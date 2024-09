Jorge Javier presume del exitoso estreno de 'Gran Hermano' en Telecinco: “Fue todo un espectáculo”

Jorge Javier Vázquez ha vivido una primera intensa semana de septiembre, donde a su trabajo habitual al frente de El Diario, se le sumó el esperado estreno de la nueva edición de anónimos de Gran Hermano y sus dos visitas al FesTVal de Vitoria de las que verTele fue testigo directo.

La primera, el pasado lunes para la presentación del reality de Telecinco, donde se dio a conocer la identidad de la primera concursante y donde ofreció una entrevista a este medio en la que compartió sus sensaciones ante el regreso del formato. La segunda, el sábado para la gala de clausura en la que recogió un premio para Supervivientes que le entregó una Mercedes Milá que lo descolocó al confesar que no había visto Gran Hermano y que ignoraba el gran dato de audiencia que había hecho.

Sobre todo ello ha reflexionado Jorge Javier en su blog de Lecturas, donde ha desvelado que aprovechó su viaje al País Vasco para desplazarse a Santoña a grabar el vídeo en el que comunicaba a Maite que era concursante de Gran Hermano y que se pudo ver en la gala inaugural de la edición: “Me vestí de Richard Gere para recrear la mítica escena final de Oficial y Caballero y Maite se convirtió así en mi Debra Winger particular”, comienza recordando.

“En la conservera donde trabaja Maite viví una escena bien surrealista: ni ella ni sus cuatro compañeros de trabajo dejaron de limpiar anchoas al verme. En ningún momento. Se quedaron en shock. Lo entiendo. Verme vestido de alférez le corta la respiración a cualquiera”, prosigue con ironía antes de comentar que, durante la rueda de prensa de presentación de Gran Hermano, también sorprendió a Maica, una supuesta azafata del FesTVal, haciéndole saber ante los medios que era otra de las elegidas para entrar en la casa.

Jorge Javier elogia a Cristina Garmendia

Finalmente, Jorge Javier Vázquez saca pecho por la gala de estreno de la decimonovena edición de Gran Hermano, considerando que “fue todo un espectáculo”. “Curradísima. Con mucho ritmo. Todas las primeras galas suelen pecar de lentas pero no tengo la sensación de que esta decayera en ningún momento. Me eché tales carreras entre plató y plató que llegué a la cama destrozado”, asevera.

Además, desvela sus conversaciones en las publicidades con Cristina Garmendia, nueva presidenta de Mediaset, con la que asegura haber coincidido ya “en varios estrenos”. “Me gusta ver a un cargo ejecutivo tan implicado, haciendo todo lo posible por conocer el funcionamiento de la cadena que preside de primera mano. Disfrutó viendo Gran Hermano tanto como el estreno de Supervivientes”, señala el televisivo.

“Qué bien me lo paso en Vitoria-Gasteiz. Qué alegría estar en la gala de clausura del FestVal. Qué noche tan divertida pasé con Gemma Nierga, con Boris Izaguirre. Qué subidón me dio reencontrarme con Raquel Sánchez Silva. Y con Mercedes Milá, que nos entregó el premio y contribuyó a fomentar el show. Aproveché para darle las gracias a Ramón García por unas palabras que me dedicó no hace mucho en una entrevista. Me gusta la energía que desprende, siempre tan ilusionado, siempre tan entregado a su trabajo. ¡La de entrevistas que le hice cuando trabajaba en Tele Indiscreta! En principio siempre me da pereza asistir a cualquier evento pero luego me lo suelo pasar bomba. Será porque los dosifico mucho”, sentencia.