelta se pondrá en contacto con la persona a través de un e-mail para gestionar la solicitud y enviar una confirmación definitiva. Desde El Terrat recomiendan no realizar la solicitud con un correo corporativo o de Yahoo!, puesto que por los sistemas de seguridad es posible que no te llegue nuestra invitación ni al spam.

Todos los datos deben ser verídicos, tantos los del que hace la reserva como los de sus acompañantes. Si los datos facilitados no se corresponden con los dados el día de la cita, no se podrá entrar al teatro. Si faltan datos, no podemos gestionar la reserva.

¿Cuándo y dónde se graba 'La Revuelta'?

Como decíamos, la grabación de La Revuelta sigue siendo en el mismo recinto en que se hacía La Resistencia, el Teatro Príncipe Gran Vía. Se encuentra en la Calle Tres Cruces 8, Madrid, y la parada de metro de Gran Vía es la estación más cercana.

La citación para el público es a partir de las 15:00 horas. La grabación finaliza alrededor de las 19:30 horas. Se precisa que, como cualquier grabación, “podemos sufrir adelantos o retrasos”.

¿Cuál es el aforo de 'La Revuelta'?

En total, son alrededor de 300 espectadores por cada jornada en el teatro para presenciar en vivo y desde los asientos la realización de La Revuelta. Los asistentes son una pieza crucial de cada programa, por las interacciones continuadas de Broncano y sus colaboradores con los allí presentes.

Desde La Revuelta recuerdan que “el aforo del teatro es limitado y la demanda para venir es muy alta”. También precisan que el teatro es accesible para sillas de ruedas, pero advierten: “Es un teatro antiguo, por lo que es importante que nos lo comuniques en el apartado de COMENTARIOS, nos pondremos en contacto contigo para explicarte la logística de entrada al teatro”