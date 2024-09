El Debate de 'Gran Hermano' salvó a un nominado, metió a dos nuevas en la casa y enfrentó a Adara con Frank Blanco

El segundo Debate de Gran Hermano 2024 tuvo varios frentes abiertos. En primer lugar, Ion Aramendi desveló los nombres de las dos nuevas concursantes que saltarán el martes de la casa escondida a la oficial.

Además, durante la noche hicieron un resumen de la convivencia de los últimos días en los que se han confesado varios sentimientos: Óscar asegura que se ha “enamorado” de Ruvens, Edi y Ainara se han dicho que se gustan físicamente, así como Vanessa y Javier no dejan de pelearse.

En cuanto a la lista de nominados también hubo movimiento porque Elsa, Edi y Manu - que fueron los que más se esforzaron en la prueba- ganaron el privilegio de salvar a uno y decidieron que fuera Ruvens. Por lo que quedaron Oscar, Diego (Luis), Juan y Nerea en la lista negra.

Todo ello en una entrega en la que el plató también estuvo movido: para bien por la presencia de Leonor Lavado imitando a Belén Ro junto a ella, y para mal por el rifirrafe entre Frank Blanco y Adara. Ocurrió cuando él quería hablar y ella le interrumpió, a partir de ahí no dejaron de lanzarse pullas de un sofá al otro.

Nuevos concursantes a la otra casa

Como entraron Vanessa y Daniela el pasado jueves a la casa secreta, de ahí debían salir dos nuevos concursantes. Así lo anunció Ion Aramendi que señaló a las elegidas: Lucía y Silvia.

Las dos mellizas lo celebraron por estar deseando dar el salto: “Me encanta la noticia porque estaba deseando pasar a la otra casa. Aquí con mis compañeros en general bien pero tengo muchas ganas de conocer a nuevas personas”, dijo Lucía.

Preguntadas por la historia que inventarían el martes para que no las pillaran el resto de compañeros: “Diremos que somos novias, que llevamos 4 años de relación”, explicaron.

Adara Frank

El rifirrafe entre Frank y Adara llegó cuando casi al final de la gala, él estaba hablando y ella le interrumpió. Gesto que molestó al colaborador, que no se calló: “Llevo media hora o más intentando hablar. Me parece fatal que en el Debate le robes el turno a un compañero al que el presentador le acaba de dar paso, querida compañera”.

Adara no se quedaba atrás y volvía a cortarle para pedir que quería contestar. “¿Sabes qué? Ya he acabado”, decía él y ella aprovechaba: “Este hombre, por llamarlo de alguna manera, ha estado criticándome en un montón de programas que he salido. He intentado tener una buena relación y de repente buscas un enfrentamiento conmigo, ¿de dónde?”.

Blanco respondió: “Intento ser respetuoso y lo único que te he dicho es que por favor respetaras mi turno, no es buscar el enfrentamiento es pedir que me trates igual que trato yo”, a lo que Adara reiteró: “El programa va yendo así, uno habla y el otro resonde. Hay otras formas de decirlo”.