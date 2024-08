'La que se avecina' abre sus puertas a la influencer de moda Roro Bueno para promocionar su temporada 15

Amazon Prime Video ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al compartir una publicación junto a la influencer Roro Bueno en el que promocionan la decimoquinta temporada de La que se avecina. La tiktoker, popular en los últimos meses por traer a España -tal y como analizó elDiario.es-, el fenómeno conservador y “antifeminista” de las llamadas tradwives, se ha colado en los decorados de la serie, 'dispuesta' a conseguir que su novio, el famoso Pablo de sus vídeos, pueda disfrutar al fin de los nuevos capítulos de la ficción.

De esta manera, la joven y la plataforma se suben al carro del meme que han generado sus tiktoks, en los que aparece cual ama de casa dispuesta a preparar las mejores recetas para contentar a su pareja. En la promo compartida por Amazon Prime Video, Roro Bueno simula ser la responsable absoluta de que la temporada 15 de la longeva comedia salga adelante.

“Hoy a Pablo le apetecía ver la decimoquinta temporada de La que se avecina”, empieza diciendo la influencer al comienzo de las imágenes, en las que aparece acompañada de Pablo Chiapella. “Bueno, a este Pablo no, al mío”, añade con sorna antes de ponerse manos a la obra, escribiendo supuestamente los guiones de la ficción, montando el decorado en plató y “personalizando la casa de todos los personajes”.

Acto seguido, Roro aparece también dirigiendo actoralmente a algunos miembros del reparto, como Nathalie Seseña, Álex de la Croix o Luis Merlo: “Hablé con los actores, repasamos el guion y les di un par de indicaciones de lo que tenían que hacer”, aseguraba antes de comenzar a rodar, manipulando las cámaras del equipo de la serie. Finalmente, aparece de vuelta en la oficina, dispuesta a iniciar la fase de montaje, donde queda “todo listo”.

“Pablo y yo ya la hemos visto”, concluye la tiktoker, que cuenta con casi 6 millones de seguidores en esta red social, recordando que los usuarios de Amazon Prime Video y, después los espectadores de Telecinco, tendrán que esperar un poco más para poder disfrutarla.

La temporada 15 de 'LQSA', ¿la última de la serie?

Los seguidores de La que se avecina se han mantenido en alerta durante las últimas semanas, después de que sus protagonistas informasen del final del rodaje de su decimoquinta temporada. Amazon Prime Video y Telecinco no han confirmado aún sus planes con la mítica serie más allá de esta tanda de episodios, la última por la que habían renovado su contrato con los hermanos Alberto y Laura Caballero.

Unas dudas que no han parado de crecer y que, desde verTele, trasladamos a Mediaset España, que se pronunció al respecto hace unos días a través de unas escuetas palabras. Desde el grupo de Fuencarral sostenían que todo lo que se ha comentado en las últimas semanas “son especulaciones” y que “lo único cierto es que han finalizado las grabaciones de la temporada 15”.

De esta manera, Mediaset no confirmaba que La que se avecina finalizará en su decimoquinta temporada y dejaba abierta la puerta a que la ficción sobre la alocada comunidad de vecinos siga su andadura después de 17 años ininterrumpidos en nuestra televisión.

Lo cierto es que dichas especulaciones de los fans se han venido desatando por la falta de noticias sobre su continuidad y por la manera en la que algunos actores se han despedido en sus redes al finalizar la producción. “¡Hasta siempre!”, escribía en sus cuentas Eva Isanta. “Acabamos de rodar el ultimo capítulo de La que se avecina. Lo hemos pasado genial, hemos sido muy felices y esperamos que los disfrutéis cuando los veáis”, afirmaba Jordi Sánchez, alimentando aún más las sospechas.

En la otra cara de la moneda, Macarena Gómez daba esperanzas durante su aparición en un evento: “¿Pero termina La que se avecina para siempre?”, le preguntaron los medios allí presentes. “No, no, no. Te lo prometo. Yo estoy contentísima, que voy a renovar, claro. A mí me encanta La que se avecina", aseveraba entonces la actriz en unas declaraciones recogidas por Gtres.