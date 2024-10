Atresmedia da su confianza a Juanra Bonet para presentar su adaptación de 'Traitors' en abierto

Traitors España ya tiene presentador para su versión en abierto para Atresmedia. Y entre tantas traiciones como se presume que habrá en el concurso, el grupo ha optado por un rostro de confianza.

Juanra Bonet ha sido el elegido por el grupo de comunicación para asumir las riendas del concurso en su salto a la televisión generalista, informa El Confidencial. El presentador de Quién quiere ser millonario tomará el relevo de Sergio Peris-Mencheta, que comandó la primera edición, realizada para HBO Max. A diferencia de aquella, en esta ocasión los concursantes serán anónimos, con el proceso de casting abierto en verano.

Para Bonet esta es una nueva oportunidad de liderazgo en Atresmedia, donde está más que asentado. No hay que olvidar que también tiene asignado otro futuro estreno, Juego de pelotas, adaptación de Quiz with Balls producida por Warner Bros, responsable del mencionado Millonario en laSexta y de First Dates, y destinada a Antena 3. No hay que olvidar tampoco que sigue asociado como copresentador a La Voz Kids, y que este mismo año lo vimos participando en Tu cara me suena.

laSexta, cadena en que se emitirá 'Traitors' en abierto

laSexta será la cadena que finalmente emita esta segunda edición española de Traitors, que por lo demás mantendrá las claves ya vistas y que hicieron del espacio un éxito internacional. De la producción vuelve a encargarse Gestmusic (Banijay Iberia), como en la versión producida para el universo de pago.

“Traitors es un formato que tiene una base de reality, pero al final es un reality con una base de concurso donde prima la inteligencia y el juego. Yo creo que es tele pura y eso siempre encaja en Atresmedia”, afirmó Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento del grupo, sobre la idoneidad del espacio para el segundo canal de Atresmedia, que ha ido reforzando su cartera de entretenimiento para la presente temporada. Ahí está también presente el talent show El piano, liderado por Ruth Lorenzo.

Así es 'The Traitors’

En The Traitors hay un importante juego de estrategia en el que cada persona debe luchar por continuar en el programa y, al mismo tiempo, intentar descubrir quiénes son los traidores. 18 concursantes conviven en un castillo divididos en dos grupos: uno formado por 'fieles' y otro compuesto por 'traidores' cuya identidad solo conocen ellos mismos. El objetivo de los 'fieles' es descubrir a los 'traidores', y el de éstos, mantener oculto su rol y acabar con sus contrincantes mientras les hacen creer que están en el mismo bando.

Para ello, cada jornada, 'fieles' y 'traidores' se reúnen alrededor de una mesa redonda donde votan qué concursante debe ser desterrado del castillo y, por tanto, eliminado del programa. Durante la deliberación, cada concursante expone individualmente los motivos o indicios por los que cree que tal o cual persona es 'traidora', y trata de convencer al resto de que voten lo mismo que él. Los 'fieles' votan “a ciegas”, mientras que los traidores intentan eliminar al 'fiel' que más les interesa en cada momento.

Cada noche, después de la mesa redonda, los traidores se reúnen en el cónclave para asesinar a uno de los fieles, que ya no verá el amanecer en el programa. Todos deben trabajar en equipo para superar diversas pruebas con un doble objetivo: el primero, sumar dinero al premio final; y el segundo, optar al escudo que les da inmunidad frente al asesinato de los 'traidores'.